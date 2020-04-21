После материалов из справочника «Весь Елисаветград» за 1909-й год о Российской империи и Херсонской губернии подошла очередь и Елисаветградского уезда. Этот раздел авторы начинают со «Статист.-экономического обзора».

В административном плане Елисаветградский уезд был разделен на 18 участков земских начальников, чья власть распространялась в основном на дела сельских общин, на 13 полицейских станов, в т.ч. числе 4 стана городовых и 20 полустанов, находящихся в ведении помощников приставов. Надо отметить, что земские начальники и приставы по большей части относились к судебной ветви власти.

Елисаветградский уезд насчитывал 59 волостей, включая город Вознесенск с одноименной волостью, входящие сейчас в состав Николаевской области. Эта волость была самой большой по населению – вместе с городом 36 тысяч человек. А вот среди собственно наших волостей, т.е. территориально входящих в нынешнюю Кировоградщину, больше всего народу жило в Благодатненской волости – 16 тысяч, Ольшанской – 18,7 тысячи, Панчевской – 15 тысяч, Ровенской – 19,7 тысячи человек, а самой маленькой была Лозоватская волость, всего 3,5 тысячи человек.

Относительно местного самоуправления, то можно сказать, что при выборе гласных (депутатов), существовал барьер в виде имущественного ценза, т.е. избираться могли только владельцы движимого или недвижимого имущества стоимостью не менее 1 тысячи рублей, а также «владельцы торгово-промышленных заведений, имеющие торговые свидетельства высших гильдий». Таким образом: «Устранены от выборов мелкие торговцы и приказчики, самый заинтересованный в местных делах элемент. Класс интеллигентных тружеников – учителя, врачи, юристы, чиновники – тоже совершенно устранены от городского самоуправления, если они не имеют в городе недвижимости, но их знания могли быть полезными общему делу».

В земские собрания избирались тоже согласно имущественному цензу в виде земельного участка или недвижимости разной ценности. В уездное собрание могли избираться и крестьяне, но только «собранием уполномоченных» от волости, при этом «численный перевес всегда на стороне дворянского элемента». В губернское земское собрание баллотировались только крупные собственники.

Не без гордости сообщается, что по площади Елисаветградский уезд занимает второе место в Херсонской губернии, раскинувшись на почти полтора миллиона десятин или 13783 квадратных версты. В современном исчислении это около 14 тысяч квадратных километров, что больше половины современной Кировоградской области (24,6 тысячи кв.км). Чуть меньше половины земель находилось в «частном владении, в т.ч. земли крестьян и мещан, купивших землю на собственные средства с помощью Поземельного Крестьянского банка», по отношению к общей площади уезда это 64,5 тысячи десятин (почти 60 тысяч гектаров). Однако больше 40% земель были «надельными» – это были наделы по нескольку десятин, полученные крестьянами в результате реформы 1861 года. Очень интересно то, что нигде не упоминается о выкупе этих наделов, скорее всего, они просто перешли в собственность общин, но были в пользовании крестьянских хозяйств. Казне принадлежало 5,6% площади уезда, а «городам, церквям и др. учреждениям» – 3,3%.

Под посевами находилось почти 69% всей площади уезда. Крестьяне обрабатывали 564 тыс. десятин, как своих, так и арендованных, а частным владельцам, как бы сегодня сказали, – латифундистам, принадлежало 414 тысяч десятин посевных площадей. Как видим, крестьянский или фермерский способ хозяйствования в Украине уже в то время значительно опережал помещичий и общинный уклады. Рост эффективности сельского хозяйства и переход на новые технологии были вопросом времени. Больше того, именно такой способ ведения хозяйства дал толчок для бурного развития промышленности уезда, которая специализировалась на производстве сельскохозяйственных машин и механизмов. Иначе говоря, украинское село в то время было самодостаточной в экономическом и социальном плане территориальной единицей, обеспечивающей условия жизни не только своему населению, но и городскому пролетариату вместе с торговлей.

На первое января 1908 года в уезде проживало 799 020 душ. Интересно, откуда такая точность, поскольку даже сейчас мы оперируем приблизительными или расчетными цифрами? Тем не менее, подсчет велся с точностью до одного человека. В городах проживало 150 тысяч человек, но земледелием занималась 90% всего населения уезда, и лишь «незначительная часть населения занимались торговлей и ремеслами». При этом составители справочника отмечают, что «экономическое положение уезда, его благополучие зависит от урожая».

О торговле и промышленности сказано так: «О торговых оборотах имеются скудные сведения, хотя торговля идет бойкая, в особенности мануфактурой, готовым платьем и обувью. Много продается плугов и рядовых сеялок. В уезде имеется несколько крупных предприятий, список которых подается в общем списке Херсонской губернии». Правда, попытка найти в этом списке действительно крупные предприятия уезда не увенчалась успехом. Мало того, что действительно крупные, на несколько сотен работающих, в основном дислоцировались в Одессе, так еще в списки «крупнейших» почему-то попали кирпичные заводы, каменоломни, где работало по десятку и меньше человек, иногда всего двое-трое. Зато в Елисаветградском уезде действовало много винокуренных предприятий и мельниц, которые работали почти в каждом волостном и просто крупном селе, но тоже с небольшим количеством работающих.

Важным элементом торговли были ярмарки и базары, причем крупнейшие ярмарки часто были не в уездном городе, и назывались они, согласно дню церковного календаря. В Новомиргороде проводилось четыре ярмарки в год, одна из них называлась «Похвальная», в Бобринце – 5, в Малой Виске всего одна, в Панчево – три, в местечке Ровное – тоже три, в Хмелевом – 4, а в местечке Седневка – целых 6! Отметим, что сегодня многие бывшие местечки стали просто селами.

Если говорить о базарах, то они не работали каждый день, в том же Елисаветграде базар был всего три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу, в Новомиргороде два раза, а в Бобринце – три раза в неделю, но в основном базарная торговля осуществлялась один раз в неделю, а кое-где и раз в две недели. Очевидно, это связано с тем, что в то время господствовало мелкотоварное и натуральное производство, поэтому необходимости в каждодневной работе базаров не было даже в городе.

Елисаветградский уезд был неплохо снабжен железнодорожным сообщением, собственно, практически вся нынешняя «железка» стучит колесами на рельсовых стыках еще с тех времен. Когда недавно в Кропивницком прокладывали новую арку, то оказалось, что насыпь была построена еще 150 лет назад. И железнодорожные станции были те же, что и сейчас, правда, изменились правила и цены. За проезд до 300 верст платили за каждую версту, а свыше 300 – плата взималась по таблице, смотря по часовым поясам. Проезд в вагоне 2-го класса стоил в полтора раза дороже, чем 3-й класс, а в первом – в три раза дороже, чем в третьем. Детский билет (от 5 до 10 лет) обходился в четверть стоимости взрослого билета. За 25 верст (3-й класс) платили 38 копеек, за 50 верст – 75 копеек, сотня верст обходилась в 1 руб. 50 коп., а 300 верст стоили всего 3,80. Даже поездка за 5 тысяч верст тоже не выглядела разорительной – 32,20. Багаж – «сколько может поместиться без утеснения других пассажиров», но забота о его сохранении лежала на пассажирах.

Разветвленная железнодорожная сеть позволяла осуществлять и регулярную почтовую связь уезда. Письма были «простые, заказные и денежныя». Закрытое письмо (в конверте) по городу стоило 3 коп., иногородняя марка – 7 коп., заграничная – 10 копеек. В случае пропажи заказного письма предъявителю почтовой расписки выплачивалась компенсация – 10 рублей, но пересылать в таких письмах деньги категорически запрещалось, как и в бандеролях или посылках. Денежные письма подавались в открытом виде с указанием пересылаемой суммы, которая в случае пропажи компенсировалась полностью.

И последний штрих: «Телеграммы принимаются на телеграфных станциях и на всех ж/д станциях». Стоимость – 15 копеек с телеграммы плюс 5 коп. за слово, в Сибирь – 10 коп./слово. Можно было телеграфировать и по городу – всего копейка за слово, а по желанию клиента почтовую корреспонденцию доставляли на дом.

Продолжение следует.