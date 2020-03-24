Кіднепінг по-олександрійські

Сенсація, та ще й яка! В інформаційному просторі з’явилася інформація про викрадення людини з метою отримання викупу, яку начебто організував колишній мент, тобто міліціонер, більше того, керівник районного підрозділу ДАІ.

Інформація від прес-служб силових структур достатньо скупа. Спецслужби дізналися про підготовку викрадення колишнього судді Вищого господарського суду. За розповсюдженою інформацією, організатором виявився колишній керівник Олександрійського районного відділу ДАІ, який підшукав спільника з числа кримінально обдарованих мешканців області. Для координації дій використовували окремі засоби зв’язку, причому організатор телефонував з Кременчука. Силовики провели імітацію захоплення й навіть утримання заручника в одному з київських гаражів, а при отриманні на одній із АЗС в Кіровоградській області викупу в розмірі 300 тисяч доларів було проведено затримання.

Ленінський районний суд розглянув клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику районного ВДАІ, який вчинив спробу кіднепінгу – викрадення екс-судді Вищого господарського суду з метою подальшого вимагання грошових коштів з його родини.

У своєму клопотанні прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного найсуворішої міри запобіжного заходу – тримання під вартою без права визначення застави. Натомість суд ухвалив рішення, яким визначив запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 210 тис грн. Наразі фігуранту злочину повідомлено про підозру за ч. 4 ст.189 ( вимагання) КК України. На вказане рішення суду прокуратура подаватиме апеляційну скаргу.

Ми розуміємо, чому в таких повідомленнях не вказують прізвища, але частіше за все це таємниця полішинеля, яку не так важко відкрити.

Суспільство мала б дивувати та обставина, що фігурантами справи є представники керівного складу правоохоронних органів і суду, але, зважаючи на обставини, дивуватися нічому. Корупція серед міліціонерів у тому ж Олександрійському районі чи Олександрії має глибоке коріння, та й не тільки там. Просто в Олександрії це пов’язують не стільки з колишнім міністром внутрішніх справ України Юрієм Кравченком, як з його близькими друзями, що працювали тоді в міліції. Для когось він був товаришем, для когось кумом, тому зрозуміло, що під таким прикриттям можна було відчувати себе в безпеці, і ці прізвища й досі на слуху олександрійців старшого покоління. Це якраз і стосується Олександрійського МРЕВ, тобто міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу, де приймали водійські екзамени, видавали чи відновлювали права, розглядали порушення й тому подібне. Кажуть, що годівничка була ще та, як і сама система ДАІ.

Її ліквідували у 2015-му році, створивши на її місці сервісні центри, і не в останню чергу через існування укоріненої практики вертикально інтегрованих поборів. Наприклад, під час «януковщини» народні депутати України від опозиції оприлюднювали інформацію про існування планових поборів в системі ДАІ та МРЕВ України. За цією інформацією, начальник районного МРЕВ мав «відслюнявлювати» нагору (в область, а ті далі. – Авт.) 200 тисяч гривень щомісяця. Свій план мали й ДАІшники, рядові інспектори повинні були щоденно заробляти для начальства 400 гривень, і ці джерельця наповнювали корупційний бюджет так званих груп. Скажімо, олександрійська група мала зідрати з водіїв 20 тисяч гривень хабарів, мали свій «план до двору» й начальники районних підрозділів ДАІ, від 3-х до 10 тисяч гривень в місяць. Для забезпечення виконання тіньових надходжень існувала ціла система примусового блокування руху сільгосптехніки, автомобілів підприємств чи організацій. А ще – ініціатива та вміння інспектора «розкрутити» жертву. Як кажуть, гарний міліціонер і до стовпа пристібається, що не відкрутиться.

І пристьобувалися, і отримували, причому не все надходило на гору, бо щось прилипало й до рук. Звідси у деяких ГАІшників будинки, автомобілі, квартири чи й просто бізнес. Звідси й відчуття безнаказаності чи вседозволеності.

У такій атмосфері стати корупціонером було простіше простого, тим більше, що ДАІ частенько тісно співпрацювала із суддями в плані штрафів, позбавлення прав на водіння з послідуючим призначенням реального викупу за повернення водійських документів. Мабуть, неспроста колишній ГАІшник обрав жертвою шантажу та вимагання не когось іншого, як колишнього суддю Вищого господарського суду, втім, мотиви злочину мають досліджувати в суді.

Власне, не важко оприлюднити й особу підозрюваного в організації викрадення та вимагання. Ми такою інформацією володіємо, але можемо лише сказати, що фігурант «не притягувався», та мабуть, і службова характеристика була бездоганною. Однак не з доброго ж дива загалом-то не бідні правоохоронці на пенсії стають злочинцями, ні?