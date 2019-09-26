Все на продажу

Много раз за последние годы «УЦ» писала, что наш город Кировоград – Кропивницкий – это город аптек. Действительно, фармакология у нас в областном центре разгулялась по полной, на каждой из густонаселенных улиц можно насчитать десятки точек продажи лекарств. Продукты продают в гораздо меньшем количестве магазинов! Так казалось нам еще не так давно. Но сейчас у нас с частотой раз в две недели открываются целые продуктовые супермаркеты!

В конце августа тысячи людей повалили в новый магазин «Маркет­опт», который открылся на месте бывшего кинотеатра «Ятрань» и потом мебельного магазина. Реально в первые дни многие продукты продавались по очень низким ценам, поэтому у магазина стояли очереди в сотни людей. Сметана, мороженое, творог, некоторые виды колбас реально стоили чуть ли не в половину обычной цены. Народ разметал товар, и кто посмеет сказать, что в этом есть что-то не то? Да еще и подарки бесплатные были.

Через неделю на улице Полтавской открылся другой супермаркет – «Варто». Там реально многие продукты стоят дешевле всего в городе, овощи в первую очередь.

А на днях на улице Попова открылся «Червоний маркет» – это магазин с низкими ценами на всякую бытовую мелочь – от клея до иголки.

Чтобы вы понимали, у нас только супермаркетов «АТБ» в областном центре 14! А есть еще несколько «Копилок», несколько «Фуршетов», есть «Сільпо», «Велмарт».

Из Кривого Рога к нам зашла сеть магазинов «Делви». Кстати, упомянутый ранее «Маркетопт» родом из Кременчуга. Черт побери, у нас, в областном центре, магазины открывают предприниматели из райцентров соседних областей!

Радует «Файно Маркет» – это наша, местная сеть магазинов, их тоже десятки, торгует нашим, дает работу нашим. И «Копилка», конечно же, – тоже свои. Кстати, и «АТБ» не так чтобы уж нам чужда – один из трех основателей этой компании Виктор Карачун родом из Липняжки Добровеличковского района.

Я одного не понимаю. В советское время я жил на улице Тимирязева, недалеко от театра имени Кропивницкого. Рядом с нами был только один продуктовый магазин на улице Дзержинского, сейчас Виктора Чмиленко. Там продавали жутко разбавленную до состояния кефира сметану, чтобы в магазине были мясо или колбаса, я вообще не припомню – это из разряда фантастики. Сейчас в том месте, кроме сохранившегося магазина, он теперь частный, конечно, рядом большущий супермаркет «Фуршет». Отлично себе работает. А я не очень понимаю – количество жителей города ежегодно снижается, а количество магазинов растет.

Кто-то еще помнит, что в советское время в городе было всего два полноценных рынка – Центральный и Колхозный? Плюс еще торговые ряды на Новониколаевке, в Авиагородке, на Попова и еще несколько полуподпольных торговых точек на Балашовке, Ковалевке, Балке. Сейчас официальных рынков в городе 13. А вот сколько магазинов, торговых мест на тех же рынках – нет точной информации!

Как сообщил в комментарии «УЦ» Сергей Горбовский, начальник Управления по содействию развития торговли и бытового обслуживания населения городского совета, «уже с 2011 года разрешение на открытие магазина или торговой точки брать в органах городской власти не надо. Поэтому сейчас не обращаются. А в том 2011-м году выдали около 2000 карт учета новых торговых мест, а в 2012-м вообще около 3500. Но это не значит, что столько открылось магазинов, просто получили разрешения, открылось всего несколько процентов из них».

Что происходит? Мы с вами стали такими обжорами? Мы разбогатели настолько, что готовы ежедневно килограммами покупать-съедать колбасы и сыры? Видимо, да.

Количество магазинов с едой в нашем городе на фоне снижения численности населения выросло примерно в 10 раз! Вот вы можете представить, чтобы где-то в году 1987-м вы заходите в гастроном «Зеркальный», берете там филе лосося, красную икру, бананы, печень трески? Обычное дело, да?

Думаю, многие из читателей помнят тот вонючий овощной магазин, который работал в библиотеке для юношества имени Бойченко на самой центральной улице Ленина. Много раз проводил опрос: знаете ли вы, кто такой Бойченко? Никто из опрошенных не знал. Вероятно, я один из немногих жителей Кировоградской области, который прочел книгу Александра Бойченко «Молодость». Книга так себе. Но это не важно. Сам факт – додуматься хранить капусту с картошкой возле столетних книг в библиотеке – это только комсомольцы с коммунистами могли дойти. Почему, кто додумался там сделать овощной магазин – нет ответа. Я в свое время обращался с этим запросом к разным руководителям областного и городского уровня – никто не дал ответа.

Магазины плодятся с невиданной скоростью. Но нужно ли их столько? Я живу на улице Юрия Коваленко, бывшей Конева. На остановке троллейбусов, которая сразу после поворота с улицы Попова, уже пять лет стоят некие павильоны, «сдача в аренду». Никто арендовать не хочет. Потому что кругом супермаркеты, рынки и несколько десятков площадей в аренду типа под магазины. Но – перенасыщено там торговлей, маркет на маркете, магазин на магазине, рынок на рынке. С другого конца улицы Попова, ближе к улице Героев Украины, десятки павильонов лет пять стоят невостребованными…

Конечно, пусть будет больше магазинов хороших и разных, конкуренция только на пользу всем нам. И спасибо «Маркетопту» и «Варто» за то, что пришли к нам.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».