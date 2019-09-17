Сколько можно побеждать?!

Бейсболисты из областного центра, команда, которая сейчас именуется «Биотехком – КНТУ», в 24-й раз стала чемпионом Украины! Тренер – Сергей Лымаренко. Команда не раз меняла название, в прошлом была «Горн», «СДЮШОР-Вита», «КНТУ-ОШВСМ», «КНТУ-Елисаветград». Но не меняла статуса лучшей в стране.

Всего один раз за всю историю украинского бейсбола (а она началась еще при Советском Союзе) наша команда уступила первенство – в 2004-м году чемпионами Украины стала столичная команда «Атма». Она, кстати, дважды брала Кубок Украины по бейсболу, все остальное время – наши земляки.

Кто только не пытался отнять звание лучших бейсболистов Украины у наших парней! Киев и Ровно, Донецк и Хмельницкий, сейчас подтянулись Харьков, Полтава, Черноморск, Черновцы, Сумы, Днепр. Была сильная симферопольская команда, все время в чемпионатах участвовали соседи из молдавского Тирасполя. Но… У нас по-прежнему лучшие игроки и лучшие поля для этой игры.

Почти все эти годы командами-чемпионами, да и сборной страны руководили два Бойко – Олег и Юрий. В этот раз команда Юрия Бойко «Биотехком – СДЮШОР» проиграла «Биотехкому – КНТУ», у нее «всего лишь» серебро. Корреспондент «УЦ» связался с Юрием Бойко.

– Юрий Жоржевич, поздравляем с серебром. Сколько это может продолжаться? Неужели в других городах страны нет пристойных команд?

– Спасибо за поздравления! Нам и внутренней конкуренции в городе хватает. И мы ее очень сильно ощущаем. Играем на все сто. По-другому нельзя. Иначе не справимся в Европе, а наша команда является там одной из ведущих, что подтверждают результаты наших выступлений на десятках турниров. Остальные пусть подтягиваются.

Главный тренер сборной Украины по бейсболу Олег Бойко говорит, что надо начинать побаиваться киевлян.

– Киевская «Атма» за прошедший сезон усилилась сразу семью иностранцами. Они вообще всерьез взялись за дело, серьезно инвестируют, движутся в правильном направлении. Надо начинать их бояться. Думаю, скоро в сборной страны будет больше киевлян. И по поводу полей они работают. Так что нам почивать на лаврах рано.

Поживем – увидим. А пока наши – все равно лучшие!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».