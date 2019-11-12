Нашествие пластилиновых сов

В галерее «Елисаветград» открылась выставка картин школьника из Луганской области Димы Андриянова. Все работы выполнены в технике, которую автор называет пластилиновым барельефом. Хозяин галереи Николай Цуканов нашел этого талантливого мальчика через конкурс «Щаслива дитина – квітуча Україна». Работы 12-летнего художника приняли в нем участие, были отмечены, тогда же и договорились, что при первом удобном случае галерея проведет персональную выставку. И вот мальчик вместе со своим главным вдохновителем и наставником бабушкой Еленой Винокуровой привезли в Кропивницкий около 30 картин.

Городской пейзаж: дорога, парк, деревья в листве, автобус с детьми, на втором плане шахтный копр на фоне синего неба. Кажется, внимательно все рассмотрела. Но нет. Второй раз смотришь на картину – тут еще птички в листве, яркие цветочки на клумбе и затаившийся в кустах кот. Удивительная детализация и впечатляющий спектр цветов. Только на небе оттенков синего, наверное, не меньше пяти.

Секрета никакого нет, а только мастерство автора. Основа – картон, а все это поразительное множество элементов выполнено из обычного пластилина. На создание такой картины уходит около двух месяцев. Когда работа завершена, ее покрывают лаком.

Дима рисует с детства, а сейчас учится в художественной школе в Золотом (том самом!) – филиале Попаснянской детской школы искусств. Там он освоил колористику, композицию и перспективу. Но работает только с пластилином. Говорит, он проще в работе. Если акварельный штрих нужно нанести правильно с первого раза, то в его любимой технике картину можно сколько угодно раз доделывать и совершенствовать.

Школьник рассказывает, что сюжеты для картин придумывает сам. А вот в ходе их воплощения бабушка иногда дает советы. «Он не всегда к ним прислушивается. Иногда настаивает, что сделает так, как ему видится. И когда работа завершена, иногда мне приходится признавать, что он был прав», – говорит бабушка юного таланта Елена Винокурова.

К слову, сама она работает в Школе искусств, где занимается Дима. Она мастер по бисеру и акрилу, вышивает и рисует. Ранее была удостоена звания «Народный мастер Луганщины». При этом Дима в работе над своими картинами допускает ее только на роль консультанта.

Еще один городской пейзаж – картина «Дождь». Улица с домами, и все такая же тщательная детализация – окошки, фонари, лавочки. Поверх этого множество серо-голубых капель, кажется, будто смотришь на этот город сквозь оконное стекло. Она удивительна. На ней даже нет солнца, и все равно она выглядит светлой. Впрочем, все работы Димы очень светлые и солнечные. Кроме одной. Это вороны в военных беретах и с медалями на груди, которые, сидя на дереве, равнодушно наблюдают за тем, как на укрытой крестами земле рыдают люди.

Дима Андриянов приехал из поселка Золотое Луганской области. Отсюда на первом пейзаже такая точность в изображении строения шахты. Говорить о жизни в прифронтовом поселке он не хочет и бабушке не разрешает. Да и что тут говорить – поселок расположен практически на линии фронта, его картина красноречивей любых слов. Почти пять лет под пулями.

Елена Винокурова говорит, что сейчас весь поселок надеется, что после разведения войск на этом участке наступит тишина.

– Очень долго жили под обстрелами, потом долго была тишина – уже даже привыкли к ней, но сейчас снова стреляют. Грохочет где-то в районе Катериновки и Новотошковки. Но это же меньше 10 км от нас. В Золотом из-за разведения появилось еще больше блокпостов, много людей в форме, ходить можно только с документами.

Но уезжать из поселка они не собираются.

– Я фаталист – смерть может догнать где-угодно. Погибнуть и на дороге можно. А там дом. Там Школа искусств, там мои «муравьи» (так она называет учеников художественной школы). Там мои дети, все они не выедут, – говорит Елена.

Она показывает видео на телефоне: ребенок лет пяти рисует на занятиях в художке.

– Что рисуешь?

– Это волшебная бабочка, – отвечает малыш на украинском языке.

– И что она делает?

– Летит, туда, где все хорошо.

Над бабочкой ребенок выводит круглые черные овалы, постепенно все пространство над бабочкой заполняется россыпью крупных черных точек.

– А это что?

– Пули, она же от них улетает.

В художественной школе в Золотом занимаются порядка 60 детей.

Елена Винокурова постоянно ищет для них какие-то детские конкурсы и проекты.

– Это же отличная возможность отвлечь их не только от гаджетов, но и той реальности, в которой эти дети оказались, и друзей новых завести в других регионах страны. В Италию на конкурс даже работы отправляли. Кстати, оттуда несколько работ не вернулись. Где-то там они кому-то пришлись по душе. Я когда нашла конкурс детский от галереи «Елисаветград», посмотрела условия – как раз то, что нужно. Сразу начала звонить, но оказалось, что уже заканчивался прием работ, я поздно спохватилась. Я объяснила ситуацию, и нам не отказали, для Димы продлили на две недели срок. Мы успели и подготовить все, и отправить. Вы не представляете себе, как я благодарна Николаю Цуканову за то, что он делает. Теперь вот благодаря ему у Димы первая персональная выставка и такой насыщенный впечатлениями визит в Кропивницкий, – говорит Елена Винокурова.

В Кропивницком Дима провел мастер-класс для учеников школы-лицея №30. Он учил их технике создания картин из пластилина, и в ходе занятия ребята уже задумали какой-то более масштабный совместный проект. Деталями Дима не делится, но говорит, с радостью еще приедет в наш город.

Потом мастер-класс в Гимназии искусств «Пролисок». Елена Винокурова говорит, что, похоже, они с внуком привезли в город пластилиновый вирус, который теперь захватывает город – дети в восторге от мероприятия.

Всего на сегодняшний день у него около 60 работ. А вот сколько сделано и раздарено сувенирных магнитов с пластилиновыми картинами – в семье уже сбились со счету.

Пока мы разговариваем с Еленой, Дима перебирает что-то в своем чемодане и находит для меня маленькую копию на магните своей картины с совой. А вот попытку правильно сосчитать количество сов на его большой картине я провалила. Потребовалось время, чтобы быстро отыскать на картине всех причудливо ярких крохотных птичек, которые отличаются друг от друга не только цветом оперения, а даже выражением мордочек. Обязательно загляните в галерею «Елисаветград» и попробуйте, может, у вас получится с первого раза. Выставка пластилиновых картин Димы Андриянова будет работать до конца ноября.

Ирина Нетреба, «УЦ».