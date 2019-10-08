Ворон и оркестр

Слова, вынесенные в заголовок, могли бы стать названием басни, если бы это не было реальностью. Мощной, красивой, яркой, даже огненной реальностью. В прошлую субботу в зале Кировоградской областной филармонии пел Иван Ворон в сопровождении Днепровского симфонического оркестра под управлением Вадима Жаворонкова.

Рок-группа BEAST (Иван, Макс, Антон, Андрей) неоднократно исполняла хиты легендарной «Арии» на сценах нашего города. Это всегда было мощно. Но такого богатого звука, какой был достигнут благодаря симфоническому оркестру из Днепра, еще не было. «Беспечный ангел», «Я свободен», «Потерянный рай», «Герой асфальта», «Улица роз» и другие – зазвучали иначе.

Было потрясающее световое шоу, которое проектировал сам Иван, и даже пиро-шоу, что придало концерту некоей магии. Кропивницкий зал был эмоциональным, благодарным и дружно отвечал музыкантам огоньками мобильников. Иван со сцены не уставал благодарить наших меломанов, многие из которых стали друзьями группы BEAST. Ворон заметил, что именно с нашего города началось восхождение на музыкальный олимп его группы.

Да, это было семь лет назад, когда Эдуард Гева пригласил в тогда еще клуб «Виктория» неизвестную группу из Запорожья, исполняющую композиции «Арии». Эдуард вспомнил, что ему рекомендовали пригласить именно этих запорожцев, потому что «Арию» исполняют многие, но такого вокалиста, как Ворон, нет и не было ни у кого, даже у оригинальной «Арии». Так и оказалось. Кстати, именно тогда «УЦ» записала первое интервью с Иваном Вороном.

Одну из исполненных композиций Иван посвятил своему другу Эдуарду Геве, который уже после концерта в интервью «УЦ» сказал: «Чертовски приятно. Это действительно очень талантливые ребята. Рад, что семь лет назад привез их в наш город. У группы сейчас одиннадцать программ, из них две – с моей подачи. Мне очень приятно, что ребята согласились на проекты “Высоцкий” и “Лирические песни в акустике”. Благодаря тому, что все их программы разноплановые, в 2016 году они приезжали к нам 11 раз! Практически раз в месяц. И всегда собирали залы. Ворон умеет быть разным».

Одесское агентство Magic Box, организовавшее тур BEAST с симфоническим оркестром, продолжит сотрудничество с группой. Будем ждать ребят с авторским материалом. Одна из их композиций была исполнена в сопровождении оркестра, и она очень зашла всему залу.

До нашего города ребята выступали в Запорожье, Краматорске, Покровске, Мариуполе, Днепре. После Кропивницкого эстафету принял Харьков. Затем – небольшой перерыв, и уже в ноябре «взорвутся» залы Северодонецка, Кривого Рога, Киева, Николаева, Херсона, Одессы. Нет сомнений в аншлагах.

Елена Никитина, «УЦ».