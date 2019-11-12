Не говорите мне «Прощай»!

В ходе реформы децентрализации функции районных госадминистраций активно переходят к объединенным территориальным общинам. В связи с этим правительство определило предельную численность работников для РГА. Так, районные госадминистрации сократятся почти на 700 человек, а численность аппарата – вдвое. Редакция «УЦ» решила спросить у экспертов:

– Кого будут сокращать и каковы последствия этого решения Кабмина?

Галина Шевченко, главный редактор газеты «Вперед» (Александровка):

– На мою думку, районне управління агропромислового розвитку скорочувати треба було вже давно. На сьогодні воно виконує лише роль статиста. І радити, що кому сіяти чи як господарювати сільгосппідприємствам, не може – керівники це вирішують самостійно, без «вказівки» управління. Не розумію, та й більшість жителів району не розуміють, які функції керівника апарату й чим він займається безпосередньо. Посада спеціаліста з мобілізаційної роботи також не потрібна – конкретно мобілізацією в районі займається райвійськкомат. А спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції хоч одну «корупцію» десь виявив?!

Скорочувати працівників райдержадміністрацій потрібно було ще тоді, коли оголошено було про децентралізацію. Більшість РДА, мабуть, навмисне не створювали ОТГ, тягнуть і зараз з цим, щоб не позбутися «теплих» місць і гарантованих зарплат.

Сергей Васильченко, глава Новоархангельской РГА:

– Дійсно, районні державні адміністрації в умовах впровадження реформи децентралізації мають зазнати змін. РДА, за задумом авторів реформи, мають забезпечити плавний перехід влади до громад, без збоїв і зростання соціального напруження. Після проведення дочасних/планових виборів до органів місцевого самоврядування у 2020 році РДА мають бути ліквідовані.

По доведеним у постанові КМУ цифрам, буде скорочено близько 50% працівників РДА. Скорочення торкнеться майже всіх структурних підрозділів РДА, усі управління, відділи, сектори будуть реорганізовуватися. Винятком є управління соцзахисту населення та ЦНАП. Це зрозуміло й логічно, адже соцзахист у перспективі ввійде в структуру ЦНАПу при ОТГ. Тобто в структурі РДА після реорганізації буде працювати близько 65 співробітників.

Найбільшою проблемою буде праце­влаштування скорочених/звільнених осіб. У сільській місцевості складно знайти роботу для людей, які мають вузьку спеціалізацію – державне управління. До того ж значна частина працівників – це люди середнього та старшого віку. Адже слабке фінансування та постійне зневажливе ставлення до професії державного службовця не давали можливості брати на роботу молодь.

Також одночасне й масове звільнення державних службовців викличе додаткове навантаження на центри зайнятості та державний бюджет, адже потребуватиме додаткових виплат.

Хочу вірити, що більшість звільнених держслужбовців зможуть знайти себе в органах місцевого самоврядування – в новостворених ОТГ. Усі працівники РДА – це спеціалісти з досвідом роботи та глибоким знанням території, за яку конкретний орган влади відповідає. Думаю, що інтереси громади на території будуть захищені та збережені.

Игорь Фурманов, экс-глава Кировоградской РГА:

– В свете административо-территориальной реформы и децентрализации это логичный и оправданный шаг.

В Кировоградской области население меньше 1 миллиона человек. Есть 4 города областного значения и 21 (!) район со своими территориальными органами центральной исполнительной власти. Большинство функций переходит в ОТГ. Поэтому сокращаться будут не только РГА, но и другие государственные органы власти.

Кого именно будут сокращать? Сегодня в РГА есть подразделения, состоящие из 1-2 человек. Там уже и сокращать некого. Поэтому меняться будет и структура РГА.

Опыт подсказывает, что в меньшей мере это коснется управлений социальной защиты, а судьба остальных будет зависеть от того, какие функции будут оставлены за этими администрациями.

Серьезной проблемой является судьба сокращаемых работников. В нашей стране, когда говорят о доходах госслужащих, почему-то всегда приводят в пример зарплаты судей, прокуроров, народных депутатов, забывая, что подавляющее большинство рядовых служащих – это низкооплачиваемая категория специалистов. Раньше их прельщала будущая пенсия, сегодня нет и этого. Очень хочется, чтобы при создании ОТГ опыт и знания этих людей были востребованы.

Сергей Дьячук, трижды вице-мэр:

– Мы, когда обсуждали тему децентрализации, говорили о том, что будут сокращения. Сейчас дело дошло до конкретики. Очевидно, кого персонально сокращать, будет решать руководство. Мне пришлось поработать и в органах местного самоуправления, и в РГА. Сам подход по типу «план до двору» неправильный. Нужно проанализировать штаты каждого управления, отдела. Конечно, есть должности и даже управления и отделы, которые можно сократить без ущерба и неудобств для населения. А есть такие, которые нельзя не то что сокращать, а нужно увеличивать штат. В первую очередь – все зависит от того, какие функции государство возложит на ОГА/РГА/местные советы, а какие на ОТГ. При разумном подходе к сокращению оно будет для населения просто незаметным.

Другой вопрос, и очень важный: куда уйдут сокращенные чиновники? На биржу? Для очень многих это сокращение будет личной трагедией. У всех же есть семьи. Как будет государство решать проблему их трудоустройства и будет ли, неизвестно. Хотелось бы, чтобы решило. Речь ведь о тысячах, а с семьями – о десятках тысяч людей.

Подготовил Ефим Мармер, «УЦ».