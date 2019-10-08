Тяжелый Красный Крест

Начнем с практически сенсационного сообщения: с 1 октября прекратила свою деятельность городская организация Общества Красного Креста Кропивницкого! Об этом журналисту «УЦ» сообщил председатель Кировоградской областной организации Валерий Юрченко.

Проблемы одной из старейших областных общественных организаций начались с конца 2016 года, когда министр здравоохранения Ульяна Супрун и ее оппонент, Ольга Богомолец, председатель профильного парламентского комитета, получив отчет Счетной палаты, пришли к выводу, что Красный Крест дублирует функции государственных социальных служб, т.е. территориальных социальных центров, которые также оказывают помощь одиноким и больным людям, оставшимся без поддержки родственников. В результате государственная программа финансирования Красного Креста была свернута, и более трех тысяч патронажных сестер в Укрине, а в Кировоградской области – 75, работавших под эгидой этой международной организации, остались без заработной платы и уволились. Они получали ее, согласно договорам с лечебными учреждениями, которыми предписывалось выполнение врачебных рекомендаций по уходу за больными. Прекращение государственного финансирования повлекло за собой резкое сокращение отделений Красного Креста в районах области, и на сегодня их осталось меньше десятка из 25-ти. Председателю областной организации не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в местные органы власти. На уровне области удалось решить вопрос о финансировании организации, но вот в Кропивницком вопрос завис.

Надо напомнить, что Общество Красного Креста в Елисаветграде было основано почти 150 лет назад тогдашним городским головой Александром Пашутиным и, кроме непосредственной помощи больным и малоимущим, выполняло и задачи государственной важности. Например, готовило сестер милосердия для мобилизации их в действующую армию во время военных конфликтов. Так, в Новоукраинском обществе было подготовлено 8, а в Елисаветграде – 22 сестры милосердия, которые направлялись на Дальний Восток во время русско-японской войны.

Архитектор Раиса Ковалева сообщила «УЦ», что Елисаветградский Красный Крест имел свой участок земли, здание и даже деревянную церковь на пересечении нынешних улиц Черновола и Гагарина со стороны библиотеки Чижевского. За деятельностью общества наблюдал попечительский совет, который в 1904-м году отчитался об израсходовании 713-ти рублей из собранных 714-ти. Как видим, суммы благотворительных взносов не особенно впечатляли, но, возможно, это были расходы по какой-то одной программе. Кстати, и сегодня Красный Крест оказывает помощь нашим военным, например, смогли передать помощь экипажу заблокированного в 2014-м году в Крыму корабля «Кировоград».

По идее, после прекращения государственного финансирования Красный Крест должен был существовать на благотворительные взносы, но этого не случилось. Бухгалтер областной организации Наталия Криворот привела такой факт: в этом году в рамках Всеукраинского месячника Красного Креста в организации и на предприятия всех форм собственности было разослано 267 писем с просьбой об оказании финансовой помощи. А теперь – внимание: в результате акции было получено НОЛЬ гривен НОЛЬ копеек!

Как видим, на благотворительность надежды мало, а между тем патронажные сестры кропивницкого отделения оказывали реальную помощь нуждающимся, ухаживали за лежачими, делали уколы, следили за давлением, а кроме этого – убирали, стирали, делали покупки и тому подобное. Красный Крест предоставлял и другую помощь, в том числе за счет выдачи во временное пользование инвалидных колясок, костылей и другого снаряжения. Наталия Евгеньевна очень эмоционально говорит, что в результате прекращения деятельности городской организации без поддержки останутся и другие категории населения, в частности, асоциальные элементы, те же бомжи или наркоманы, которые никогда не появятся в кабинетах городского совета, и это тоже необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе Красного Креста.

Еще в декабре 2018 года на сессии горсовета было проголосовано решение о выделении в 2019-м году 733-х тысяч гривен для Красного Креста, но уже 8 месяцев оно не выполняется. Мы подняли стенограмму второго заседания 13-й сессии Городского совета города Кропивницкий от 20 декабря 2018 года. Действительно, депутат Краснокутский информировал коллег о решении профильной комиссии относительно предоставления финансовой помощи Красному Кресту, на что начальник финансового управления Любовь Бочкова ответила, что вопрос о помощи Красному Кресту рассматривался в совершенно другой интерпретации: «при условии разработки соответствующего Положения», после чего депутаты приняли проект решения о бюджете на 2019-й год. Другими словами, информация от некоторых депутатов о принятом сессией решении о выделении средств для Красного Креста не соответствует действительности или оно было опротестовано прокуратурой, о чем информации тоже нет.

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что без поддержки города общество живет в рамках Международных программ Красного Креста, а также за счет предоставления помощи от областного совета, что позволяло до сих пор существовать системе патронажной помощи, а еще – все надеялись на эти мифические 733 тысячи гривен. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что город не может платить зарплату работникам Красного Креста, поскольку те не находятся в трудовых отношениях именно с городским советом.

Сейчас помощь общественным организациям, а Красный Крест – это общественная организация, может предоставляться только в виде средств на проведение мероприятий, т.е. каких-то вечеров, конкурсов, походов и тому подобное. Таким образом помощь получают четыре других общественных организации, в основном ветеранов и инвалидов, всего в сумме чуть больше 150 тысяч гривен в год. Но дело в том, что Красному Кресту деньги нужны не на проведение мероприятий, а на заработную плату для хотя бы нескольких человек, которые осуществляют всю деятельность, – собирают и распределяют материальную помощь, работают с заграничной гуманитаркой, занимаются просветительством. Как видим, о патронажной службе речь уже как бы и не идет. Но, как мы понимаем, 423 человека, которых обслуживали патронажные сестры, одновременно находятся и на социальном обеспечении территориальных центров, поэтому будем надеятся, что никто из одиноких людей не лежит без помощи и ухода.

Государство в который раз переложило весь груз ответственности за решение острых социальных проблем на местную власть, дополнительно заблокировав возможности для принятия самостоятельных решений. С работниками Красного Креста трудно не согласиться в том, что из городского бюджета тратятся громадные деньги на другие, менее «кровоточащие» направления. Взять хотя бы финансирование льготного проезда в коммунальном транспорте, на который уходит до 70-ти миллионов гривен в год. Да и депутаты могли бы существенно помочь, ведь каждый из них имеет свой фонд, разу­меется, из городского бюджета, в размере 20-ти тысяч гривен на предоставление помощи, и это тоже немалые деньги.

Нельзя забывать и такой советский опыт, как «добровольное» распространение марок Красного Креста среди практически всех работающих категорий народонаселения на всех предприятиях и в учебных заведениях. «Совок», конечно, но благотворительность тоже надо воспитывать, а не перекладывать щедрой рукой на городской бюджет. Или просто разобраться и принять решение, которое пойдет на пользу всем жителям города, потому что никто не знает, кому из нас помощь Красного Креста понадобится завтра. Да и международный характер и авторитет организации тоже необходимо принимать в расчет, а то получится, что при всех царских, диктаторских и тоталитарных режимах Красный Крест существовал, а при демократической и проевропейской украинской власти – нет.

Сергей Полулях, «УЦ».