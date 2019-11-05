Победный расчет

Не зря ведь наставник ФК «Александрия» Владимир Шаран признался после победного кубкового матча с луганской «Зарей», что такой результат стал даже для него неожиданным. Тренерский штаб александрийцев не скрывал, что приоритетными для команды на данный момент являются чемпионат Украины и Лига Европы.

Луганчане вышли на поле практически основой, а у александрийцев впервые с первых минут сыграли Дришлюк с Тейшерой. Да и Билык, Стецков, Бабогло, Безбородько, Шастал больше все же выходят на замену. Но Владимир Шаран держал в уме грядущие матчи с «Мариуполем» и «Сент-Этьеном», а потому такая ротация была просто необходима. И главное, риск себя оправдал.

Если в первом тайме преимущество гостей ощущалось и классный гол Богдана Леднева со штрафного выглядел логичным, то после перерыва хозяева поля выглядели смелее и настойчивее. Потому ответный мяч Стецкова, забитый не без помощи рикошета, казался вполне заслуженным. В дополнительное время александрийцы были ближе к успеху, но удача была на стороне парней Виктора Скрипника. А в серии пенальти во всей красе проявил себя голкипер молодежной сборной Украины Олег Билык.

А уже через три дня александрийцы, снова изменив стартовый состав, на КСК «Ника» одержали стратегически важную викторию над ФК «Мариуполь». Гости в случае победы приближались к нашим землякам на расстояние одного очка. Но именно хозяева в очередной раз показали психологическую устойчивость и проявили характер. Не повлиял на парней Владимира Шарана при абсолютно равной игре не забитый Дмитрием Гречишкиным пенальти. И бойцом показал себя Валерий Лучкевич, которому Алексей Быков едва не снес голову в агрессивном единоборстве. В итоге Быков был удален. Численное преимущество хозяева реализовали вскоре после перерыва. Кирилл Ковалец вначале сотворил гол для Безбородько, а затем забил сам дальним ударом.

Обескураженные мариупольцы еще и автоголом отметились. Хотя надо отдать должное ребятам Александра Бабича, которые один мяч отыграли. Да и в концовке луганчане заставили здорово поработать именинника Юрия Панькива, которому в день матча исполнилось 35 лет. Но эти три очка парни Владимира Шарана полностью заслужили и теперь всего на четыре пункта отстают от второго места.

Юрий Илючек – специально для «УЦ».