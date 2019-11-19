Проверка политической памяти

За пять лет мы привыкаем к ним, как к соседям по дому. Начинаем регулярно обсуждать их дела, слова, наряды. А потом вдруг каденция заканчивается, бессмертные переходят в следующий созыв парламента, а остальные исчезают, уходят на дно, изредка всплывая на экранах или следующих выборах. И уже через год мы не можем вспом­нить их фамилии, а еще через год и лица. А ведь среди них точно были и умные, и красивые – хорошо бы вспомнить, кто? Может, наши эксперты помогут?

– Кого из депутатов прошлых созывов вам не хватает в нынешнем украинском парламенте?

Ян Валетов, писатель: – Могу уложить ответ в одну фразу: глаза б мои всех их не видели! Ни тех, ни этих. Ни по кому из бывших не скучаю. Хватает новых.

Руслан Стадниченко, политолог: – Явно, для повного боєкомплекту, цій некваліфікованій і строкатій Раді бракує епатажних козаків Гаврилюків. Частково це компенсується Кивою та випадковими напівграмотними «слугами», але більшою мірою жанр відпрацьовує міністр Мілованов. Друга категорія депутатів, яких би хотілося бачити, – це депутатів-романтиків початку 90-х, на зразок В’ячеслава Чорновола, а також фахових пострадянських управлінців епохи Леоніда Кучми.

Игорь Волков, бизнесмен и политик: – Владимира Филенко, Степана Гавриша… А в целом не хватает людей, мыслящих стратегически, системно, т.н. государственников. Людей, имеющих не партийную, а свою точку зрения на процессы в обществе. Не хватает порядочных людей с убеждениями и системой ценностей.

Александр Гавриленко, директор Института развития информационного общества: – Не хватает Ярынича, доки в сфере здравоохранения, Спиваковского – в образовании, Анны Романовой – специалиста по развитию туризма и многих других профессионалов. И тут вопрос не в политической памяти, а в формировании эффективного законодательного органа. Уверен, что и нынешние депутаты продемонстрируют компетентность. Пример тому – Александр Дануца, опытный политик и организатор.

Анатолий Безтака, редактор:

– При всей его заангажированности не хватает, конечно, Олега Ляшко, страстно обращавшего внимание власти на животрепещущие народные проблемы (по ходу, правда, пытаясь решать ахметовские). Нынешний парламент – сочетание дерзновенной молодости, оперативности, решительности (благо, позволяет достаточное количество «штыков»), но им не хватает житейского и политического опыта, мудрости, глубоких знаний проблем. И здесь неплохо было бы видеть в Верховной Раде Вадима Карасева, Романа Бессмертного, Андрея (да-да!) Портнова. С другой стороны, повлияло ли бы их присутствие на решения нынешнего парламента? Вряд ли. Просто чаще бы слышали здравые, взвешенные идеи. Но, повторяю, помогло ли это решить краеугольные вопросы? Боольшие сомнениия. Например – вопрос войны и мира в Украине. У той же ЗЕ-команды есть цель: продаем землю сильным мира сего (понятно, что рано или чуть позже это будут и влиятельные иностранцы), и они реально воспрепятствуют массовому вторжению на нее любых соседей. Никаких достойных альтернатив этому, в том числе и от вышеуказанных авторитетов, пока не слышно.

Геннадий Рыбченков, журналист: – Мне лично не хватает многих депутатов от Кировоградщины первого созыва. Состав нынешних настолько по уровню не сравним с теми людьми! Василий Крючков, многолетний заведующий отделом оборонной промышленности ЦК КПУ; Василий Дурдинец, который потом дошел до и.о. премьер-министра Украины; Владимир Желиба, после Рады многолетний посол в Беларуси; Виктор Шишкин, первый генеральный прокурор страны; Владимир Яворивский, который потом возглавил Союз писателей Украины. А недавно ушедший от нас Владимир Панченко?! А Владимир Бойко, первый журналист независимой Украины, убитый за свои расследования, его помнят, его именем названы улицы… Где сегодня личности такого масштаба и почему они не в парламенте? Деградация пошла уже со второго созыва. Ну кто сейчас вспомнит таких наших депутатов, как Валентина Завалевская, Николай Петренко, Валентин Чеботарев, Анатолий Шаланский? Чем они потом занялись? Где они, кто и зачем? Дальше было не лучше…

Константин Ярынич, медик, народный депутат 8-го созыва:

– Парламент периодически должен отдыхать, как земля под паром, а в целом вопрос достаточно интересный… Если с позиции клоунады, то самым незабываемым персонажем в украинском парламенте минувших созывов был Олег Ляшко. Если говорить о продуктивности, то мне всегда импонировала позиция Ирины Сысоенко, с которой мы много отработали, прежде всего в направлении законодательной части финансовых гарантий и экстренной медицинской помощи. Не хватает парламенту профессионального и мудрого Игоря Шурмы, наиболее прагматичного и опытного депутата из Оппозиционного Блока. Его видение и крепкое словцо часто было решающим во многих политических баталиях. Не хватает друзей, многие из которых реально отдавались служению людям на протяжении 5 лет. Не хватает и демократии голосования, которая окончательно зарыта в нынешнем парламенте. А еще мне лично очень не хватает отсутствия Парубия в нынешнем созыве, с его сверх радикальной маргинальной позицией по декоммунизации – он даже не смог выговорить новое имя нашего города.

Андрей Николаенко, народный депутат Украины: – В новом парламенте не хватает не конкретных персоналий, но в целом здравого смысла и компетенции. И все так же, как и в предыдущих созывах, не хватает моральности. У меня печальный прогноз по раде 9 созыва – будут досрочные выборы. А эпатажа и скандалов, к сожалению, хватает даже без Ляшко.

Юрий Смирнов, писатель: – Мне не хватает парламента, назвать таковым сброд из прошлого и этого созывов я не могу. Конечно, «маємо, що маємо», но бездны ада разверзаются все круче . За кем жалеть? За уголовным элементом Дейдеем? За провокатором Линько? За великим комиком Мосийчуком, мастером боевой трости? За Игорем Луценко, прошедшим тернистый путь от хорошего журналиста до никаковейшего политика? За мадемуазель Савченко, королевой шарма и гранатомета? Комбатами этими мутными? Тишайшими нашими Ярыничем и Горбуновым? Нет, умерла так умерла. Хотя нынешний состав в большинстве своем – это вторая часть названия комедии «Тупой и еще тупее». Я еще помню в парламенте Украины нормальных, умных и образованных людей. Причем даже иногда – в одном флаконе. Так что нет. Ни за кем не скучаю из прошлого созыва. Было несколько красивых женщин, но я не запомнил их фамилии.