Когда произвольная программа важнее…

К сожалению, мы не сможем рассказать в свежем номере «УЦ» самые последние новости о работе 19-й сессии городского совета города Кропивницкий, поскольку половину своего рабочего времени депутаты посвятили выступлениям самих себя, любимых, и представителей говорливой общественности.

Это как в ранее любимом народом фигурном катании, когда произвольная программа становится важнее обязательной. Перед началом сессии народный депутат Украины Александр Дануца сказал коррес­понденту «УЦ», мол, надеюсь, что депутаты горсовета поработают продуктивно и примут поправки к бюджету, одному из главных финансовых документов. О том, что этот вопрос действительно важный, свидетельствует то, что во время утверждения повестки дня его переместили на третье место, сразу после депутатских запросов. Депутаты должны были скорректировать бюджет для финансирования программ жизнедеятельности города, в том числе для выплаты заработных плат бюджетникам, то есть работникам сфер здравоохранения и образования. Но турборежима, к которому привык нардеп, тут не получилось. На выступления перед началом сессии записалось около десяти человек, и не все они, мягко говоря, «переймались» злободневными вопросами.

Вместо этого вдруг возник провокационный вопрос о роли красно-черного флага в истории Украины и в наши дни, в результате чего депутат Капитонов порвал текст речи выступавшего, швырнув обрывки ему в лицо, и заявил, что не позволит, не допустит и т.д., а после даже взял слово, чтобы добить «мерзотника» прямо с трибуны.

В рамках дискуссии за выделение участка земли вроде бы известным активистам и борцам с коррупцией, но под строительство чего-то то ли торгового, то ли развлекательного, выступили как противники строительства, так и сам Николай Гречуха, который хотя и попросил отложить окончательное рассмотрение вопроса, но агрессивно «наехал» на руководство водоканала, надо думать, за то, что в недрах предполагаемого участка проложены коммуникации. Кроме этого, своим правом выступить воспользовались художники и участники АТО, жители отдельных домов и целого поселка, молодые «державотворці» и представители левой оппозиции. В общем, депутатам было не до работы. Похоже, что и сами народные избранники были не прочь принять участие в этом пиршестве демократии, поскольку вслед за активистами именно депутаты долго и скучно говорили с трибуны о своем, о наболевшем.

Между тем в повестке дня, кроме поправок к бюджету, стоит такой важный вопрос, как голосование за меморандум между поселком Новый и горсоветом Кропивницкого, поскольку на следующий день уже назначена сессия Новенского поссовета, которая должна, наконец, поставить точку в затянувшемся деле о юридическом оформлении вхождения поселка в городскую инфраструктуру.