Польша и Украина. Найдите пять отличий

В начале прошлой недели меры карантина изрядно усилили в Польше, а с понедельника и у нас. Как и в Польше, в Украине закрыли парки, бульвары, пляжи, ботанические, зоологические сады и другие культурные и рекреационные зоны. Теперь дети до 18 лет смогут выходить в город только в сопровождении взрослого. И, конечно же, в масках. Без них сейчас никуда.

В Польше приостановилась деятельность парикмахерских, косметических и тату-салонов. На дому предоставлять эти услуги также запрещено. Все новые меры разъяснены в Постановлении Совета министров от 31 марта 2020 года «Об установлении конкретных ограничений, приказов и запретов в связи с возникновением эпидемии». Журналисты «УЦ» ознакомились с этим документом, а также пообщались с украинцами, проживающими сейчас на территории Польши, которые подтвердили нам наличие всех нижеописанных мер предосторожности.

«Чтобы контролировать распространение вируса в Польше, мы вынуждены предпринять дальнейшие шаги. Большинство поляков следуют их рекомендациям, но все еще существуют ситуации, которые подвергают нас всех риску заражения. Примеры из других стран показывают, что ключом к снижению заражения является максимально возможное ограничение контакта. Мы должны остановить темпы распространения вируса любой ценой. Будем осторожны и будем следовать новым правилам», – говорится в постановлении.

Так, в связи с новыми правилами, в Польше будут действовать ограничения по количеству покупателей в магазинах, на ярмарках и в почтовых отделениях. Теперь в магазине может находиться в 3 раза больше посетителей, чем общее количество в нем кассовых аппаратов. Например, если в магазине 5 касс, то там может быть не больше 15 человек. Такая же система действует и в банковских организациях. На базарах, ярмарках и в киосках возле каждой торговой площадки смогут находиться не больше 3 клиентов. Таким образом, если, к примеру, на местном рынке насчитывается 20 таких торговых точек, то в общей сложности там должно быть не более 60 клиентов. В почтовых отделениях может быть столько людей, сколько в нем умноженных на 2 почтовых окон: например, в отделении 5 окон, следовательно, там может находиться не более чем 10 человек. За нарушение всех запретов и ограничений, связанных с мерами карантина, в Польше установлен штраф от 5 до 30 тысяч злотых.

Кроме этого, все магазины должны адаптироваться к новым, более строгим правилам безопасности. Посетители должны делать покупки в одноразовых перчатках, а с 10.00 до 12.00 магазины обслуживают только людей старше 65 лет. В другое время магазины и коммерческие помещения будут доступны каждому, в том числе и пожилым людям. Такое решение связано с тем, что наибольшему риску из-за коронавируса, как известно, подвергаются люди старшего возраста, поэтому, чтобы как-то оградить их от контакта с другими, эти два часа – особое время для удовлетворения их потребностей. В Украине же о пожилых людях «заботятся» по-другому: всем, кому за 60, выходить на улицу дальше чем на два километра от дома теперь строго запрещено. За нарушение этого правила – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В Польше также вводится обязательный домашний карантин не только для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с инфицированными, но и для тех, кто проживает с такими людьми. Гостиницы и другие виды размещения, действующие на условиях крат­косрочной аренды, будут закрыты. Они могут функционировать только тогда, когда находятся в карантине или в изоляции, а также когда в них пребывает медицинский персонал.

Для делегаций и тех, кто пользуется услугами по размещению в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей, отели останутся открытыми.

Выходить на улицу в Польше можно только по следующим трем причинам: по работе, по вопросам повседневной жизни (за покупками, за лекарствами, посещение врача, выгул собаки, уход за родственниками и т.п.), а также, если вы волонтер, который борется с COVID-19 (помогаете нуждающимся и тем, кто не может или не должен лишний раз выходить из дома). Пешеходы должны сохранять между собой расстояние в 2 метра – по сути, это означает ходить в одиночку. Также это относится к семьям и близким. Исключениями являются родители с детьми, нуждающимися в уходе (до 13 лет), а также инвалиды и лица, не способные самостоятельно передвигаться, и их опекуны.

Для сравнения, у нас по улице вместе могут передвигаться только не более двух человек. Ношение маски во всех общественных местах и наличие при себе паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, также теперь являются обязательными условиями. Парки, спортивные площадки и другие подобные места посещать также запрещено. Исключением является выгул животных, но делать это может только один человек. За нарушение любой из мер карантина предусмотрена административная (штрафы от 17 до 51 тысячи гривен) и уголовная (лишение свободы до трёх лет) ответственность.

Как и в Украине, государственные учреждения будут выполнять свои обязанности дистанционно. Исключением могут быть только те виды деятельности, в которых удаленная работа не гарантирует возможность выполнения своих ключевых обязанностей.

В общественном транспорте, как и у нас, уже применяется принцип «количество пассажиров в два раза меньше, чем количество мест в транспортном средстве». Теперь это требование также распространяется на транспортные средства вместимостью более 9 мест, в том числе на частный транспорт, например, на организованную доставку или частных перевозчиков. То есть, к примеру, если в автобусе 20 посадочных мест, в него одновременно может войти не более 10 человек. На легковые автомобили данное ограничение не распространяется.

Также польские работодатели должны будут обеспечить своим сотрудникам дополнительные меры безопасности – такие, как отдельные рабочие места на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, перчатки и доступ к дезинфицирующим жидкостям.

Магазины должны будут также предоставлять одноразовые перчатки или дезинфицирующие средства для рук. Однако желательно, чтобы клиент имел при себе свои. Польское правительство рекомендует носить в общественных местах перчатки, так как это снижает риск распространения коронавируса. При ношении перчаток очень важно следить за тем, чтобы не касаться руками лица, а после их снятия необходимо тщательно вымыть руки. В Польше рекомендуют свести к минимуму мероприятия на свежем воздухе и рассматривать возможность выхода на улицу лишь как меру крайней необходимости.

Хотя у «нашего» карантина и есть некоторые отличия, мы вполне можем воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые на обязательном уровне приняло польское правительство для своих граждан. Эти простые меры могут хотя бы на минимальном уровне обезопасить нас самих, наших близких и всех остальных от распространения этого вируса.