Почти родные дети

Если вся ветвь государственной власти в унисон заявляет о намерении улучшить жизнь какой-то категории граждан, и в календарь не смотри – на носу профессиональный праздник или день защиты кого-то от чего-то. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей». Ну, вы поняли. Документом обещано «повысить эффективность» и «обеспечить надлежащее»… Бог и бюджет в помощь, как говорится. И две истории – на всякий случай.

Как бы чего не вышло

Обрести новую семью без усыновления ребенок может в нескольких вариантах – опека, приемная семья или детский дом семейного типа. Опеку над тогда еще дошкольницей Олей родственники оформили почти 10 лет назад, когда ее родные родители погибли. Решение забрать ребенка на воспитание Аня и Антон приняли сразу же, тем более что их собственный ребенок – практически сверстник Оли. Дескать, в компании с Никитой быстрее «отойдет».

Правда, забрать девочку домой смогли нескоро. Несколько месяцев, пока будущие опекуны собирали справки, судебные решения, акты обследования и пр., она провела в детдоме. Наверное, это тоже один из моментов, которому не помешала бы законодательная корректировка. Новые родители говорят, эти месяцы ожидания в детдоме ребенок помнит до сих пор.

Опека – наиболее комфортный для ребенка вариант обретения семьи без усыновления. Оформить ее по законодательству могут только родственники. А это значит, что в большинстве таких случаев и дом для ребенка не чужой, и с новыми «мамой-папой» он хорошо знаком. Но, независимо от того, какой будет новая семья ребенка юридически, семейный детским дом или родные тетя с дядей, пристальное внимание государства к ним гарантировано. Все вроде бы и логично, государство хочет убедиться, что отдает ребенка в надежные руки, которые будут по назначению тратить сиротские выплаты.

Аня говорит, что визиты социальных служб ее уже не смущают, – привыкли. Первый раз к ним в дом приходили еще на стадии оформления документов на опеку – убедились, что у ребенка будут хорошие условия проживания. Стол, стул, кровать… И спустя годы семью неоднократно проверяли на предмет добросовестного исполнения взятых на себя обязательств. И дети привыкли, что джинсы одного из них подлежат пересчету контролера.

В Украине действует Государственный стандарт социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения (семьи опекунов, попечителей, приемные семьи, детские дома семейного типа). Предписанная государством частота посещений: еженедельно первый месяц, затем ежемесячно в течение первого года и затем еще реже, как правило, раз в квартал или даже раз в полгода. И только в первый год допускаются проверки без предупреждения.

– Все происходит очень деликатно, о визите предупреждают, могут проверить в шкафу вещи, есть ли теплая одежда на зиму, спортивная обувь… Но в целом все нормально, я понимаю, это так государство хочет убедиться, что мы не обижаем ребенка, – говорит Аня. Предусмотрен также ежегодный письменный отчет: что покупали, куда возили, чем кормили?

А что в ответ?

Обоих детей в семье приучали к тому, что они одинаково родные. Именно из этих соображений семья никогда не пользовалась положенной льготой на бесплатный проезд в транспорте и посещение концертов, например, в филармонии или музеев.

– Ну а как? Они же чаще всего вдвоем ходят. Обоим давали деньги на проезд, покупали билеты. Неправильно как-то, когда один покупает билет, а второй говорит, вот у меня бумажка, что я сирота. Зачем лишний раз это подчеркивать, мол, Никита – так, а ты – по-другому, – рассказывает женщина.

Право на бесплатный проезд в поезде раз в год – тоже «мимо».

– Бесплатно положен только один билет в плацкартный вагон – не лучший вариант для дальней дороги с двумя детьми. Проще просто брать купе на семью, – поясняет она.

Этой семье удалось сделать деток равными между собой. На кухне и семейном диване они братик и сестричка. Никита не обижается, даже когда бесплатная путевка в хороший лагерь выпадает только сестре, а он остается дома. Аня и Антон на все неприятные нюансы, сопряженные с благим решением вырастить чужого ребенка, смотрят философски.

– А куда деваться? Такие законы. Назвался груздем… – говорит отец.

В семье считают, сами поставили себя в такое положение, выбрав опеку, а не удочерение. Дескать, тогда бы не были обязаны писать отчеты о том, что происходит на их кухне. И ошибаются.

Почти ваш сын

Еще одна семья из Кропивницкого – Лена и Андрей – выбрали именно усыновление, отчасти из-за нежелания постоянно выворачивать наизнанку подноготную своей семьи, в которой наконец-то появился их долгожданный, любимый и родной Кирюша.

– Ребенка мы усыновили, опекунство не хотели брать, так как знали, что будут очень частые проверки. Теперь не вижу разницы! – в отчаянии говорит мама. Оказалось, что, даже полностью оформив все необходимые документы, молодые родители все еще должны что-то чиновникам.

– Они контролируют, просят фотографии приносить, рассказывать, как развивается ребенок, что есть у него, как к нему относятся мои родные и близкие. Если поменяю место жительства, обязана предупредить, сообщить им новый адрес. Сказали, что будут проверять. Я думала, когда усыновлю ребенка, он будет мой. Оказывается, нет! – Лена говорит, что шокирована такой «опекой».

Более того, оказалось, что даже вывоз ребенка за границу для них, уже родных родителей, сопряжен с дополнительным контролем со стороны государства. Управление по вопросам прав детей по линии посольства передает материалы на выезжающих в другую страну. И даже там, уехав в Чехию, им предстоит пребывать под неусыпным оком контролеров.

– Вы не волнуйтесь, ходить никуда не нужно. К вам сами придут, – «успокоили» маму, которая так долго хотела, чтобы у нее был СВОЙ ребенок.

В другую страну семья переехала не так давно, обустройство жилья и быта пока в процессе. И Лена серьезно волнуется, потому что не знает ответа на вопрос: какое количество плюшевых медвежат и детских штанишек считается в Чехии признаком заботливых и любящих родителей?

Вопрос, когда же это закончится, из ее уст звучит риторически. А на деликатность и уважение своих родительских прав со стороны государства она уже и не рассчитывает.

Ирина Нетреба, «УЦ».