Павловнии растут в Смолино

Через пару-тройку лет Смолино может попрощаться со статусом шахтерско-уранового городка и стать павловниевой столицей области. По крайней мере, именно таким видит будущее поселка местный предприниматель Сергей Сауленко. В его голове зреют амбициозные идеи, а в оранжерее – около тысячи саженцев уникального дерева павловния.

Вырастить Феникс-дерево

Официально свое название павловния (встречается вариант «павлония») получила от немецкого исследователя Японии Филиппа Зибольда. Он назвал ее в честь дочери императора России Павла І Анны Павловны за способность приспосабливаться и выживать в самых неблагоприятных условиях. Назвать просто Анной якобы не получалось, потому что растение с таким именем уже было в классификаторе, поэтому Зибольд вынужденно остановился на отчестве. Насколько справедливо – пусть решают историки. Те же, кто занимается выращиванием этого уникального растения, больше обращают внимание на его не­официальные названия. А это, как рассказывает глава кооператива «Феникс Эко Гармония» Сергей Сауленко, очень длинный список – императорское и алюминиевое дерево, дерево-Феникс, Адамово дерево, нефтяная скважина и др.

Павловния родом из Юго-Восточной Азии. Там его выращивают уже тысячи лет и очень почитают. Орден Цветов павловнии является официальной государственной наградой Японии, а изображение цветка украшает правительственную печать. В Китае же его насаждения занимают миллионы гектаров. Здесь его называют деревом принцесс – дескать, его нежно-фиолетовые цветы настолько красивы, что не оставят равнодушными даже людей королевских кровей. Впрочем, в Китае весьма распространено и куда более утилитарное его применение – например, изготовление пеллет.

– Его называют императорским деревом за необыкновенную красоту, а алюминиевым – за чрезвычайно небольшой удельный вес древесины. Она одна их самых легких в мире. То есть, буквально, взял сделанный из него диван – и понес, – говорит Сергей Сауленко.

Действительно, если куб дуба весит около 580 кг, а липы 470, то павловнии – всего 310. При этом павловния – мягкое и бессучковое дерево, что делает его легким в обработке, а изделия из него – красивыми и надежными в эксплуатации. Из павловнии делают мебель и музыкальные инструменты, вагонку, шпон и спортивный инвентарь. Из-за легкости и влагостойкости она массово применяется в судостроении. Из нее изготавливаются доски для серфинга и детали самых дорогих яхт. Из-за столь широкого спектра применения древесина павловнии очень ценится на рынке.

Деревом-Феникс его называют из-за поистине уникальной способности возрождаться. Павловния – самое быстрорастущее дерево: за 2-3 месяца саженец достигает в росте 2 метров. Через три года наступает первое цветение, а через пять, когда дерево достигает 15-20 м в высоту, его уже можно пилить. Но самое удивительное, что после этого корень даст новый росток, и из него снова вырастет дерево.

– Вот мы его спилим через 5 лет, а оно от корня (пня) вырастет еще быстрее. Через еще 5 лет можно опять спиливать. И так – 5 гарантированных, а иногда и до 8 циклов. То есть, если вы засадили территорию, на протяжении 30 и больше лет будете получать древесину, не затрачивая деньги на новую посадку, – рассказывает Сергей Александрович.

Павловнию еще называют деревом-нефтяной скважиной. Из 2 кг биомассы получается 1 л дизтоплива. А павловниевый мед сравним по вкусу и аромату с акациевым. В Смолино, как только пошли слухи о скором появлении насаждений, пасечники тут же начали просить «забронировать» место для их ульев.

Еще одно неофициальное название – Адамово дерево. Возможно, из-за схожести листьев со смоковницей, листьями которой якобы прикрывался Адам. У взрослого дерева их размер достигает 60-70 см в диаметре. Но с такими параметрами способность прикрыть причинное место первого мужчины отходит на второй план – благодаря огромным листьям оно поглощает в разы больше СО 2 , чем любой другой вид, и выделяет в разы больше кислорода.

– Каждое дерево поглощает около 22 кг углекислого газа в год. Это очень много. В то же время оно выделяет много кислорода – порядка 6 кг. В плане экологичности это идеальное растение для любого населенного пункта. И уж тем более для Смолино с его шахтой, – говорит Сауленко.

При всех этих характеристиках, казалось бы, уже весь мир должен был быть павловниевым садом. Как уверяет Сергей Александрович, Европа уже давно на этом пути. Нашим же широтам нужно было дождаться появления морозостойких гибридов. Благо, теперь и с этим проблем нет. Более того, в смолинской «Феникс Эко Гармонии» уже освоили один из самых сложных этапов – выращивание районированных сортов из семян.

Степь да степь кругом

Сейчас в ранее заброшенной поселковой теплице растут около тысячи саженцев павловний.

– Мы планируем выйти на десять тысяч саженцев на год. По площади это будет около десяти гектаров каждый год. С посадкой ничего сложного нет, главная проблема – капельное орошение. В первые два года оно крайне необходимо, если мы хотим, чтобы дерево росло на 5 м в год, – рассказывает Сергей Александрович.

При этом для будущей посадки в Смолино выбрали не самые легкие участки. Например, территорию заброшенной еще с советских времен тракторной бригады. Сегодня это дебри из зарослей и сухостоя с элементами стихийной городской свалки.

Если бы у фирмы была своя спецтехника для очистки участка от корней старых деревьев и рекультивации грунта, саженцы можно было бы уже высадить туда на зимовку. Но пока своя техника только в планах, работающая – в аренде за огромные деньги, а потому подготовка участка для их высадки сейчас в процессе.

Сергея трудности не пугают. В кооперативе изначально условились с местной властью, что под высадку павловниевых садов пойдут именно те участки, которые не годятся больше ни на что.

– На территории Смолинской ОТГ всего лишь 13 га леса – это 7% от всей Кировоградщины. А Кировоградская область, если бы не Черный лес, вообще была бы степной зоной. Чтобы вырастить березу или липу, потребуется не один десяток лет, павловниевые леса же – прекрасная альтернатива. Тем более для таких экологически проблемных регионов, – поясняет он.

В Смолино планируют не только масштабно озеленить свой городок и его округу, но и стать поставщиками павловниевых саженцев всем желающим. Кстати, первый десяток смолинских саженцев уже сменил прописку – поехал на территорию Знаменской бальнеологической больницы.

Здесь будет город-сад

В Европе павловния очень популярна именно как парково-садовая культура. Тем временем жители Смолино давно сетуют на отсутствие благоустроенной парковой зоны в поселке. Они кивают на близлежащие Новомиргород и Малую Виску, где не так давно появились красивые городские парки. По словам Сергея Сауленко, смолинский городской голова Николай Мазура тоже задумал разбить в центре поселка зону отдыха с фонтанчиками и лавочками. Говорят, смолинским брендом станет именно павловния. Отчасти и потому, что пока такое садово-парковое решение не было воплощено ни в одном городе области.

На вопрос, а не меряются ли в этом вопросе мэры городов своими парками, Сергей говорит: «А что тут плохого? Людям же только лучше от этого. А павловния – идеальное решение для этого. Можно, конечно, потратить 10 млн из бюджета на закупку саженцев других пород деревьев, ведь одно большое дерево может стоить десятки и даже сотни тысяч грн. А потом еще ждать лет 15, пока насаждения превратятся в парк. А можно посадить павловнию и уже через пару-тройку лет иметь красивую зеленую зону».

Он даже готов передать поселку нужное количество саженцев при одном лишь условии, что местная власть гарантирует надлежащий уход за растениями.

– В Украине такого опыта толком нет. Но так даже интереснее. За 2 года мы себе вырастим деревья, смотреть на которые будут приезжать туристы со всей Украины. Ужгород сделал сакуру своим брендом, притом, что цветет она всего неделю. Павловния же стоит в цвету от 40 до 60 дней в зависимости от погоды – и это потрясающее зрелище. И это должно стать нашим брендом, – уверен Сергей.

И похоже, на сегодняшний день это уже не просто мечты энтузиастов из «Феникс Эко Гармонии». Закладка павловниевого парка и развитие деревообрабатывающего производства – отдельный проект в Стратегии развития Смолинской ОТГ.

Р.S. Отдельное спасибо Сергею Сауленко за подсказку, что несколько павловний благополучно прижились в самом центре Кропивницкого. Оказывается, несколько штук растут на площади Богдана Хмельницкого и могли оставаться незамеченными лишь потому, что еще не достигли возраста цветения. Мы увидим их в цвету уже будущей весной.

Ирина Нетреба, «УЦ».