В связи с угрозой коронавируса в стране объявлен «все­украинский карантин»: закрыты все границы, отменены поезда, авиа- и автобусные международные рейсы, запрещены всевозможные массовые мероприятия с количеством участников более 200 человек, рекомендовано при возможности перевести фирмы на удаленную работу, а главное – отменены занятия в школах и вузах, закрыты детские сады. С одной стороны, закрытие школ и детсадов в условиях даже не коронавируса, а эпидемии обычного гриппа – это правильно, так как у нас некоторые родители позволяют себе отправлять в детский коллектив больных детей. С другой стороны, в условиях трехнедельного (пока!) карантина перед многими работающими родителями встала серьезная проблема: куда деть ребенка на этот период? Как обычно, мы решили обратиться к нашим читателям-экспертам с одним-единственным вопросом:

где будет находиться ваш ребенок во время карантина?

Екатерина Грибок, юрист, мама пятилетнего Сережки:

– Это очень большая проблема, особенно для тех семей, где одна мама воспитывает ребенка или где есть только мама и папа, и оба работают. Многим моим подружкам приходится отпрашиваться с мужем по очереди на полдня и сидеть с ребенком, потому что другого выхода нет. В соцсетях появились объявления о том, что предлагаются услуги няни – посидеть днем с ребенком. Но как доверить его чужому человеку?

Нам повезло, у нас большая семья, и все сидят с Сережкой по очереди – то я, то сестра, то бабушка. Он сейчас приболел, но в понедельник (мы разговаривали в воскресенье. – Авт.) надеемся закрыть больничный и отвезем сына к бабушке мужа в село, тем более что одна ее правнучка уже там. Кстати, сейчас много детей с пневмониями и бронхитами, больница «Добруджа» забита, так что в любом случае на период массового заболевания лучше ребенка изолировать от коллектива.

Виктория Поляновская, основатель и руководитель частной школы «Мозаика»:

– У меня три дочки. Альтернативная школа у нас на каникулах с 10 по 17 марта (они были объявлены до карантина), поэтому сейчас мои две старшие дочки (1 и 8 класс) на каникулах (мы общались с Викторией в пятницу, 13 марта. – Авт.). Младшенькой – почти 3, во время карантина дома с нами. Дети уже немного начали скучать, но это и полезно. Готовят сами, очень вкусно, устраивают игры и мини-вечеринки. Например, средняя расписывает детскими фломастерами мордашку младшей, и с таким фейс артом девица поёт песни с караоке-микрофоном. Что касается нашей школы, то решаем вопрос с онлайн-обучением.

Геннадий Рыбченков, журналист:

– Как только заговорили о таком длительном карантине, мы решили отвезти сына-шестиклассника в Одессу, к родителям жены. Однако, несмотря на любовь к внуку, теща нас отговорила. Во-первых, поездка в поезде – сейчас довольно рискованное дело, а во-вторых, Одесса – портовый город, и риск появления там коронавируса может быть выше, чем в других городах. Поэтому Леонид остается дома. Он уже довольно взрослый, оставить одного вполне можно. Надеемся, что школа как-то организует дистанционное обучение.

Мария Екимова, библиотекарь, сейчас пенсионерка:

– Нам повезло: и я, и муж уже на пенсии. Два наших внука сейчас живут с нами, поэтому никаких проблем с карантином у нас нет. Сложно было бы, если бы мы все еще работали.

Александр Ярошенко, актер театра им. Кропивницкого, его жена Даша – тоже актриса, растят дочку Агату:

– Взагалі то ми вже пару місяців в садочок не ходимо, в нас свій карантин. Викручуємось якось, в основному мала з нами, беремо на роботу, до театру.

Игорь Крушеницкий, журналист:

– Старший син – Олекса – уже не навчається, закінчив коледж… Менший, Сашко, ходить до 7-го класу 25-ї школи. За повідомленням їхньої класної керівниці, під час карантину відбуватиметься дистанційне навчання. Завдання будуть розміщатися у Classroom. Діти повинні заходити туди, брати домашку й виконувати завдання.

Андрей Бондарь, преподаватель летной академии:

– У меня сын-десяти­клас­сник. Пока сидит дома. Потом, возможно, отправится к бабушке.

Любовь Дрозд, бабушка 4-летнего внука Ивана:

– Ванечка ходит в детский сад, поэтому сейчас на карантине с мамой. Но у нас другая проблема: невестка ищет работу, и пригласить ее могут в любой момент. Тогда придется или забирать Ивана из Киева в Кропивницкий, или мне ехать на период карантина к ним.

Как видите, тем, у кого есть неработающие бабушки-дедушки или дети достаточно взрослые, намного проще пережить карантин, чем тем, у кого дети еще маленькие. А брать на это время отпуск без содержания или плановый отпуск, как рекомендуют, согласно трудовому законодательству, невыгодно, – потом придется сидеть без зарплаты или потерять летний отпуск…