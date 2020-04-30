Автодоводчик для дверей – эффективный помощник в помещениях

Специальное механическо-гидравлическое устройство под названием доводчик используется как эффективный ограничитель угла открытия, а также фиксатор открытого положения двери. Также он обеспечивает плавное закрытие, исключая сильный удар или неприятный шум, что приводит к дискомфорту для человека. Конструкция доводчиков сложная и состоит из большого количества мелких деталей.

В основе работы доводчика лежит пружина, которая помещена в корпус с гидравлическим маслом. Более дорогие модели дополнительно оснащаются шестернями и зубчатой рейкой. Именно такая конструкция гарантирует плавное закрытие дверей.

Функционал дверных доводчиков

Даже самые простые и одновременно дешевые модели могут выполнять целый ряд функций:

защита помещений в зимнее время от попадания снега и лишней влаги;

защита дверных проемов от разрушений в результате ударов дверей;

обеспечение безопасности для жильцов или работников;

минимизация уличного шума.

Это универсальное решение под любые задачи и условия, именно поэтому автодоводчик дверей устанавливается в офисах, поликлиниках, супермаркетах и на различных предприятиях, где есть большой поток людей и одновременно с этим необходимо создать комфортные условия для прохода.

Модификации механизма

Производители исходя из принципов работы доводчика, механизмов и дополнительных функций, предлагают на рынке следующие модификации:

зубчато-реечный привод (идеальный вариант для тяжелых дверей);

скользящий стержень и кулачковый привод (гарантия плавного закрытия);

пневматический привод (улучшенные модификации, выдерживающие низкие температуры).

В зависимости от выбранной конструкции механизмы будут монтироваться на полотно, внутрь полотна или скрываться в специальной коробке.

Выбор доводчика сопровождается анализом большого количества факторов. В первую очередь учитывается ширина двери и её масса. Скорость захлопывания и открывания также необходимо учесть, чтобы исключить любые повреждения или нагрузки на двери.

Желательно дополнить механизм функцией плавного закрывания или торможения, предупреждая сильный шум при резком закрытии дверей. Обязательно учитывается вид применяемых створок. В зависимости от их конструкции подбирается конкретный вариант исполнения доводчика. Монтажом и установкой должны заниматься исключительно профессионалы своего дела, которые знают особенности каждого механизма и конструкции в целом.