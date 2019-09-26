Встретимся на Кавалерийской

Классика и джаз, вокальный квартет и фортепианное трио, местные исполнители и гости, симфонический и камерный коллективы и даже президентский оркестр – Кировоградская областная филармония готова к открытию 75-го концертного сезона и обещает насыщенную и разнообразную программу.

В филармонии вспоминают, как шумно и масштабно в прошлом году отпраздновали 80-летие, и теперь деваться некуда – нужно держать планку, чтобы не разочаровать зрителя. Действительно, афиша яркая.

Главным событием сезона станет концерт кировоградских коллективов и солистов областной филармонии «Встреча на Кавалерийской». Такие гала-концерты уже стали традицией, однако по случаю юбилейного сезона артисты выступят с почти полностью обновленной программой.

Как обещает художественный руководитель филармонии Наталия Бондаренко, 31 октября много чего будет представлено впервые. Это и выступление дуэта баянистов «Кураж-микс», и мужской вокальный дуэт лауреатов всеукраинских конкурсов Артема Гасленко и Алексея Козачинского, и два новых танца от «Зорян». Будут также сюрпризы от камерного оркестра «Концертино» и их вокалиста Александра Безая.

К слову, «Концертино» выступит также вместе с греческим пианистом Диано Мастроянисом. В первом отделении будет звучать музыка греческих композиторов, а во втором – 21-й концерт Моцарта в сопровождении нашего камерного оркестра.

В областной филармонии также советуют не пропустить выступление львовского квартета теноров Tenors BEL’CANTO. Василий Понайда, Роман Трохимук, Тарас Глова и баритон Роман Антонюк уже бывали в Кропивницком. В прошлый раз они давали концерт на сцене театра, и, говорят, зал не смог вместить всех желающих. Теперь есть шанс.

Также в новом сезоне продолжится начатый в 2012 году проект «Об’єднаємо мистецтвом Україну».

– В рамках этого проекта пройдет несколько так называемых обменных концертов, – рассказывает Наталия Бондаренко. – Наши коллективы выступят в других городах, а их артисты – на сцене областной филармонии. В этом году к нам приедут из Черкасс и Полтавы, а еще винницкий ансамбль народного танца «Надзбручанка» и академический ансамбль песни и танца «Поділля» из Тернополя.

В новом сезоне зрителей ждет программа «Времена года» двух мировых классиков Пьяццоллы и Вивальди в исполнении симфонического оркестра Днепропетровского театра оперы и балета.

В коммерческой части сезона – исполнители на самые разные музыкальные вкусы: Злата Огневич, «Ария» Tribute с симфоническим оркестром, поп-дуэт «НеАнгелы» и даже казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib. «Бумбокс» везет в Кропивницкий песни из нового альбома. И по еще не остывшей от предвыборного тура тропе – Олег Винник. Правда, поклонники то ли насмотрелись на него на площадях, то ли не могут простить ему творчески-политического симбиоза с Михаилом Поплавским. Но, как говорят в филармонии, привычного для концертов этого исполнителя ажиотажа впервые пока не наблюдается.

Стартует новый сезон 25 сентября с выступления Национального президентского оркестра.

Перед началом концерта зрители увидят торжественное дефиле участников оркестра на площади перед филармонией. Обещают массу впечатлений и от праздничного перфоманса, и от концерта. Коллектив будет играть классику и джаз.

Отдельной строкой в программе этого сезона – благотворительный концерт «Герои не умирают», посвященный памяти погибшего на Донбассе Павла Тихонова, командира разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. Формально концерт заявлен как благотворительный, но, вероятней всего, никакого сбора средств в этот день проводить не будут. Это будет музыка в память.

– Он работал в нашей филармонии техником лет 6, а затем от нас ушел в АТО, – рассказала Наталия Бондаренко. – Мы ему помогали, форму, еду покупали-передавали. Он погиб в этом году. Мы хотим сделать ему памятный концерт с участием местных коллективов. И провести его в День защитника отечества –14 октября.

Ирина Нетреба – специально для «УЦ».