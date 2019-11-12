«Не такие» доллары

Получение валютного перевода в отделении банка – обычная банковская операция. А в эпоху «заробитчан» еще и весьма популярная. Ну какие тут могут быть сюрпризы? Оказывается, могут.

К нам обратилась женщина, которая в одном из региональных отделений известного банка получила денежный перевод из другой страны. Валюта получения – доллары. Пару подписей – и деньги ее. Пересчитав наличность, она решила часть суммы взять на расходы, а остаток положить на уже имеющийся депозитный счет. Но в приеме денег ей… отказали, сославшись на то, что купюры имеют какие-то специфические «метки».

Еще раз: в одном окошке банка деньги выдали, а во втором отказали в приеме их на хранение, потому что деньги «не такие». На вопрос «они что, фальшивые?» изумленную женщину успокоили, дескать, деньги настоящие, но меченые, а потому, следуя инструкции, принять их не могут. Можно было бы усомниться в скоропортящихся свойствах американской валюты – два шага в сторону, и деньги перестали быть платежным средством? Однако, говорят, случай этот не уникальный. Якобы пару месяцев назад под таким же предлогом у другой женщины не приняли на обмен доллары из заначки, потому что они также содержали какие-то специальные пометки. Невооруженным глазом они не видны, но убедительно светятся в ультрафиолете. Женщине под специальной банковской лампой даже продемонстрировали «какие-то иероглифы», из-за которых ее деньги были классифицированы как «не такие». Примечательно, что и во втором случае деньги якобы ранее были куплены именно в банке, только многие ли из нас хранят квитанции о банковских операциях? В общем, деньги вернули хозяйке, пожелав ей успехов в попытках обменять их в официальных пунктах обмена. Как вариант – обратиться к валютчикам и, возможно, сдать с комиссией или попытаться «скормить» их терминалу, который, оказывается, не видит таких нюансов.

Вместе с тем сочувственно высказали предположение, что «испорченные» купюры могли быть помечены, например, как взятка, а потом недобросовестные антикоррупционеры каким-то образом вернули их в оборот. Дескать, на волне борьбы с коррупцией сейчас метят миллионы…

Взятка ли?

Если просуммировать только месячный взяточный улов разного рода правоохранительных органов, действительно, сумма набирается внушительная. Возникает логичный вопрос: а куда она девается? Умозрительно сложив все эти купюры в одну кучку, можно растопить не одну баньку. Однако на это благое дело испорченные доллары не идут.

В областном управлении Министерства внутренних дел пояснили, что после задержания взяточника с поличным меченые деньги упаковываются, содержимое пакетов описывается, комиссионно визируется подписями и отправляется в комнату вещдоков на все время расследования. Потом вместе с материалами дела они передаются в суд для принятия решения. Что дальше – органов полиции это не касается. Суд определяет дальнейшую судьбу не только фигуранта дела, но и испачканных пометками денег. А потому вопрос, могут ли доллары с флуоресцентным автографом следователя попасть в банк, – не в их компетенции.

Такой же путь меченых денег обрисовал нам бывший сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области на правах анонимности с одной категоричной оговоркой «в банк – стопроцентно не могут». Он рассказал, что деньги для взятки заказываются в Нацбанке. Слово, которым они метятся, может быть каким угодно – «взятка», аббревиатура СБУ или даже кличка кота следователя. Это не важно, главное, чтобы это слово было заблаговременно отражено в следственной документации. Мол, купюры под таким-то номером помечены надписью, условно, «негодяй». Тыщу могут испортить всю. Если же речь идет о большой сумме, метки ставятся только на нескольких купюрах в пачке. И не только дабы добро не переводить, а просто потому что промаркировать большое количество денег физически трудно. После задержания с поличным составляется протокол, а все изъятые средства передаются в суд в качестве вещдоков, после чего по решению суда возвращаются в Национальный банк Украины. Как вариант, суд может принять решение передать их органу следствия на уничтожение. Но бывший сотрудник СБУ сразу подчеркивает, «потеряться» на этих этапах они не могут, мол, никому в голову не придет взять их оттуда – их номера уже столько раз переписаны и задокументированы, что это все рано или поздно всплывет.

Также он опровергает интернет-миф о том, что люминесцентную краску можно стереть с купюры в домашних условиях. Он поясняет, что деньги могут метить порошковыми смесями – они, действительно, быстро стираются, но портят купюру, на месте нанесения порошка быстро появляются потертости и масляные пятна. А вот более современное средство – краску, которая предательски светится в ультрафиолете, так просто водой из-под крана, как пишут об этом в Сети, не смоешь. Отчасти и поэтому «взяточные» купюры обратно в оборот не идут, а возвращаются в НБУ, где, вероятно, лежат, пока их снова по запросу правоохранителей не привлекут к участию в следственных действиях.

Как меченые доллары попали в банковское отделение, а потом и в руки доверчивых клиентов, он не понимает. Но по описанию форм рукотворной набанкнотной живописи предполагает, что их наносили не правоохранительные органы. Дескать, крестики и кружочки – не наш почерк. Метил кто-то другой и вряд ли для взятки.

Но сути это не меняет, обменять такие купюры в банке нельзя.

«Шерше ля» кассир

Знакомые банкиры уверяют: если деньги были куплены или получены в банке, ситуация нестандартная, из ряда вон выходящая и намекающая на необходимость задать несколько пикантных вопросов кассиру, который их выдавал клиенту.

Что касается возможности просочиться в кассу заведомо меченных правоохранителями средств тут категоричны – из Национального банка Украины они прийти не могли.

Банкирам все равно, что написано на купюре, слово «взятка» или портрет следователя. Для них все это «сознательно поврежденные банкноты». Как с ними обращаться – есть строгая инструкция от НБУ (Порядок изъятия из оборота и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет).

«У нас таких случаев за всю историю не было, – рассказывает управляющая кропивницким отделением «Укргазбанка» Валентина Никитина. – Попадание их в кассу из Национального банка исключено, потому что все банкноты тщательно проверяются. Деньги, о которых вы говорите, независимо от того, кто поставил на них отметки, банком классифицируются как сознательно поврежденные. Порядок обращения с такими банкнотами четко регламентирован нормами Национально банка: кассовым работникам запрещено выдавать клиентам, а также возвращать или временно передавать им выявленную у них сомнительную национальную валюту, сознательно поврежденные банкноты, поврежденную национальную валюту, а также сомнительную иностранную валюту».

Управляющая банком говорит, что в случае выявления двух или больше таких банкнот, независимо от того, гривня это или доллар, если она имела признаки сознательного повреждения, кассир должна была не только не выдавать их клиенту, но и сообщить об этом местному подразделению Национальной полиции. А потом по акту передать деньги полиции для дальнейшего выяснения, откуда они вообще взялись в банке. Проще говоря, кассир не выполнила ни одну из этих предписанных служебных манипуляций, а банально всучила их клиенту. Кто ж знал, что ему придет на ум тут же вернуть часть полученных средств на депозитный счет.?

В банке считают, что причиной мог стать человеческий фактор. Мол, кассир проглядела «разрисованные» банкноты, принимая их от одного клиента, и, чтобы не нести в том числе материальную ответственность, решила сплавить их клиенту. Впрочем, это лишь предположение.

Сухая арифметика

Не беря во внимание этичность или законность конкретного случая, можно подвести сухой, почти арифметический, итог. Кто и зачем метит деньги? Однозначно, не только полиция, СБУ, НАБУ и прочие борцы со мздоимством. Как раз от них получить «сюрприз» в банке маловероятно. Зачем другие неизвестные люди делают это? Ответ может занять половину газетной полосы, однако для нас, обычных потребителей финансовых услуг, он маловажен. Ведь главное, что, кто бы это ни сделал, в случае чего, именно на нас падет ответственность за «не такие» деньги. Можно ли дополнительно разукрашенную банкноту получить в банке? Не на каждом шагу, но, оказывается, можно. Служебная халатность или умысел – тоже факторы для рядового гражданина малозначимые. В любом случае, покинув стены банка с такой банкнотой, в последующем обменять ее будет в лучшем случае затруднительно. Более того, в один прекрасный день заначка может привести не в магазин меховых изделий, а в отделение полиции.

Какой выход? Получая перевод или покупая валюту, говорите кассиру, что вы ценитель изобразительно-художественной точности, просите его показать банкноты и вам в его ультрафиолете. Нам же не зря каждый раз напоминают о «не отходя от кассы».

Ирина Нетреба, «УЦ».