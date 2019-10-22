Большой бокс – вживую!

Для истинного ценителя спорта наблюдать выступления чемпионов – одно удовольствие. Лучшие матчи становятся личной историей, великие бои – памятью на всю жизнь. И это по телевизору, а если тебе выпало счастье увидеть их вживую? Игорь Волков – известный в наших краях бизнесмен, депутат горсовета, общественный деятель и… огромный поклонник спорта. Его недавняя поездка в США на бой Александра Усика и Чезза Уизерспуна вызвала у корреспондента «УЦ» не только белую зависть, но и желание расспросить о большом событии в мире бокса.

– Игорь Викторович, целью вашего визита в Штаты был бой Саши Усика в Чикаго или это бонус к деловой поездке?

– Не то и не другое. Это была не деловая поездка, это была туристическая поездка со своей семьей. Я давно хотел побывать в Соединенных Штатах Америки. В Европе я побывал во многих странах, а Штаты меня интересовали в плане того, как там устроена жизнь. Плюс я являюсь активным спортивным болельщиком. И, выезжая именно в этот период в США, я четко распланировал график, что побываю не только на бое Александра Усика, но еще и на двух матчах NHL по хоккею с шайбой, поскольку я являюсь давним поклонником хоккея с шайбой, с детства. И бывал на чемпионатах мира по хоккею, в том числе в этом году я был на чемпионате мира по хоккею второго дивизиона, в котором играет сборная Украины, в Таллинне, в Эстонии. Посмотреть игры команд NHL, которые по своему уровню всегда достойны полуфиналов чемпионатов мира по хоккею, – это особый шик, и я рад, что мне это удалось.

По поводу Саши Усика. Мы знакомы с Александром несколько лет, меня с ним познакомил, в свою очередь, мой друг . Не скрою, что иногда мы даже встречаемся в относительно неформальной атмосфере. Но на бой меня никто не приглашал. Вообще тут такое не принято. На такие бои люди приезжают сами – поддержать друга, товарища и Украину в целом. Билеты я взял, как только понял, что поеду все-таки в Соединенные Штаты, наверное, недели за три до самого боя.

– А какие цены на билеты?

– Как говорится, «помірковані» по американским меркам, и скажу лишь одно, что цены на бокс гораздо ниже, чем на хоккей.

– А в цифрах? От и до, в каком диапазоне хотя бы?

– Относительно нормальные билеты на такой бокс в диапазоне от 200 до 600 долларов, а vip-места стоят от 1000 до 2000 долларов.

– А на хоккей тогда сколько стоят?

– Приличные места – 450-500 долларов.

– Круто. Ну и как вам бокс не по телевизору? Чем отличаются ощущения?

– Я не первый раз на вечерах бокса. Поэтому это не новая для меня атмосфера, и вместе с тем ощущения отличаются так же, как отличаются просмотры вживую футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей от телевизионных. Вживую – это вживую, со звуками, с шумом трибун, с атмосферой. И это совершенно другой заряд энергии и несколько иное понимание того, что происходит и на ринге, и вокруг него.

– Понятно. А как зал во время боя разделился в своих пристрастиях? Все-таки второй боец был из Штатов.

– А вы знаете, я не заметил, что он разделился. Настолько мощная была поддержка у Александра Усика. Фактически эта арена – Wintrust Arena – одна из самых крутых в США для подобных мероприятий, была заполнена на 100 процентов и, как мне показалось, вся болела за нашего украинского спортсмена. В Чикаго, где проходил бой, самая большая украинская диаспора в Америке. Мне было очень интересно, посколько и в кулуарах арены и на самих трибунах я слышал такую украинскую речь, на которой уже не говорят в Украине и даже в Западной Украине. Это та «українська мова», носители которой давно проживают в Соединенных Штатах Америки. И они дружно поприходили на игру с украинскими флагами и в вышиванках.

– А как вы считаете, сможет ли Усик адаптироваться в категории «больших парней»?

– Абсолютно сможет. Это его цель. Он на тренировках, на спаррингах, специально боксировал с супертяжеловесами, чтобы входить в этот режим. Я также знаю, он мне об этом рассказывал, что для него не проблема сбросить или подтянуть вес за короткое время в пределах 10 кг. Делает он это достаточно быстро.

– А какой вообще Усик в общении, потому что на ринге мы видим заряженного на бой атлета. А в жизни как?

– Достаточно простой, живой, остроумный. С убеждениями, со своими принципами. И целеустремленный. Невероятно внимательный и чуткий отец. Я его вижу таким.

– Скажите, в какой момент вам удалось сфотографироваться с чемпионом? Когда это было – после боя или после взвешивания?

– На пати, на вечеринке после боя. Мы с друзьями заказали столики в ресторане отеля, через время к нам спустился Александр со своей командой, там и сфотографировались. Притом это не была какая-то специальная фотосессия. Я просто подошел, пожал ему руку, сказал, что это было потрясающе. Он встал, вышел из-за стола, обнял меня, и в этот момент нас сфотографировали.

– Вроде все. Разве что еще спросить, куда в следующий раз поедете?

– Я не насмотрелся достаточно хоккея. Был всего на двух играх NHL. А еще очень хотел бы побывать в Штатах на играх NBA, баскетбольных, поскольку являюсь, кроме хоккея, поклонником и баскетбола. Поверьте, это огромное удовольствие для настоящего болельщика!

Беседовал Ефим Мармер, «УЦ».