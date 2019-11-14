Поздравляем аграриев Украины

17 ноября профессиональный праздник отмечают работники украинского аграрного сектора. Благодаря их усилиям ежегодно сельское хозяйство развивается все стремительнее и выступает настоящим драйвером экономики страны. Поддержка таких высоких темпов требует от агропредприятий постоянного поиска новых путей для совершенствования. Мы видим, что Украина уверенно развивается от сугубо аграрной к агротехнологической стране. А этот процесс требует дополнительных инвестиций и финансирования. Креди Агриколь – иностранный банк, который уже 26 лет находится в Украине и уделяет особое внимание сотрудничеству с агробизнесом. По случаю праздника мы пообщались с Виталием Янголем, руководителем регионального отделения Креди Агриколь Банка в Кропивницком. Читайте дальше о последних трендах на аграрном рынке, подходе банка к обслуживанию агропредприятий и банковских продуктах для агробизнеса.

– В чем особенность работы Креди Агриколь Банка с аграриями Украины? Какие у вас преимущества?

– Для нашего банка действительно важно быть там, где наши клиенты. Креди Агриколь предоставляет клиентам не просто качественные финансовые услуги и сервис, мы хотим быть банком-партнером для всех участников агрорынка – от производителя до конечного потребителя. Уже более 10 лет сотрудничество с аграрными компаниями – один из главных приоритетов Креди Агриколь в Украине, поэтому мы сосредотачиваемся на построении устойчивых долговременных отношений со всей экосистемой агробизнеса. Анализируя, что нужно участникам агрорынка, мы создаем продукты и развиваем партнерские программы.

Особенность Креди Агриколь Банка в том, что мы имеем не только финансовую экспертизу, но и агроэкспертизу. Мы стремимся максимально хорошо понимать бизнес компаний, с которыми сотрудничаем. Именно наличие уникальной агроэкспертизы и агроспециалистив отличает нас от других финансовых игроков. Ведь эффективное взаимодействие между банком и аграрием возникает именно тогда, когда есть четкое понимание деятельности и потребностей клиента. Смысл существования Креди Агриколь – «Работаем каждый день в интересах клиентов и общества». Поэтому мы делаем значительные инвестиции в обучение персонала банка тонкостям аграрного бизнеса. В прошлом году Креди Агриколь запустил «Агрошколу» для сотрудников, которая значительно углубляет знания менеджеров банка в сфере сельского хозяйства.

– Какие продукты банк предлагает агробизнесу и какие из них наиболее востребованы?

– Для компаний агросектора Креди Агриколь предлагает широкий спектр банковских продуктов – и для финансирования производственного цикла компании, и для реализации инвестиционных проектов, приобретения сельхозтехники, оборудования. Финансирование оборотного капитала является ключевым в структуре финансирования агропредприятий, растет спрос на использование альтернативных инструментов финансирования, в частности, по авалированию векселей и долгосрочному финансированию инвестиционных целей.

Условия финансирования клиентов учитывают специфику деятельности агробизнеса, а именно сезонность и длительный производственный цикл. График погашения адаптирован к поступлению выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.

Банк активно развивает парт­нерские программы финансирования сельскохозяйственной техники, семян, СЗР, предлагая клиентам максимально выгодные условия кредитования. На сегодня у нас более тридцати таких программ.

– На ваш взгляд, какие инструменты могли бы помочь аграриям минимизировать риски?

– Сельскому хозяйству свойственно много рисков. И это не только погодные условия. Ситуация на рынках сбыта, мировые цены, логистические проблемы также вносят свои коррективы в деятельность агропредприятий. Минимизировать эти риски, а также получить потенциальные возможности для развития бизнеса позволяет привлечение банковского финансирования. Например, часто аграрии сталкиваются с нехваткой оборотных средств в посевной период. Эту проблему можно решить, продав часть урожая «с поля», но в таком случае придется мириться с потерей потенциальной прибыли за счет повышения цен в будущем. Или можно обратиться в банк за финансированием. Привлечение долгосрочного финансирования позволяет решить проблемы с инвестированием в логистическую инфраструктуру, в обновление парка техники и тому подобное. Главное – необходимо четко понимать, на какие цели требуется финансирование. Ведь это позволит банку верно структурировать запрос и предложить условия финансирования, учитывая специ­фику бизнеса каждого клиента.

По погодному риску – инструментом снижения негативных последствий воздействия является агрострахование. Этот продукт пока не очень распространен среди украинских агропроизводителей, но мы видим перспективу и в будущем востребованность данного продукта.

– Какие тренды наблюдаются в 2019 году на аграрном рынке Украины? В каких направлениях открываются наиболее широкие возможности для сельского хозяйства?

– Один из главных трендов, который в 2019 году присущ не только компаниям, которые работают на аграрном рынке, но и в любой другой сфере бизнеса, – это, безусловно, рост спроса на инновации. Новые технологии открывают для украинского агробизнеса широкие возможности. Точное земледелие позволит увеличить производительность, диджитализация в животноводстве поможет эффективнее отслеживать состояние животных, а агромониторинг полей – оптимизировать внесение минеральных удобрений, своевременно предотвратить значительные потери посевов.

– По вашему мнению, что принесет аграриям 2020 год?

– Сегодня самым актуальным вопросом 2020 года является открытие рынка земли. Аграрный рынок находится на пороге значительной трансформации, и мы как банк, который плодотворно работает с агробизнесом, также активно участвуем в этом процессе. Готовим продукт, предоставляем свои предложения по законодательным инициативам и другим вопросам открытия рынка земли.

Марина Давыдова.