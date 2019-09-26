Надругательство над памятью

Казалось бы, о таком явлении, как вандализм, мы уже начали забывать. В прошлом остались массовые случаи краж и крушения надгробий на кладбищах, да и те из них, которые были раскрыты, показывали – наркоманы и другие деклассированные личности делали всё это только ради наживы, заработать пару гривен на дозу сдачей металлолома. А тут в Голованевске – циничное надругательство над памятником евреям, которых убили гитлеровцы.

Подонки покрыли памятник какими-то нелепыми надписями и множеством свастик. Вы представляете – евреи и свастика? Это настолько несовместимо…

Все это безобразие нужно было продумать, подготовить, дать хорошие деньги. Кому вменяемому это может быть нужно, кроме врагов? Кстати, то, что наляпали уроды, однозначно, по самой примитивной логике, должно указывать – это дел рук украинских националистов. Ну и, якобы из города Цюрупинск Херсонской области. Вот скажите, кто может попереться за 460 километров из города Олешки (Цюрупинск переименовали три с лишним года назад), чтобы поглумиться над памятником? Да мы уверены, что 99 процентов жителей южного города просто не догадываются о существовании Голованевска!

«УЦ» связалась с Леонидом Шмаевичем, который с супругой Галиной Кузьменко задумал и построил этот мемориал.

– Я уверен, что это дело рук не местных. Пять лет, как мы создали это памятное место, и все было нормально, не могут мои земляки такое сделать. Мне кажется, что это целая цепь событий, направленная на нагнетание атмосферы в стране. Осквернение кладбищ, постоянные «минирования» в Киеве и других городах… За этим, я уверен, стоят большие деньги. И все это дело рук, скажем так, северян. Они не хотят дать окрепнуть новой власти в стране. Это были подготовленные люди, на транспорте, с «болгарками» на аккумуляторах.

Какова будет дальнейшая судьба мемориала в Голованевске? Понимаете, я уже не предприниматель, я просто пенсионер, у меня нет средств на восстановление. А там надо очень много денег. Повреждения очень серьезные, попиленный мрамор…

Я не являюсь владельцем этого места, после постройки я передал его на баланс местной власти. Там постоянно бывали люди – потомки погибших из Киева, Одессы, Николаева. Из Израиля приезжали. Из США каждый год приезжает Джозеф, там его бабушка, дедушка и тетя погибли.

Надеюсь, следственные органы поработают и найдут преступников.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».