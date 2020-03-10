Учиться будем по-немецки

Ральф Вильгельми приехал в Кропивницкий делиться опытом немецкой системы профтехобразования. По образованию он инженер-машиностроитель, а также педагог и политолог, – для того, чтобы преподавать, в Германии надо иметь два диплома минимум. Преподавал механику, математику, информатику, физику в профтехучилищах, но главный упор делал на автоматизацию производственных процессов. Разработал свою методику преподавания. Является автором реформы системы образования земли Рейнланд-Пфальц. Передавал свой опыт обучения в Центральноукраинском высшем профессиональном училище №4 имени Федоровского. Как было не пообщаться с таким человеком?

– Герр Ральф, немецкие заводы являются для всего мира эталоном высочайшей культуры производства. Вы побывали на наших заводах – «Эльворти», «Гидросила». Как они смотрятся по сравнению с немецкими?

– Спасибо за комплимент немецкой промышленности. Я просто поражен после посещения и «Эльворти», и «Гидросилы». Мне кажется, они совсем недалеко по уровню от немецких заводов. Часть строений и оборудования совсем новые, часть немного старше, но в целом впечатление очень позитивное.

Вообще меня поразило, что эти предприятия стараются держать высшую планку. И мне кажется, что они пытаются достигнуть того уровня, который есть в Германии, в Европе. Я вижу стремление.

– Вас пригласило кропивницкое Центральноукраинское высшее профессиональное училище имени Федоровского (ЦВПУ №4). Каковы первые впечатления от него?

– В системе дуального образования задействованы не только учреждения профтехобразования, но и предприятия. В училище я увидел мотивацию моих коллег – преподавателей, которые понимают, что учат не просто так, а готовят реальных специалистов для реальной работы на известных предприятиях. И это несмотря на тяжелые условия, проблемы с финансированием и т.д.

Училищу срочно надо вводить полноценную систему дуального образования и искать молодежь, которая хочет получить специальное образование на высоком уровне. За этим будущее.

– В моем понимании дуальное образование нужно больше высшей школе, чтобы будущий инженер видел производство вживую. В технических училищах и так большинство занятий – это работа за станками, верстаками, со сварочным аппаратом и т.д.

– Вообще у нас в Германии дуальное образование выглядит так: 30 процентов теория и 70 – практическая работа. У вас практикуется система 50 на 50. Есть желание перенять наш опыт. И мне очень интересно наблюдать, как вы тут хотите сделать в системе проф­образования за полтора года то, что мы сделали за 35 лет.

– Мировые гиганты, такие, скажем, как «Мерседес-Бенц», «Фолькс­ваген», практикуют дуальное образование?

– Конечно же. Оба упомянутых вами концерна применяют дуальную систему образования в подготовке будущих кадров. Вообще в Германии во всем работает эта система. Если ты хочешь стать столяром, пекарем, парикмахером, даже мясником, – ты должен идти только в профессиональное училище. Без практики на производстве по направлению от училища никто не может получить профессию и соответствующий диплом.

– Выпускники нашего училища имени Федоровского, по приглашению которого вы приехали, имеют шанс устроиться на работу на те же «Мерседес-Бенц» или «Фольксваген»?

– Мне трудно судить… Но, увы, я знаю, что Германия не рассматривает украинцев, тех, кто окончил профтехучилища в Украине, как опытных специалистов. Возможно, после внедрения дуального образования что-то изменится. Не стоит забывать и о европейской бюрократии. Чтобы устроится на такую работу в странах, состоящих в ЕС, нужно очень, очень много документов, связанных со множеством аспектов. Работа с техникой потенциально опасна, что делать, если рабочий пострадал и он не гражданин Германии, как быть с лечением, страховкой и т.д.? У профсоюзов тоже свой взгляд на это дело.

Но. Если украинец и украинка поедут в Германию учиться рабочей специальности, то после трех – трех с половиной лет обучения по немецким стандартам они имеют ценность для немецких заводов и шанс найти работу.

Если изначально украинец заинтересовал предприятие, то есть возможность учиться бесплатно. Например, я недавно был куратором одного ученика из Косово. Он окончил училище и получил диплом. За учебу он не платил. Предприятие платило ему зарплату, он же там работал по дуальной системе 70 процентов времени. А училищу за образование платило государство.

– Как вы с вашими идеями реформы профобразования оказались именно в Кропивницком? Почему не в Киеве, не в Харькове?

– В свое время руководители предприятий «Эльворти» и «Гидросила» приехали в Германию, чтобы воочию увидеть, как работает наша система дуального образования, что получают предприятия от нее. И у них возникла идея внедрить систему и у вас. Они подали заявку в Службу старших экспертов. (Немецкая некоммерческая организация, объединяющая опытных спецов на пенсии, консультируют в первую очередь страны Восточной Европы по вопросам бизнеса, образования и т.д. – Авт.)

И на запрос я откликнулся, потому что у меня есть соответствующий опыт и четкое представление, как это можно внедрять именно в вашей стране. Инициаторами одновременно были и училище, и предприятия, что мне понравилось. Потому что такое взаимодействие изначально гарантирует, что молодежь не останется без работы. Это видно по опыту Германии, Нидерландов и Швейцарии, где дуальная система внедрена на государственном уровне.

– Сколько надо лет, чтобы украинские выпускники сравнялись по уровню с немецкими?

– На самом деле по уровню система профтехобразования во Франции, Испании, Италии на том же уровне, что и в Украине. Дуальное образование внедрено в основном там, где немецкий язык или государственный, или всем понятный.

В той же Франции специалисты могут примерно то же, что и украинские. Германии нет равных, с ней никто не может конкурировать именно благодаря системе дуального образования.

– Каков престиж рабочих профессий в Германии? Программистом, к примеру, быть круче?

– В профессиональном образовании – после того как ученик получил диплом, получил квалификацию, для него открыты все двери. Престижно иметь диплом. В Германии есть программисты-самоучки, которые нигде не учились. Так на социальной лестнице они стоят ниже, скажем, станочника, у которого есть диплом.

В Германии провели одно очень интересное исследование: сравнение жизни механика и академика в экономическом, политическом, социальном, семейном плане через 16 лет после получения диплома. Кто успешнее? Оказалось, что академик и механик имеют практически один и тот же доход, социальную страховку, жилье, автомобиль. Для общества они – на одном уровне. Почти нет разницы. И риск оказаться безработными у них абсолютно одинаков!