«Волков» бояться – в Лигу не выходить

19 сентября всех футбольных болельщиков Кировоградщины ожидает историческое событие. Впервые представитель нашей области сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Для того, чтобы узнать настроение футболистов и тренеров ФК «Александрия» накануне поединков с СК «Днепр-1» в чемпионате Украины и противостояния с немецким «Вольфсбургом», мы отправились к ним в гости.

В Александрии, на КСК «Ника», мы стали свидетелями контрольного поединка, в котором тренерский штаб александрийцев просматривал как игроков основы, так и дублеров. При этом в матче в три тайма по 30 минут некоторые игроки успели сыграть за два состава. В концовке возможность показать себя Владимиру Шарану, который внимательно следил за происходящим с верхнего яруса ложи прессы, получили даже юные 19-летние футболисты. Ну а финальный свисток зафиксировал победу номинальной основы, у которой отличились Дмитрий Шастал и Глеб Бухал с пенальти – 2:0. Интересно было наблюдать за действиями новичка команды Жоау Тейшейры. Француз с португальскими корнями перешел в «Александрию» из румынского клуба «Политехника» Ясы.

После матча Жоау, которому помогал в общении с нами Дмитрий Шастал, рассказал, почему выбрал «Александрию» и как адаптировался в команде:

– «Александрия» уже несколько лет на слуху в Европе. Это команда на ведущих ролях в чемпионате Украины, имеющая свой игровой почерк, и очень достойно выглядит в матчах с такими серьезными соперниками, как «Шахтер» и «Динамо». Поэтому заслуженно мои нынешние партнеры в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами. Когда я узнал об интересе со стороны александрийского клуба, то долго не раздумывал. Ведь у меня появилась возможность показать себя не только в чемпионате Украины, но в Лиге Европы. В команде меня приняли отлично, постепенно осваиваюсь, хорошо, что вот Дима и другие ребята владеют английским и есть возможность общаться и лучше понимать тренерские требования. Надеюсь быстрее адаптироваться в игровом плане и помочь команде в решении серьезных задач.

О том, чего ожидает от Жоау и еще одного новобранца Каспара Дубры, о небходимости контрольного матча, о стартовых проблемах в чемпионате, о соперниках в Лиге Европы и о еврокубковых задачах нам рассказал главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран:

О контрольном поединке:

– Игрокам нужна была игровая практика. Хотелось бы сыграть с серьезным соперником. Однако не хотелось выезжать из Александрии. Вот и решили посмотреть в деле как основных футболистов, так и ближайший резерв. Игроки основы, которые имели больше игровой практики в чемпионате, сыграли первые два тайма. Первой 30-минуткой я был недоволен. Причем действиями игроков обеих команд. Ну а во втором тайме ребята уже выглядели более нормально. Тут нужно учесть, что до этого у нас были двухразовые занятия и тестирование. Так что футболисты находились «под нагрузкой», и я понимал, что в физическом плане возникнут сложности. Но в игровом плане ребята прибавили, что важно перед серьезной игрой с «Днепром-1», с которым так же, как и сегодня, сыграем в 14.00. (С днепровцами александрийцы сыграли уверенно и, одержав победу со счетом 2:0, вышли на третье место в турнирной таблице украинской Премьер – лиги. – Авт.).

О нестабильности:

– По поводу того, что в чемпионате хорошие матчи чередуются с неудачными, мы уже серьезно поговорили с ребятами. Хотя, по большому счету, провалили только домашний поединок с черниговской «Десной» (черниговцы в последнем туре на выезде переиграли киевское «Динамо» – 1:2. – Авт.), в котором действительно я не узнал своих футболистов. «Шахтеру» доставили серьезные проблемы, а в Мариуполе добыть очки нам не позволили судейские оплошности. Хотя и там мы действовали ниже своих возможностей. А вот на «Зарю» и «Ворсклу» настроились так, как положено, и добились результата. Но в Полтаве на концовку немножко не хватило сил, и где-то нам повезло. Так вот, после неудачи с «Десной» мы провели серьезную работу и договорились с футболистами, что подобных провалов больше допускать не должны. Поединок в Полтаве показал, что игроки нас услышали, это немаловажно перед стартом в групповом этапе Лиги Европы. Заявку на участие в еврокубках мы уже подали, добавив Дубру и Тейшейру.

О новичках:

– По новичкам серьезные выводы делать пока рано. Дубра еще не готов на все сто процентов, и даже в игре за сборную Латвии против австрийцев – это было заметно. У Тейшейры данные хорошие. Жоау быстрый, техничный футболист, но нужно время для того, чтобы он полностью освоился. В будущем рассчитываем использовать его как атакующего полузащитника в середине поля, где он должен помогать созидать Кириллу Ковальцу. Сейчас от Ковальца очень много зависит в наших атакующих действиях, и когда он выпадает из обоймы, то совсем другой рисунок игры.

По сегодняшней игре было видно, что Тейшейра еще не полностью понимает наши требования. Хотелось, чтобы он больше был нацелен на атаку, а не работал на «чистых» мячах без скоростного продвижения вперед. В отборе Жоау еще нужно серьезно прибавить. Будем над этим работать.

Необходимо, конечно, укрепить еще несколько позиций. Но на данный момент будем использовать тех исполнителей, которые есть в нашем распоряжении. Надеемся на молодых ребят, которые отлично проявляют себя в молодежном первенстве. Думаю, они используют свой шанс.

О соперниках и задачах в Лиге Европы:

– Но вы прекрасно понимаете, что в Лиге Европы мы будем делать ставку на опытных футболистов. Главное, чтобы все были здоровы и полностью готовы к тяжелой борьбе. Возможно, ребята хотели сыграть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Но, поверьте, «Вольфсбург», «Гент» и «Сент-Этьен» – это очень серьезные конкуренты. Пока я не видел только французскую команду, а бельгийцев просматривал, ведь там играют несколько украинцев. И все же сейчас главное внимание уделяем «Вольфсбургу». Ведь с «волками» нам играть в стартовом туре. Думаю, что именно представитель немецкой Бундеслиги будет в нашей группе фаворитом. Команда очень мощная, с отличным подбором исполнителей из разных стран. Есть в составе классный американец, действующий на позиции центрбека, а также два бразильца и хорват. Состав очень ровный, действует тактически грамотно и умеет подстраиваться под соперника. Понимаем, насколько нам будет непросто. Ведь хозяевам поля еще и гарантирована поддержка тысяч тридцати болельщиков. Играть в условиях такого психологического давления практически все наши игроки будут впервые. Но ничего. Постараемся настроить игроков должным образом, чтобы избежать «дрожи в коленях».

Мы прекрасно понимаем разницу в нашем уровне и уровне наших конкурентов. Поэтому не строим «воздушных замков» и не говорим о том, что можем выйти из группы. Не ставит такой задачи перед нами и президент клуба Сергей Кузьменко. Но то, что мы будем бороться в каждом матче за столь необходимые для Украины очки для общего рейтинга, можете не сомневаться. Естественно, что больше шансов на успех у нас в домашних матчах. Рассчитываем на «Арене Львов» на серьезную поддержку. Во Львове любят футбол, и стадион очень фартовый для сборной Украины. Возможно, и это было одной из причин, по которой наше клубное руководство решило проводить матчи именно в самом украинском городе, как сказал президент клуба Сергей Кузьменко. Сергей Анатольевич пообещал, что александрийские болельщики также получат возможность поддержать команду. И не только во Львове, но и за рубежом. Вот, насколько мне известно, в Вольфсбург отправляется солидная группа из 80 человек, которые оплачивают только билеты на матч. На «Арене Львов» мы соберем любителей футбола точно не меньше, чем здесь на КСК «Ника». Так что и в этом аспекте есть свои положительные моменты. Теперь уже дело за нами. Остается выйти и на футбольном поле показать, что мы способны достойно сыграть с представителями сильнейших европейских чемпионатов.

Настроены решительно

Среди игроков александрийской команды, пожалуй, только Дмитрий Гречишкин имеет опыт выступлений в Лиге Европы в составе луганской «Зари». Именно Дмитрия мы спросили о том, как восприняли его партнеры жеребьевку и нет ли чрезмерного волнения перед встречей с «волками»:

– На этом этапе все команды сильные. У нас группа ровная, и будет интересно сразиться с такими соперниками. Может быть, чуть сильнее сейчас видится «Вольф­сбург». Вот мы и посмотрим, действительно ли немецкий клуб настолько силен, что может считаться явным фаворитом группы. Мы настроены серьезно, будем стараться добывать максимальный результат. Нам нужно хорошо изучить соперников, подобрать правильную тактику и выйти на игру с запредельным настроем. Может, и конкуренты где-то нас недооценят, и это сыграет в нашу пользу. Никакой робости перед соперниками мы не испытываем, нужно выходить на поле и показывать все, на что способны.

Показательными в плане настроя являются слова капитана ФК «Александрия» Андрея Запорожана:

– Все будет решаться на футбольном поле: кто и в чем сильнее. Мы мечтали о том, чтобы сыграть в Лиге Европы. И вот теперь, завоевав такую возможность, отдадим все силы для того, чтобы выглядеть достойно и не разочаровать болельщиков всей Украины. Хотя прекрасно понимаем, что это совершенно другой уровень конкуренции и нам будет очень тяжело.

Несколько строк о «волках»

Итак, первым соперником «Александрии» будет «Вольф­сбург». В 4-м туре чемпионата немецкой Бундеслиги подопечные Оливера Гласнера сыграли вничью с «Фортуной» из Дюссельдорфа – 1:1. На данный момент после четырех сыгранных поединков (2 победы и 2 ничьи) «волки» занимают пятое место, уступая два очка лидеру – «Лейпцигу».

Ну а об уровне отношения к «Александрии» говорит тот факт, что на официальном сайте «Вольфсбурга» главным тренером «Александрии» назвали Леонида Буряка. Правда, наставник наших соперников высказался об александрийцах уважительно:

– Прекрасно, что в группе команды из Германии, Франции, Бельгии и Украины. Ожидаю, что соперники из Франции и Бельгии будут технически одаренными, однако и украинскую команду нельзя недооценивать.

Мы будем усердно готовиться ко всем трем соперникам, ждем встречи с ними. Наша цель – выход в плей-офф, нам надо хорошо выступить, чтобы добиться этого, – сказал Оливер Гласнер.

Шестое место в бундеслиге по итогам прошлого сезона обеспечило «Вольфсбургу» прямую путевку в групповой этап и первую европейскую кампанию с сезона 2015/16, когда он пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Немецкий клуб во второй раз участвует в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне 2014/15 его выступление завершилось в четвертьфинале поражением от «Наполи». «Вольфсбург» также выходил в четвертьфинал первой в истории Лиги Европы-2009/10, перед этим заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Таким образом во всех трех предыдущих еврокубковых кампаниях «Вольфсбург» доходил до 1/4 финала. Команда выиграла все пять домашних матчей в Лиге чемпионов-2015/16, но в девяти поединках на своем поле в Лиге Европы потерпела три поражения, включая -1:4 от «Наполи». Это самый крупный домашний проигрыш «Вольфсбурга» в еврокубках.

И в завершение публикуем расписание матчей александрийцев на групповой стадии Лиги Европы:

19 сентября. «Вольфсбург» – «Александрия» – 22.00

3 октября. «Александрия» – «Гент» – 19.55

24 октября. «Сент-Этьен» – «Александрия» – 19.55

7 ноября. «Александрия» – «Сент-Этьен» – 22.00

28 ноября. «Александрия» – «Вольфсбург» – 19.55

12 декабря. «Гент» – «Александрия» – 22.00.

Домашние матчи александрийцы сыграют на «Арене Львов». Транслировать поединки ФК «Александрия» в Лиге Европы будут телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2».

Юрий Илючек – специально для «УЦ».