С прибавлением, город Кропивницкий!

Если бы всегда депутаты горсовета Кропивницкого принимали такие важные и даже в чем-то судьбоносные решения, как на втором заседании 16-й сессии, состоявшемся 10-го сентября, то можно смело сказать, что город твердо стал на путь развития, но обо всем по порядку.

Поскольку заседание состоялось фактически накануне празднования 265-й годовщины со дня основания Елисаветграда, мэр наградил лучших представителей социальной сферы, общественности, органов управления и бизнеса почетными грамотами и благодарностями. Среди награжденных оказалась и «Украина-Центр», в связи с чем редактор издания Ефим Мармер сказал: «Хочу поблагодарить за такую высокую оценку, правда, без денег, но высокую, и пожелать депутатам достойно доработать до конца каденции, чтобы, как говорится, не испортить некролог».

А потом началось то, против чего всегда активно боролась именно «УЦ», – выступления представителей общественности, которые в своем большинстве не имеют ни конструктива, ни логического продолжения. Таким оказалось выступление Ольги Нагорной, которая якобы от имени жителей улицы Левицкого, бывшей Колхозной, выступила против расширения проезжей части и фактически строительства арки. По мнению оратора, расширение ее улицы и улучшение движения транспорта за счет арки приведет к увеличению автомобильной нагрузки на жителей улицы со всеми вытекающими последствиями. Заявители видят выход в… организации одностороннего движения по улице Левицкого и перенаправления транспортного потока по другим улицам. То, что строительство арки и расширение проезжей части как раз и будет способствовать ликвидации вечных автомобильных пробок в этой части города, в том числе и на самой улице, во внимание почему-то не принимается.

Но если благодаря вводу арки в эксплуатацию городу в скором времени удастся улучшить транспортную инфраструктуру, то другие проблемы еще ждут своего решения. Как-то неожиданно, после непродолжительной артподготовки в социальных сетях, депутат Краснокутский внес на рассмотрение коллег депутатский запрос о реализации достаточно затратного проекта – обеспечение бесплатного проезда школьников в городском коммунальном транспорте. Кстати, «УЦ» в материале, посвященном проблемам льготных перевозок за счет городского бюджета, предлагала оставить в городе только одну льготную категорию – школьников. В предложении Краснокутского об аудите всех льготных категорий не говорится ничего, но цена вопроса – 25 тысяч школьников, которые могут пополнить и без того большую армию городских льготников.

Насколько известно, сейчас из городского бюджета на льготный проезд выделяется около 70 миллионов гривен в год. В результате реализции этого проекта мы можем выйти на цифру в 100 миллионов гривен плюс возможный рост тарифа за проезд для «платоспроможних». Но депутаты приняли запрос к рассмотрению, и теперь органы исполнительной власти должны подготовить свое заключение и разработать механизм внедрения бесплатного проезда для всех школьников.

Зато однозначного одобрения требует запрос депутата Бойко о необходимости выделения средств для приобретения квартиры семье Коваленко, в которой родилась тройня! Думается, что для города с такой славной историей, решение этого вопроса должно стать делом чести, причем в самом обозримом будущем.

К слову, с прибавлением можно поздравлять и сам город, поскольку депутаты дали свое согласие на добровольное присоединение поселка Новый к территориальной громаде Кропивницкого. Правда, не единогласно, семь человек не голосовали, а один воздержался. По поводу прибавления городской семьи депутаты получили необходимые разъяснения, из которых стало понятно, что внеочередных выборов из-за изменения территориального устройства не предполагается, а интересы поселка в горсовете будет представлять староста, которым автоматически становится председатель поселкового совета. Соответственно, мэр Кропивницкого становится главой территориальной громады с центром в Кропивницком. Сам Андрей Райкович сказал, что поселок Новый на самом деле всегда был районом города, но теперь сотрудничество выходит на качественно новый уровень: «Я впевнений, що при формуванні міського бюджету на 2020-й рік буде створено програму, яка буде відображати інтереси мешканців стосовно розвитку території». Сами новенцы ожидают от присоединения решения коммунальных проблем и даже увеличения отчислений в бюджет поселка.

На этом неконфликтная часть заседания закончилась, потому что депутаты приступили к рассмотрению земельных вопросов, и достаточно горячо, но это уже совсем другая история.

Сергей Полулях, фото Павла Волошина, «УЦ».