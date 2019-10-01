Соленая музыка Иновроцлава

В маршруте туриста, который запланировал открыть для себя Польшу, вероятней всего, будут Варшава, Краков, Гданьск или Познань. Иновроцлаву трудно тягаться с ними по набору развлечений и достопримечательностей. И все же будете в этих краях – не проезжайте мимо.

Иновроцлав (не путать с Вроцлавом) – городок в Куявско-Поморском воеводстве масштабов Александрии Кировоградской области с населением около 70 тыс. человек. Добраться до него труда не составит. Расположен он практически в центре Польши, к тому же транспортная инфраструктура в стране развита очень хорошо. Куда не долетают самолеты, туда непременно доезжают комфортабельные поезда и автобусы, причем в любое время суток.

Вокзалы даже маленьких городов уютные и чистые, а указатели и табло достаточно информативные, чтобы не растеряться и не потеряться, даже не зная языка. К тому же на каждом из них есть «страж вокзальный» (охрана), который сам предложит помощь, если ему покажется, что в ней нуждаются. И уж точно, если к нему за ней обратиться. Не получится по-польски найти общий язык – будет жестикулировать, но в беде точно не оставит. Стоит оговориться, что, как ни странно, дубляжа на английский и уж тем более желающего на нем изъясняться в Польше найти непросто. Не могут или не хотят – вопрос открытый. Но даже в международных аэропортах на вопрос на английском велика вероятность получить в ответ сияющую искренностью улыбку с их «пшепрашам, не розумем».

Решили ехать – не рассчитывайте бюджет поездки по стоимости билета на одного. Семейные и групповые обойдутся в разы дешевле. Вот уж поистине борьба с демографическим кризисом и одиночеством – наличие несовершеннолетнего ребенка или пары-тройки друзей в составе путешествующей группы может удешевить общий билет наполовину.

Польский Трускавец

Иновроцлав родился с именем Ново Владислав и живет в статусе города с 1238 года. Он видел Наполеона Бонапарта, который выбрал именно его для своего штаба во время вторжения в Россию. Побывал в составе Пруссии после Первого раздела Польши. Пережил немецкую оккупацию в 1939-м, вернувшись домой в 45-м. И стоит сказать, что после стольких испытаний и на свой возраст выглядит он отлично. Тихий, уютный и компактный, не обезображенный уличной рекламой и свойственной для крупных городов уличной суетой, сохранивший, а если нет, то восстановивший с нуля свои культовые архитектурные сооружения и теперь живущий своей размеренной жизнью самого популярного в стране города-курорта.

В открытых источниках пишут, что соль тут добывали еще во ІІ веке, а в ХV на этих территориях были открыты огромные ее залежи. Это и обеспечило городу процветание. Немецкие предприниматели выкупили здесь участок земли для создания оздоровительных купален. В 1872 году в Иновроцлав завели железную дорогу, а спустя три года открыли первый соляной курорт и стали массово завозить сюда меланхоличных барышень со всей Европы, которые полюбили СПА-процедуры, еще даже не зная этого слова.

Теперь же – пару километров пешком от исторического центра города с его ратушей и костелом через ухоженный городской парк «Солянки» – и вы в Tężnie solankowe, что дословно переводится как башни с рассолом.

Все тропинки от местных санаториев все равно выведут сюда. Это огромный соляной ингаляторий под открытым небом. На фото он выглядит как остатки средневекового оборонительного сооружения – высокие и широкие стены с парой-тройкой смотровых башен по периметру окружают закрытую для глаз территорию. На самом деле башни – лишь бутафория, никто вход не охраняет. Несмотря на то, что именно ради «Солянки» сюда едут со всей страны, вход на ее огромную территорию открыт для всех желающих, а не только отдыхающих в санаториях.

За крепостной стеной температура воздуха на порядок ниже, чем в городе, аллейки густо усеяны лавочками, а сотни нарядных польских пенсионеров степенно прогуливаются вдоль сложенных из терновых веток стен высотой в 9 метров. Каждые минуты 2-3 воздух наполняется прохладой и запахом лимана. Специальный механизм через этот терновый сухостой распыляет насыщенный солями раствор. Сюда со всей Польши и даже Германии едут с заболеваниями дыхательных путей, ЛОР-органов, аллергиями и болезнями щитовидной железы.

Будете собираться в Иновроцлав, прихватите кеды и купальник. Огромная территория парка вокруг «Солянки» – это беговые и велосипедные дорожки, озерца с утками и заросли рододендронов, теннисные корты и бесплатный общественный бассейн под открытым небом. Такой себе рай для любителей здорового образа жизни. Но в Иновроцлав едут не только за этим.

Не солью единой

Музыкальная афиша Польши вызовет зуд у любого любителя рок-музыки. Практически в каждом городе ежегодно проходят какие-то знаковые концерты и фестивали. Один из них – InoRock Festival (Иновроцлавский рок-фестиваль), который проводится здесь c 2008 года. Мероприятие камерное и масштабное одновременно. Фестиваль был рожден по ходатайству иновроцлавских меломанов и рок-команд при поддержке мэра города и ведомства вроде районного отдела культуры. Теперь же на нем выступают не только местные группы, но и регулярно «залетают» команды мирового уровня. В этом году – поляки Joanna Vorbrodt и Lion Shepherd, британцы Crippled Black Phoenix и Antimatter, а также хедлайнер – один из самых ярких представителей не только британского, но и мирового прогрессив-рока – группа Anathema.

Ранее здесь в довольно аскетичной обстановке летнего театра все в том же парке «Солянки» играли Стив Хэкетт со своей новой группой, в свое время записавший 8 альбомов в составе Genesis и потом занявшийся сольной карьерой, швейцарская готик-метал-группа Lacrimosa и представители польского прогрессивного рока Riverside, которых часто называют последователями Pink Floyd и Anathema.

Сама же Anathema была здесь уже дважды, в 2010-м и 2019-м. Говорят, эти исполнители мало ценят респектабельность публики, отдавая предпочтение не высоким гонорарам, а слушателям, которые искренне любят созданное ими направление музыки. Билет в этом году стоил 159 злотых. Это около 1 тысячи гривен «на наши» и почти даром для поляка. В Праге, Дублине или Лондоне билеты на их выступление стоят на порядок дороже, так что InoRock Festival – это еще отличный шанс для фанов услышать живьем дуэт Винсента Каваны и Ли Дуглас. И побывать в этом потрясающем хоре людей, которые говорят на польском, немецком и каком-то финно-угорском, но в унисон, хаотично обнимаясь и улыбаясь друг другу, поют каждый на своем английском А simple mistake, Untouchable и Thin air.

Anathema – действительно, знаковая для мира музыки команда. Их выступление началось минута в минуту в заявленное время. И два часа они рвали струны и жилы без передыха. Разве что потрясающий гитарист и лидер команды Дэниел Кавана прерывался на шутливые замечания вроде «Вот же ж баран, как можно было тупануть на таком простом риффе. А вы небось думали, что я играю лучше вас?» Ну и секундные паузы на то, чтобы хлебнуть пива. Кстати, о пиве…

С него, пожалуй, можно начать перечислять все впечатления из категории «удивило», не касающиеся города и музыки.

Приносить с собой алкоголь на территорию летнего театра запрещено, на входе служба безопасности мероприятия хоть и поверхностно, но осматривает сумки. На фестивальную территорию нельзя нести стекло. Кажется, никто и не пытался. Тем более что внутри пиво продается в пластике и стоит, как в любом городском кафе, а потому льется рекой. При этом с несовершеннолетним ребенком – не страшно и не стыдно. За 6 часов концерта – ни одного человека с явными признаками «перебора».

Курить на территории летнего театра запрещено. И тоже никто даже не пытался. Даже ближе к полуночи в укромных местах за пивными палатками или деревьями. Исключительно за воротами, возле урн.

Билеты на фестиваль продаются «без места», хотя их количество на лавочках ограничено. При этом, выходя на перекур или за пивом, никто не оставлял кепку или газету и уж тем более возвращаясь не чинил скандал, ссылаясь на «я тут с самого обеда». Из-за этого вся публика за фестивальный день просто по нескольку раз мигрировала от локаций возле самой сцены до состояния лежа на травке на самых задворках. А желающих сделать фото у самой сцены дружелюбно просто пропускали к ней, расступившись.

«Мы все здесь присутствующие, и я, и вы, хотели бы, чтобы хорошая музыка звучала в мире вечно, но полиция думает иначе», – шутя сказал Кавана, завершая концерт. И последний аккорд прозвучал ровно в полночь, потому что таковы требования местного законодательства.

В воздухе опустевшего летнего театра осталась повисшей мелодия последней песни. А под ногами – лишь трава с легким запахом солянки. И ни одного пивного стакана или окурка.

И не нужно владеть польским, чтобы понять обещание организаторов, что в следующем году оздоравливающая соляно-музыкальная ванна будет «ешче файней».

Ирина Нетреба, «УЦ».