Первые вопросы, первые ответы

С приходом нового главы Кировоградской ОГА начались нововведения. Что, в принципе, естественно. Первыми новшества ощутили на себе представители СМИ – их вежливо попросили больше не присутствовать на аппаратных совещаниях, которые традиционно проходят по понедельникам. Вместо этого по итогам «аппараток» будут брифинги (или, скорее, пресс-конференции) губернатора, на которых журналисты смогут задать интересующий их вопрос. Так и было в минувший понедельник.

Андрей Балонь идею не присутствия масс-медиа на аппаратных совещаниях объяснил следующим образом: «Во время аппаратных совещаний я раздаю указания. Возможно, это будет в такой форме, что я не хотел бы, чтобы кто-то трактовал это субъективно. А официальную позицию облгосадминистрации я предлагаю доносить до вас в такой форме, как сегодня. И я очень заинтересован в нашем плодотворном сотрудничестве».

В частности, на понедельничной «аппаратке» прозвучал отчет о работе на минувшей неделе. Обсудили результаты рабочих визитов губернатора в Смолино и Светловодск. Как известно, в Светловодске до сих пор существуют проблемы с началом отопительного сезона. То есть большая часть города остается без тепла из-за неисправностей теплосети. Уже решен вопрос с номинациями, которые получил «Світловодськпобут», и уже в пятницу вечером первые котельные запустились. Учитывая разбалансированность сети, одна котельная сразу вышла из строя, случились порывы. Начались аварийные работы. Технологически процесс запуска теплосети будет длиться в течение семи – десяти дней.

Конечно, нельзя было не спросить о кадровой политике нового главы ОГА. Андрей Богданович сказал, что ожидаются организационно-штатные изменения администрации, но не из-за того, что он сам хочет менять старые кадры на новые, свои. «Я рассчитываю только на кадры, которые соответствуют функциональным обязанностям. Изменения будут направлены, в первую очередь, на то, чтобы провести реальный и детальный аудит функций, которые не в полной мере реализуются, как того требуют правительство и президент», – объяснил губернатор. По результатам аудита будет сформирована новая структура и объявлены конкурсы. А что касается заместителей, Андрей Балонь рассчитывает на тех, которых презентовал во время согласования своей кандидатуры на пост главы ОГА. Фамилии пока не называются, но, по словам губернатора, «это будут заместители, которые будут работать со мной». Действующие замы все поняли и согласились работать до назначения новых.

Пользуясь случаем, мы поинтересовались впечатлением главы ОГА от премьеры, состоявшейся в театре Кропивницкого, где он присутствовал. «Ваш театр превосходный, – сказал Андрей Богданович. – Немногие театры в Украине могут похвастаться такой совершенной красотой. Здесь еще и высокопрофессиональные актеры и режиссер. Сам спектакль меня растрогал и зацепил, заставил задуматься. Призываю всех посещать театр. Это место нескрываемой эмоции и откровенности».

Андрей Балонь обещал быть открытым. Пригласил к диалогу на своей страничке в соцсетях. А еще пообещал ставшее традиционным эксклюзивное новогоднее интервью для «Украины-Центр».