Времена года Людмилы Кривенко

И снова – выставка, и снова – невероятной красоты работы, и снова – эстетическое наслаждение. В отделе искусств библиотеки имени Чижевского открылась выставка произведений многими любимой мастерицы Людмилы Кривенко ART-MIX.

Несмотря на то, что за окном осень, на представленных лоскутных полотнах можно увидеть все времена года. По-прежнему поражает умение Людмилы Ивановны с помощью кусочков ткани передать полутона, тени, дымку, туман, отражение в воде. Кроме пейзажей и натюрмортов, выполненных в технике арт-квилт, в зале библиотеки можно увидеть яркие лоскутные одеяла, оригинальные текстильные сумки, кукол. А куклы-мотанки в преддверии зимы тепло одеты. Мастерица считает, что теплые платочки и уютные жилетики и кожушки на них будут очень кстати, когда начнутся холода.

Людмиле Ивановне дарили цветы и говорили много хороших слов. В принципе, признавались в любви. Не любить не только ее работы, но и ее саму невозможно. Она – светлый, искренний, красивый и добрый человек. Среди почитателей ее таланта есть дети, начинающие мастера. А это значит, что мастерство Людмилы Кривенко близко и понятно всем поколениям.

Выставка только открылась, и еще есть время ее посетить, насладиться увиденным и зарядиться позитивом. А Людмила Ивановна продолжает творить – готовится к следующим встречам с поклонниками ее мастерства. Не творить она не может, и это замечательно.