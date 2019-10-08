Как страшно жить!..

Печально, но факт: на улицах наших городов становится все менее безопасно. Причем всем, независимо от статуса и положения в обществе. Криминальная хроника последних дней просто пугает.

Во второй половине сентября утром неизвестный в камуфляже напал с дубиной на начальника Службы автомобильных дорог области Вадима Коюденко. Нанес удары по голове и туловищу, отобрал сумку с документами и деньгами и скрылся. Возможно ограбление, но есть версия, связанная с профессиональной деятельностью пострадавшего. Чиновник якобы не подписал акты приема работ на участок дороги, который был некачественно отремонтирован. Возник конфликт, возможно, повлекший нападение.

1 октября неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры, в доме были жена и дети прокурора. Соседи слышали, как нападавшие угрожали расправиться как над прокурором, так и над его семьей.

Предварительная правовая квалификация преступления – ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следствие установило круг фигурантов, вероятно, причастных к преступлению.

Как сообщил сектор коммуникации полиции области, управление стратегических расследований ГУНП в Кировоградской области проводит разыскные мероприятия по установлению местонахождения Константина Волкова, 1985 года рождения, жителя Кропивницкого, в рамках уголовного производства, начатого по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, Константин Волков известен в Кропивницком как Футболист, он играл в футбол на разных уровнях. Сейчас является вице-президентом Федерации футбола Кропивницкого. В 2017 году Константину Волкову сообщено о подозрении в совершении стрельбы и нападении на человека под Кировским судом. В частности, подозрение было выдвинуто по статье ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Впоследствии апелляционный суд освободил его из-под стражи.

Других возможных соучастников полиция задержала. Это граждане Ш. и В. По версии следствия, гражданин В. вместе с подозреваемым Ш. прибыли к дому прокурора. Из мотивов мести, в связи с выполнением прокурором своих служебных обязанностей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве, где фигурантами по делу являются друзья гражданина В. и подозреваемого Ш., хотели его убить. Злоумышленники осознавали, что прокурор вместе со своей женой и двумя несовершеннолетними детьми находятся дома. Однако Ленинский районный суд, выслушав сторону защиты, постановил освободить Ш., так как счел аргументы защиты доказывающими невиновность гражданина.

А в Гайвороне четверо неизвестных в масках ворвались в дом по улице Медицинской, а затем избили и ограбили хозяина. Бандиты хотели завладеть деньгами и ценными вещами потерпевшего. Требуя имущество, избивали мужчину металлической трубой. Затем связали жертву, забрали 14 тысяч гривен, мобильные телефоны марки Iphone, золотые украшения, часы, архиватор видеонаблюдения. Присвоили также пистолет, который находился в салоне автомобиля пострадавшего. Полиция разыскивает нападавших.

Хотя полицейские тоже умудряются «отличиться». В Александрии

2 октября работник полиции насмерть сбил велосипедиста.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что водитель Mercedes допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травму. Его доставили в лечебное учреждение, где он умер.

Полицейского пока отстранили от службы, его дело расследует Государственное бюро расследований. Так как у нас в области нет своего филиала бюро, сотрудники прибыли в Александрию из Николаева. На сайте правоохранительного органа есть информация, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему «светит» от трех до восьми лет колонии.

В той же Александрии 5 октября полицейский избил мотоциклиста. Тот нарушал правила – ехал без шлема, в состоянии алкогольного опьянения. Хамил полицейским. Но все же…

В полицию областного центра поступило сообщение об обнаружении в помещении одного из гаражных кооперативов целого арсенала.

Во время проведения обыска полицейские изъяли около 1000 патронов различного калибра, несколько корпусов гранат и взрывателей, револьвер, порох, пневматические пистолет и винтовку. К незаконному хранению боеприпасов и наркотических средств причастен 35-летний кропивничанин, который арендовал гаражное помещение. Что мужчина собирался со всем этим «богатством» делать, остается только догадываться. За содеянное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Новое в деле о самом громком убийстве последних лет. Адвокат подозреваемого в убийстве девушки из Субботцев Дианы Хриненко Александр Урсаленко просил суд выпустить его подзащитного из СИЗО и заменить содержание под стражей на домашний арест. Он также заявил о давлении на его подзащитного со стороны следователя. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Соб. инф.