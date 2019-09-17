Память о тех, кто создавал памятники…

Город Кропивницкий – далеко не столица монументального искусства Украины. Хотя памятников у нас немало, но большинство из них местные власти и меценаты почему-то заказывали у скульпторов из других городов, чаще всего из Львова. В их числе, возможно, самые на сегодня знаковые памятники города – Богдану Хмельницкому, Владимиру Винниченко, Игорю Тамму, Александру Пашутину. Киевские скульпторы тоже сотворили немало красивых произведений на все времена, и самый старый памятник нашего города – слависту Виктору Григоровичу – тоже создан киевлянином Борисом Эдуардасом. Даже памятник Тарасу Шевченко создан нашим земляком Аркадием Мациевским в соавторстве с киевлянином.

На Кировоградщине вообще было всего несколько скульпторов. Светлая память вам Аркадий Мациевский и Виктор Френчко. Остался Григорий Савченко.

13 лет назад ушел в мир иной Аркадий Ефимович. Теперь не стало и Виктора Васильевича. Вы знаете их как отдельные, так и совместные работы. Вдвоем они создали памятник рабочим завода «Красная звезда», погибшим на войне. Аркадий Мациевский сделал бюст Александра Пушкина, который стоит у семиэтажного корпуса Центральноукраинского педагогического университета имени уже не Пушкина, а Винниченко. Немало памятников работы Мациевского находятся на Прикарпатье, где он тоже проработал много лет. Кстати, Виктор Френчко тоже из тех мест – из Тернопольской области.

У них была одна мастерская на двоих, в самом центре города, на улице Дворцовой, возле одного из банков, вход в арку. Это место было культовым. Вся кировоградская – кропивницкая богема там бывала. Место просто чудесное, уникальное. Довольно обширное пространство заставлено сотнями макетов, заготовок будущих памятников, мемориальных досок, просто авторских произведений Виктора Васильевича. Он лепил фигуры животных, людей, просто некие диковинные порождения разума таланта. Есть в мастерской и уютный закуток, где всегда был готов стол для дружеских посиделок. Кто теперь там будет сидеть?

Виктор Френчко был однозначно неоценен городом, в котором жил. Крупные заказы уходили львовянам и киевлянам, но и Виктор Васильевич точно не бедствовал. Лучше всего у него выходили памятные доски на здания, и их ему заказывали регулярно не только в областном центре, но и по всей области, и за ее границами тоже. Вы все знаете эти его работы – Вячеслав Чорновил, Виктор Чмиленко, Арсений Тарковский, Виталий Цыпин, Николай Смоленчук, Валерий Гончаренко, Валерий Дейнекин, Генрих Нейгауз, Кароль Шимановский и т.д, и т. п. – всех не перечислить, счет идет на сотни. Это те, кого Френчко увековечил на памятных досках своей работы. Пройдитесь по центру – десятки его работ увидите.

Иногда доводилось слышать, что памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, который на набережной Ингула, а это тоже работа Френчко, не совсем шедевр. Виктор Васильевич в беседе рассказывал, что изначальный проект был совсем другой, но… бюджет! Скажем так, проект обрубили, окоротили, приуменьшили в разы. А Френчко сколько раз тыкали за это…

Почему Виктору Васильевичу в городе не давали других монументальных больших работ – загадка. Когда-то он мне в спокойной атмосфере намекал, что дело в гонорарах, и, скажем так, вознаграждении городским чиновникам из пары управлений, от которых зависело, кто получит заказ. Но это дело давнее, плюс власть давно сама памятники почти не ставит. Находятся меценаты, самые известные и не жалеющие денег на монументальное искусство – Андрей Райкович, Евгений Бахмач, Павел Штутман. Честь и хвала им за это. Зато какой роскошный памятник сотворил Френчко в Торговице Новоархангельского района! К «Казаку – защитнику родины» едут люди со всей округи, молодые, которые женятся, едут фотографироваться сюда. Сильно выглядит памятник, есть в нем какая-то энергетика, и такой памятник не может появиться где-нибудь еще, настолько он украинский по духу.

Виктор Васильевич хотел, насколько я знаю, какого-то крупного дела, чтобы увековечить себя на улицах города, где жил. Не сложилось. Но Френчко все равно останется в наших воспоминаниях как главный мастер памяти для лучших ушедших людей. А самое обидное то, что в городе со славным именем Кропивницкий остался всего один профессиональный скульптор. Всё, нет. Кто сохранит в камне память об ушедшем очередном хорошем человеке – ну мы же все не вечны? Будем звать львовян и киевлян… Светлая память, Виктор Васильевич.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».