«Гарант» гарантирует

Как-то поприутихла в нашем городе тема ОСМД – объединений совладельцев многоквартирных домов. О создании новых не слышно, о развитии уже созданных говорят скромно и в «узких кругах». Между тем говорить есть о чем. В то, что «творит» ОСМД «Гарант-28», трудно поверить на слово. Но мы стали очевидцами поразительных перемен.

ОСМД было создано в сентябре 2016 года. В него вошли два корпуса – второй и третий – дома на Жадова, 28. В одном корпусе 238 квартир, в другом – 107. В течение года ОСМД возглавлял один человек, а потом жильцы решили переизбрать председателя и пригласили человека из соседнего дома. Им оказался Сергей Кузьменко (тезка экс-губернатора). Дело в том, что Сергей Александрович, работая инженером в облэнерго, параллельно был старшим своего подъезда. Как говорится, проявлял активность, был неравнодушным ко всему происходящему в своем доме и дворе, наводил порядки, инициировал ремонты. Вот на него и пал взор соседей, предложивших новую и более ответственную должность.

– Сначала я не соглашался, – признается Сергей Александрович. – Говорил, что у меня семья, работа. А потом стало интересно и решил попробовать. И меня так это увлекло, что я уже получаю удовольствие от работы.

А удовольствие от того, что виден результат. Пока платили ЖЭКу, результата не видели. Сейчас же, когда деньги остаются в доме, они в этот дом и вкладываются. Это преду­смотрено законом, и это хочется делать всем заинтересованным. Заинтересованные в данном случае как все жильцы, так и правление ОСМД. В него вошли представители от каждого подъезда. В начале года на общем собрании жильцов определяются приоритеты: что нужно сделать срочно, что погодя, и так планируется работа на год. А в течение года собирается правление и корректирует денежные потоки.

То, что удалось сделать, поражает. Отремонтировали крышу, трубы в подвале поменяли на пластиковые, окна в подъездах установили пластиковые, во дворе обустроили детскую площадку и оградили ее забором, с помощью меценатов и депутатов высадили во дворе березы, липы и рябину, в подъездах на всех этажах лампочки поменяли на светильники LED, что позволяет экономить деньги на оплате за электроэнергию. Знаете, что «Гарант-28» делает сейчас? Меняет кабины лифтов!

Безусловно, это все деньги, и немалые. Какая квартплата (взнос) в «Гаранте-28»? Все, кто живет выше второго этажа, а значит, пользуется лифтом, платят 4,20 гривни за квадратный метр площади квартиры. Первый и второй этажи – 3,50 грн. Сергей Кузьменко говорит, что, в принципе, платят исправно. Есть неплательщики, но они не злостные, их процентов десять, и это люди, которые работают за рубежом. Долг семьи может составлять от тысячи до полутора тысяч гривен, но по приезде в страну долг они погашают.

За год «Гарант-28» собирает примерно миллион гривен. Часть суммы идет на обязательные платежи: зарплату, оплату за электроэнергию (освещение подъездов и лифты), налоги. Все, что остается, – на благоустройство корпусов дома и двора.

Сергей Кузьменко совершенствуется как председатель ОСМД, не упускает возможности поехать на семинар в другой город, да и сам охотно делится опытом с коллегами. Ему впору уже и самому преподавать. Но говорит, что очень занят, еще предстоит сделать так много работы, и вообще – нет предела совершенству.

Фото Марины Здитовецкой, «УЦ».