Памяти Петра Кизименко

У нас в городе открыли памятную доску Петру Кизименко. Это одна из последних работ недавно ушедшего скульптора Виктора Френчко.

Я имел счастье быть знакомым с Петром. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Написал отличные книги «Краю мій, або Запорозька слава Серединної України», и «Історія. Єлисаветград». Уже после ухода из жизни была издана его книга «Пам’ять степів», и я ее зачитал до дыр. Петр был первым главой Всеукраинского союза краеведов города Кировограда. Раскапывал, находил такие удивительные истории из жизни нашего края! Как с ним славно сиделось в его небольшом кабинете в областном краеведческом музее! Какие глубинные вещи он открывал, какие пласты вскрывал! И ушел всего в 33 года. Так невовремя….

Историю нашего казачества, Буго-Гардовской паланки, открыл для большинства именно Кизименко. Ну кто из нас в тогдашнем еще Кировограде хоть что-то слышал о славной, по сути, Сечи, которая была на берегах Южного Буга? Сейчас большая часть этих земель принадлежит Николаевской области, но в свое время это была административно-территориальная единица Войска Запорожского, потом это были Елисаветградский и Александрийский уезды Новороссийской и Херсонский губерний. Сколько раз я там был в походах, сплавах по Бугу, не зная той истории, Петр открыл глаза на нее.

Кизименко по сути первым изу­чал историю тех, кого неудачно и обидно называют национальными меньшинствами. Ему принадлежат работы о евреях Кировоградщины, греках Кировоградщины, очень уважительные и толерантные.

Не скажу, чтобы первым, но о деятельности ОУН-УПА на Кировоградщине он писал глубже всех, готовил вместе с Геннадием Коганом книгу «Невідома війна. ОУН-УПА на Кіровоградщині». Не успел. Страшный диагноз – гемофилия. А сколько стрел летело в его сторону за эти, тогда, в девяностых годах, не самые популярные темы! А он одним из первых их поднимал.

Кроме музея, Петя работал в областном архиве, и сколько потрясающе интересных статей он написал по итогам своих изысканий! В нашей областной универсальной научной библиотеке имени Чижевского есть именной каталог работ Петра. Студенты, историки, вперед, читать!

Он был большим сторонником возвращения городу, областному центру, исторического названия Елисаветград. Петр вообще был немного как бы обращенным в прошлое, восхищался теми временами, помню, как он мог остановиться возле одного из наших исторических зданий и говорить об эркерах, пилястрах, замковых камнях… При этом был вполне современным человеком.

Даже не верится, что Петра нет с нами уже больше двадцати лет. Но память о нем живет, и та мемориальная доска, которую на днях открыли на здании 24-й школы, где он учился, тому доказательство. Собрались люди, которые человека знали. Деткам, школярам, о нем рассказали.

Наша земля богата талантами, но, к сожалению, таких людей, как Петр, уже не делают. Тонких, вдумчивых, каждую строчку исторических документов скрупулезно постигающих. Светлая память тебе, товарищ!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».