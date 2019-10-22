Бейсбол: итоги сезона

В минувшую субботу на бейсбольной арене в Кропивницком третьим матчем финальной серии Кубка Украины была поставлена точка в очередном сезоне. После торжественной церемонии награждения чемпионов и бронзовых призеров чемпионата страны, обладателей и финалистов Кубка мы пообщались с нашими ведущими тренерами и подвели определенные итоги.

Не изменяя традициям

Отметим, что в пятый раз подряд Кубок Украины разыграли между собой две кропивницкие команды. За неделю до этого неизменный чемпион Украины и обладатель Кубка страны «BioTexCom-КНТУ» добыл две победы – 5:2 и 13:0. А затем в третьем матче более опытные подопечные Юрия и Олега Бойко еще раз доказали свое превосходство над молодыми конкурентами – 9:3 и в 22-й раз выиграли национальный Кубок, оформив очередной золотой дубль.

Честолюбивые дублеры

Несмотря на поражение в финале, наставник «BioTexCom-CДЮШОР-2» Сергей Лимаренко остался доволен игрой своих ребят и сезоном в целом:

– Я считаю наше выступление удачным. Имея молодой состав исполнителей, от 16 до 20 лет, мы смогли в непростой борьбе завоевать бронзовые медали в чемпионате Украины.

Сражение за место в призовой тройке до последнего тура шло упорное. Три команды претендовали на серебро и бронзу. Нам все же удалось опередить конкурентов из Ровно и финишировать третьими. Ну а в кубковом полуфинале смогли взять определенный реванш у киевской «Атмы», которая опередила нас в первенстве страны. Здесь ребята проявили характер. Ведь в первом матче серии мы уступили, но затем выиграли два последующих матча и вышли в финал. Считаю, что и в противостоянии с таким опытным соперником, как «BioTexCom-КНТУ», показали достойную игру и смотрелись неплохо.

При этом наша главная задача – готовить хороших игроков для первой команды. Впрочем, и спортивный результат мы с Русланом Дейкуном никогда не сбрасываем со счетов.

Что же касается юниорской сборной, которую в этом году мы готовили к чемпионату Европы вместе с Русланом Дейкуном, то выступили ребята в свою силу и заняли третье место в дивизионе В. С учетом того, что все страны, где разрешено второе гражданство, в сборных разных возрастов активно усиливаются латиноамериканцами, кубинцами и талантливыми игроками из США, конкурировать с ними на равных очень сложно. Вот у венгров было пять американцев, у австрийцев – тоже. И при этом мы, с исключительно украинскими хлопцами в команде, реально претендовали на выход в финал. Немножко не хватило. Но команда этого возраста в Украине перспективная, с хорошим будущим. В наших условиях мы делаем максимум возможного, – подытожил Сергей Лимаренко.

Американский украинец

Если уж речь зашла об усилении так называемыми легионерами, то у нас также появилась своя первая ласточка. Правда, Давида Боске, игравшего в последних матчах за «BioTexCom-CДЮШОР-2», сложно назвать стопроцентным американцем. Родился Давид в Киеве в интернациональной кубинско-украинской семье. Отец талантливого 15-летнего парня – Адриан Боске – также считает себя украинцем и полностью поддержал стремление сына играть за историческую Родину. Адриан учился в Киевском институте гражданской авиации, создал семью, которая счастливо почти 30 лет жила в Красном Луче до тех пор, пока туда не пришел «русский мир». Семья Боске в 2014-м году отправилась в США, где более четырех лет назад Давид впервые познакомился с азами бейсбола:

– Я начинал с нуля, – рассказывает Давид, – было очень тяжело. Но потихонечку учился, набирался опыта и сейчас играю уже на хорошем уровне. Живем мы в Майами, штат Флорида, а играю в команде SBO из Колорадо-Спрингс. Мы играем очень много турниров. Наш тренер, пуэрториканец Хосе Родригес, – очень классный специалист, который помогает развиваться индивидуально каждому игроку. Я играю на разных позициях – аутфилд, инфилд, питчер, поскольку наставник требует от нас развивать разносторонние бейсбольные качества.

А за Украину я решил играть потому, что считаю себя патриотом и хочу помочь своей стране всем, чем могу. Ребята в команде приняли отлично, помогают во всем. И я стараюсь делиться с новыми парт­нерами тем, чему меня научили. Конечно, бейсбол в Украине больше любительский, но в Кропивницком очень сильная школа, и не зря именно здесь играют большинство игроков национальной и других сборных Украины. Я пока надеюсь играть за молодежку, а потом есть огромное желание выступать и за первую сборную Украины.

А вот что говорит о стремлении сына Адриан Боске:

– Сын действительно любит Украину. У него дома везде украинская символика. Вот я и решил, что ему может помочь развить бейсбольный талант выступление за украинскую сборную. Связался с Олегом Бойко, прислал видео­материалы, все данные, и мы получили приглашение приехать в Кропивницкий.

Скажу так, что на сегодняшний день Давид уже на слуху в Америке. Там это называется «проспект». Некоторые университеты уже выказали заинтересованность в том, чтобы сын у них продолжил образование. Наша цель здесь – набраться необходимого опыта для того, чтобы в будущем постараться пробиться в главную американскую бейсбольную лигу – МLВ. Пока Давид будет учиться индивидуально по Интернету для того, чтобы было больше времени для занятий бейсболом. Надеюсь, у нас все получится.

А вот что рассказал о новичке своей команды Сергей Лимаренко:

– Потенциал у Давида огромный. Ему ведь только пятнадцать лет, а посмотрите на его физические данные и уровень подготовки. Мальчишка занимается бейсболом чуть более четырех лет, а бросает мяч со скоростью 90 миль в час. У нас взрослые питчеры так не бросают. И вот, играя против сильнейших игроков Украины, Давид в сегодняшней игре подавал очень уверенно в последних четырех инингах, где наши конкуренты набрали только одно очко. Скажу, что на тренировках он и отбивает за забор. Но в игре он не ожидал, что наши украинские питчеры создадут ему сложности. Давид был удивлен и разочарован, что в атаке не удалось хорошо проявить себя. Так что в этом плане еще предстоит поработать. Но в целом, повторюсь, данные у мальчишки просто потрясающие, и это серьезное усиление для нашей команды и украинской сборной.

В перспективах Давида Боске не сомневается и главный тренер команды «BioTexCom-КНТУ» и молодежной сборной Украины Юрий Бойко:

– Появление в составе нашей второй команды такого парня, который приехал к нам с огромным желанием играть за сборную страны, безусловно, принесет пользу украинскому бейсболу. Сейчас в Европе тенденция привлечения сильных зарубежных игроков, которые помогают добиваться высоких результатов своим сборным. При этом речь идет о взрослых бейсболистах очень серьезного уровня. Мы не можем идти по такому пути, во-первых, потому, что в нашей стране запрещено двойное гражданство. А во-вторых, у нас нет таких средств, позволяющих привлечь мастеров высокого уровня, способных решать исход поединков. И тут очень важно желание самого парня играть за Украину. Ну и мы работаем на перспективу. Наши коллеги создали Давиду максимально комфортные игровые условия, может, даже где-то в ущерб командному результату. Не все у американского новичка получалось, но потенциал у Давида действительно огромный.

Главный показатель – игра

Оценивая сезон своей команды «BioTexCom-КНТУ», Юрий Бойко сказал, что все поставленные задачи удалось решить. Завоевали очередные золотые награды в чемпионате Украины, выиграли Кубок страны и сохранили место во втором по значимости европейском клубном турнире. При этом, потеряв в межсезонье несколько ключевых игроков, удалось найти внутренние резервы для того, чтобы команда не стала хуже прошлогоднего уровня.

Конечно, стремились выступить лучше в Кубке СЕВ. Однако Фортуна оказалась не на нашей стороне. Уже несколько турниров подряд при равных показателях с соперниками дополнительные показатели оказываются не в нашу пользу. Значит, в следующий раз нужно очень постараться не доводить дело до подсчета выигранных и проигранных матчей, набранных и пропущенных очков.

Тут еще нужно учитывать, что мы-то рассчитываем исключительно на собственные силы и даже не имеем возможности привлечь для европейского турнира игроков из второй команды. Согласно правилам СЕВ, играть могут либо бейсболисты, находящиеся в штате конкретной команды, либо игроки с других континентов. Это правило вступает в силу за месяц до начала турнира, а потому ни из других украинских, ни из европейских команд подкрепление взять невозможно. Зарубежные конкуренты находят возможность усилиться, а у нас количество исполнителей ограничено. И недостаток нескольких равноценных питчеров, которые есть у конкурентов, не позволяет замахнуться на большее, чем удалось. Ведь питчер, совершив до 100 бросков, потом три дня должен восстанавливаться. А в условиях скоротечного европейского турнира эта проблема сказывается, и при должной замене конкуренты оказываются в выигрыше. Так что в таких условиях в этом сезоне получилось достигнуть максимума.

Кстати, те же сложности при отсутствии везения, о котором Юрий Бойко уже говорил, были и у молодежной сборной. Сборная Украины U-23 не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе. При этом команда Юрия Бойко по игре не уступила серьезно никому, на равных сражались с явными фаворитами – голландцами, а хорватов с американскими питчерами уверенно одолела. Бельгийцам же, которые стали бронзовыми призерами, украинцы уступили всего одно очко. И именно одного пункта не хватило украинской молодежной сборной для того, чтобы пробиться в полуфинал. Юрий Бойко считает, что его команда выглядела очень достойно, и если рассматривать потенциал игроков и команды в целом, то у этих бейсболистов хорошее будущее.

О конкуренции и традициях

– Если сравнивать с конкуренцией 10-летней и даже пятилетней давности, когда шла напряженная борьба с крымчанами, – говорит Юрий Бойко, – то это подстегивало в поиске финансовых и игровых ресурсов. Но даже в нынешних условиях, когда команд в высшей лиге немного, мы не снизили свой уровень мастерства. Об этом свидетельствуют результаты на европейской арене, где никто не может упрекнуть нас в том, что соперники слабые. Ведь бейсбол в Европе развивается и набирает все большую и большую популярность. А мы последние годы неизменно представлены среди сильнейших европейских клубов. Поэтому отталкиваемся от качества своей игры. Благо, в Кропивницком есть большой бейсбольный потенциал среди молодых игроков. Сейчас возродилась ветеранская лига, где опытные мастера и те ребята, кто уже закончил играть по разным причинам, смогут поддерживать форму и показать, что мастерство никуда не делось.

Вы знаете, отсутствие серьезной конкуренции в Украине, может быть, чуть-чуть влияет на игроков, но тренерам точно не дает расслабиться.

И, поверьте, игроки, тренеры, наш генеральный спонсор, спортивные руководители стараются делать все от них зависящее, чтобы кропивницкий бейсбол продолжал развиваться и двигаться вперед.

Европа хочет в гости к нам

Именно о роли, которую сыграл в популяризации бейсбола прошлогодний квалификационный турнир чемпионата Европы в группе С, мы в завершение поговорили с главным тренером национальной сборной Украины Олегом Бойко. Понятно, что затронули тему выступления главной бейсбольной дружины Украины, которой не удалось пробиться в дивизион А. И, хотя украинцы, которые еще год назад играли в так называемой третьей европейской лиге, сейчас пробились в финал в дивизионе В, наставник сборной выступлением команды остался недоволен. Литовцы, безусловно, были сильны и мотивированы, но мы имели шансы их обыграть. А потому радоваться нечему, считает Олег Бойко.

Но и разочарования от сезона нет, поскольку были хорошие игры, когда минимальные счет и обстоятельства решили судьбу матча. А потому есть удовлетворение от того, как команда готовилась, как играла.

А прошлогодний чемпионат Европы, по мнению Олега Бойко, очень многое изменил в отношении к бейсболу в Кропивницком. Мы получили много новых бейсбольных знаний, было много общения с зарубежными коллегами. И сам главный тренер национальной сборной побывал на стажировке в США. А мы еще раз смогли убедиться, что у нас далеко не последние игроки и тренеры в Европе.

И что главное, нам предлагают проводить новые европейские турниры. С таким предложением недавно обратились к украинским коллегам в техническом комитете Европейской конфедерации бейсбола и софтбола. И так будет каждый год, поскольку мы уже показали свои реальные возможности. Теперь большой европейский бейсбол может снова прийти в Кропивницкий. Было бы желание…

Юрий Илючек – специально для «УЦ».