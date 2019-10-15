Семейное дело Дудиных

Почему-то кажется, что «Черняховские колбасы» были у нас всегда, настолько магазины этой марки стали привычной частью городского пейзажа. И не только Кропивницкого, но и многих других пунктов Кировоградской области. А какая ярмарка проходит без черняховских?! Причем к каждой ярмарке здесь готовятся особым образом создают, что-то эксклюзивное – фаршированную курицу, индюка на вертеле.

На самом деле предприятие начало работать в 2003 году. «Черняховский мясоперерабатывающий комплекс» – предприятие европейского типа. Это семейный бизнес. Семья Дудиных купила бывший колбасный цех колхоза «Украина» и рискнула начать собственное дело. И дело пошло, движется, растет, развивается. Начинали с выпуска нескольких видов колбас, или, а сейчас производится более 150 видов вареной, варено-копченой, полукопченой вкуснятины, полуфабрикатов. Вареники, пельмени, блинчики, пирожки… да всего не перечислишь.

Руководит делом Галина Станиславовна. Муж, Егор Лукьянович, занимается капитальным строительством. На месте бывшего колбасного цеха в небольшом пригородном селе Черняховка разросся целый комплекс из десятка строений. Младший сын Александр занимается реализацией готовой продукции, старший, Андрей – обеспечивает производство качественным сырьем.

– По специальности, да и по зову души я кондитер. – рассказывает Галина Дудина. – двадцать лет проработала в общественном питании Кировограда. Многому хорошему научилась и спустя годы, полученные опыт и знания, смогла применить уже на собственном производстве. Не сразу, конечо все получилось. Так что все что ни делается в жизни, все к лучшему.

Предприятие работает исключительно с украинским сырьем. Строжайший контроль качества во всем, журналистов «УЦ» даже не пустили сфотографировать цеха, где производится все самое вкусное, требования по санитарии на предприятии высочайшие, может, даже круче европейских. Ну и коммерческую тайну, понятно, никто не отменял.

– Бывает тяжело, – говорит Галина Станиславовна. – Но мы только работой и живем. Я люблю наше дело, сыновья душу вкладывают. Мы осознаем то, что судьбою на нас возложена почетная миссия кормить людей, и мы должны осуществлять ее как можно лучше, пусть для кого-то это и звучит пафосно.

– На этом рынке только в наших краях несколько сильных производителей, плюс со всей страны во все супермаркеты доставляются колбасы множества других заводов. Как вам удается найти свое место, свою нишу?

– Нам было сложно пробиваться, но мы вошли в этот рынок, и, я считаю, прочно на нем закрепились. Только в областном центре у нас почти три десятка торговых точек, плюс десятки по области – это признание, это подтверждение, что мы на правильном пути.

Вся работа комбината – на экране монитора компьютера руководителя. В режиме онлайн можно отслеживать абсолютно все технологические процессы – от приема сырья до отгрузки готовой продукции. Кругом – идеальная чистота, как и должно быть на образцовом предприятии.

Стоит отметить экологическую политику «Черняховского комплекса». Так как у нас в области не все налажено с утилизацией отходов переработки животных отходов, то свои отходы они отправляют на переработку на специализированное предприятие в Черкасской области, это не близко и не дешево, но окружающая среда должна оставаться незагрязненной.

Комплекс является социально ответственным предприятием. Например, в этом году за счет Александра Дудина был отремонтирован мост через Сугоклею на поселке Горном (заметьте, не в селе Черняховка!).

Наград у предприятия не счесть – «Черняховские колбасы» неоднократно становились лауреатом областного конкурса «Лучшие товары Кировоградщины», всеукраинских конкурсов качества. По заслугам.

Загляните в один из магазинов «Черняховские колбасы» – найдете все, что даже утонченному гурману понравится. Мне особенно по душе «Буженина украинская» – просто пальчики оближешь!

«Черняховский мясоперерабатывающий комплекс» поздравляет всех, кто от души кормит людей, с праздником – Днем работника пищевой промышленности!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».