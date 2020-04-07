Уже все дома!

Все наверняка помнят, что 3 марта произошло уникальное не только для Кропивницкого, но и для всей Украины событие – в семье Владислава и Анастасии Валихновских родились сразу четыре дочки. Малышки родились раньше срока, поэтому почти месяц находились в перинатальном центре областной больницы. И вот 31 марта Настю с малышками наконец-то выписали домой.

Заведующая перинатальным центром Татьяна Митева отметила, что и мама, и малышки чувствуют себя нормально, они здоровы, их состояние позволяет находиться в домашних условиях, в семье и хорошо развиваться. Девочки, родившиеся с весом 1,700-1,800 кг, набрали вес – 2,600-2,700 кг. Конечно же,четверня стала огромным испытанием и для Насти, и для всего коллектива перинатального центра, но высокий профессионализм медиков привел к прекрасному результату – все здоровы и счастливы. Молодые родители Виктории, Елизаветы, Милославы и Дианы рассказали, что готовы к воспитанию своих малышек и потихоньку справляются со своими обязанностями.

При выписке молодые родители получили на каждую дочку по беби-боксу, где есть многое из того, что нужно для ухода за ребенком, и кое-какие детские вещички. А дома их ждал сюрприз: предприниматель из Луцка Богдан Мартынюк, занимающийся изготовлением мебели, увидев по телевизору сюжет о рождении четырех деток, решил сделать им подарок – четыре кроватки, экологичные и функциональные, в которых малышкам будет удобно спать, а маме – ухаживать за ними. К Богдану присоединились предприниматели из Черновцов, укомплектовав кроватки специальными матрасиками и комплектами постельного белья. Все это было бесплатно доставлено прямо домой к молодым родителям. Также Влад и Настя получили в подарок коляски и массу необходимых детских вещей.

Кстати, на страничке Влада в «Фейсбуке», кроме поздравлений с рождением малышек, масса сообщений от молодых семей, которые готовы поделиться детскими вещичками, ведь малыши зачастую так быстро растут, что не успевают даже примерить одежки, которые им куплены и подарены.

Мы связались с молодым многодетным папой, и Влад любезно согласился рассказать, как проходят первые дни дома.

– Детки чувствуют себя хорошо. Пьем витаминки, которые нам прописали, малышки кушают хорошо, много памперсов уходит (смеется). А так и жена, и дочки в хорошем настроении. Правда, плачут по ночам, но это естественно. Много дел между кормлениями, уже и купать малышек нужно, в общем, все время заняты, но пока справляемся. Правда, финансов уходит много, но ничего, все будет хорошо.

– А как прошла первая ночь дома?

– Первая ночь прошла более-менее спокойно, не очень они и кричали. Правда, может, смена обстановки повлияла, плохо какали (не удивляйтесь, дорогие читатели, такие подробности для родителей всегда очень важны. – Авт.).

– Вам удается хоть немножко поспать и отдохнуть?

– Немножко (смеется).

– А кто вам сейчас помогает дома с малышками?

– Я сейчас в отпуске, и мы пока в основном вдвоем с супругой. А так и теща нам помогает, и все, кто свободен.

– На кого вы решили оформлять декретный отпуск? Никто из бабушек не хочет в декрет?

– Да нет, это невыгодно, бабушки у нас все работающие, а платят декретных очень мало.

– В советские времена при рождении тройни выделяли патронажную медсестру, которая первое время помогала молодой мамочке справляться с малышами. Сейчас вам никто не помогает? Не закрепили за вами медработника в помощь?

– Наверное, в связи с карантином этого нет. Мы, честно говоря, пока не можем даже оформить дородовые и послеродовые выплаты. Управления соцзащиты работают сейчас по графику, да и как пойти куда-то во время карантина? Еще когда Настя лежала в больнице, ее мама ходила туда, но сказали, что должна прийти сама Настя. (Можно было бы сделать исключение для мамочки, у которой четверо младенцев дома, и помочь с оформлением всех положенных по закону выплат в телефонном и электронном режиме. – Авт.)

– Влад, как вы разместились в квартире? Тесно вам?

– Конечно, тесноватенько, но, как говорят, в тесноте, да не в обиде.

– А с квартирой, с жильем как-то обещают помочь?

– Пока никто ничего не обещает. А чтобы стать на очередь, нужны соответствующие документы, которые предстоит собирать. Так что пока живем здесь.

Молодым родителям остается только верить, что им все-таки помогут с получением квартиры и оформлением всех положенных выплат. Это же уникальный случай для всей страны – рождение четверни! Мы надеемся, что это понимают все – и тети-чиновницы и дяди-меценаты.