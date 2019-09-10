Все начнется с цветов

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею нашего города (Кропивницкому – 265), начнутся уже в ближайшее воскресенье. Рекомендуем 15 сентября, ближе к 17.00, быть на Крепостных Валах.

На въезде на Валы, возле пушки, справа, на склоне будет торжественно открыта большая цветочная инсталляция. По словам советника городского головы Евгении Шустер, над будущей композицией работают специалисты «Друкмаш-Центра» – они изготавливают абрис крепости. После того как он будет установлен, сотрудники коммунального предприятия «Благоустрій» заполнят его специально выращенными чернобривцами. «Мы переживаем за инсталляцию. Не хочется, чтобы ее повредили. Но надеемся, что красота заворожит людей, и они будут просто ею любоваться», – сказала Евгения Михайловна. Да, на противоположном холме цветами будет выложена цифра «265».

За несколько часов до открытия «цветочной крепости» шесть групп велосипедистов будут участвовать в историческом квесте. Они получат задания и будут передвигаться по старому городу в поисках определенных, зашифрованных, мест. Справившись с заданиями, велосипедисты приедут на Валы – туда, откуда начинался наш город.

Это только начало празднования Дня города. С понедельника, 16 сентября, продолжится череда мероприятий: вручение ордеров на квартиры в новом доме на Жадова, долгожданное открытие арки и еще много всего интересного и оригинального. Не пропустите.

Соб. инф.