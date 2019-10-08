Отопление и дороги – важнее нет ничего

Основными задачами в коммунальном секторе Кропивницкого остаются подготовка к отопительному сезону и ремонт дорожного покрытия. Об этом не уставал говорить на аппаратном совещании городской голова Андрей Райкович.

– По дорогам. Работать необходимо в две смены и без выходных! Ждать нечего! Октябрь на улице, дорога каждая минута! – акцентировал внимание участников совещания Андрей Райкович. – Я практически каждый день бываю на переулке Объездном, на улицах Кропивницкого и Полтавской, поэтому прошу и вас не глядеть сквозь пальцы, а принципиально контролировать качество выполнения ремонтных работ. Отремонтированное дорожное покрытие должно служить людям не год или два, а минимум десять лет. Денег ни город, ни государство на такие ремонты больше не дадут.

Андрей Райкович подчеркнул, что во время последнего селекторного совещания правительство выразило свою четкую позицию: все коммунальные проблемы необходимо решать за свой счет – то ли дороги, то ли организацию отопления. Премьер-министр Алексей Гончарук четко дал понять: пока не фонтаны стоит строить, а думать о теплосетях и стратегическом строительстве.

– Страна в следующем году должна начать рассчитываться за полученные кредитные ресурсы, – отметил городской голова. – Значит, и нам следует пересмотреть приоритеты. Теплоснабжение Кропивницкого остается стратегией №1 на сегодня и на следующий год.

Среднесуточные показатели температуры во всех заведениях социально-культурной сферы Кропивницкого будут ежедневно контролироваться.

– Температура наружного воздуха стремительно падает. Погода становится прохладнее, поэтому осуществляем постоянный мониторинг показателей градусников, чтобы были все законные основания запускать в городе тепло, – отметил городской голова. – Садики, больницы, затем школы и жилой сектор.

Сети системы теплоснабжения должны быть заполнены водой и проверены под давлением. Отслеживаем температуру в группах, в классах, в палатах. На период, пока система теплоснабжения войдет после запуска в штатный режим, детей одевать теплее, в случае необходимости – пользоваться электроприборами обогрева.

По информации начальника городского управления образования Ларисы Костенко, из 80 учебных заведений 61 имеет централизованное отопление, по одному заведению оснащены системами электрического отопления (садик № 23), твердотопливным котлом (Завадовская гимназия) и котлом на альтернативном топливе (Лелековская гимназия). Еще 16 заведений получают тепло от 13 модульных газовых котельных.

– По управлению образования утверждены планы мероприятий по подготовке помещений учебных заведений и систем отопления, – отметила Лариса Костенко. – В 20 учебных заведениях выполнен текущий ремонт систем отопления. Осуществлена поверка манометров и термометров, тепло- и газовых счетчиков, корректоров газа, дымовых каналов, сигнализаторов газа. Акты готовности теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года подписаны на 100%.

Для повышения энергоэффективности зданий проведено немало работ. Новые пластиковые окна установлены в шести школах и одном садике. Работы не прекращаются – еще идет ремонт покрытий, систем отопления и т.д. на десятках объектов. Благодаря таким работам только за прошлый сезон город сэкономил около 7 миллионов гривен на отоплении.

Соб. инф.