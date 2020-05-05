Папа – мой герой

Валерий Верхоланцев – Гвардии майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. К концу войны майор Верхоланцев был заместителем командира 98-го отдельного корректировочно-разведывательного авиаполка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. За время войны он совершил 187 успешных боевых вылетов, в ходе которых уничтожил около 30 танков, более 160 автомашин с грузами и живой силой, 2 переправы через Западный Буг и Вислу, умело корректировал огонь артиллерии и производил воздушную разведку. Был награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Оте­чественной войны 2-й степени, Красной Звезды, а также рядом медалей. Скончался 2 августа 2001 года, похоронен в Пантеоне Вечной Славы в Кировограде…

Это можно прочитать в Википедии. А каким наш Герой был после войны? Что его тревожило и увлекало? О чем мечтал? Чему учил? Об этом говорит его младшая дочь Ирина.

– Отец родом из России. Но второй Родиной он считал Украину. В сороковом году он окончил курсы аэроклуба, стал летчиком, и его направили в Канатово на стажировку. Познакомился с нашей мамой и женился. Война, он пошел воевать. Вернее, полетел. С первого по последний день он воевал.

Последний его бой был над Берлином. Самолет подбили, отец был ранен, штурман обгорел. Но они выстояли, выжили. Вернулся на свою вторую Родину, где жил, работал, воспитывал молодежь более пятидесяти лет. И нас воспитывал – троих детей. Старший брат родился в 41-м году, в 47-м – сестра, и я, самая младшая.

Мама заболела, и папа в течение семи лет за ней ухаживал. Параллельно учился в Высшей партийной школе. Летать уже не мог, но мог учить. Занялся преподавательской работой в кооперативном техникуме. Как бы банально это сейчас ни звучало, но он занимался патриотическим воспитанием молодежи. Кто, как не люди, прошедшие войну, рисковавшие жизнью, лучше всех знают о патриотизме? Его приглашали в школы, училища, техникумы с лекциями. Но это не были лекции. Это был разговор старшего с молодежью.

Он учил и нас, и всех – любить, творить, хранить. Папа был добрым учителем. Наш город небольшой, его многие знают, часто мне говорят слова благодарности.

Мама рано умерла. Я семилетней осталась у папы на руках. Брат и сестра уже были устроены, а папа для меня стал и папой, и мамой. Вначале он меня воспитывал, а потом и я его. Мы всегда были вместе. Он очень нас всех любил. И мы его. И о нем знают и его любят девять его внуков и девять правнуков.

Я никогда не осознавала, что мой папа – Герой Советского Союза. Я его любила как папу. И он был моим героем. Только сейчас я осознаю слова отца: «Берегите друг друга, любите и цените Родину, храните то, что вы сейчас имеете. Эта свобода досталась нелегко…»

Ежегодно я с папой ходила на Валы, где он встречался с ветеранами. Спасибо местным властям, которые организовывали встречи фронтовиков. Были слеты, конференции, съезды. Папа везде был активным участником. А на Валах я, еще маленькая, познакомилась со всеми героями, живыми, мужественными, красивыми, которые сегодня, увы, там покоятся…

Папа вспоминал войну, но как-то особенно. Он не рассказывал об ужасах, но говорил, что не имеет значения, какой национальности человек. А у него в полку были поляки, грузины, армяне, белорусы, украинцы и россияне, и они самоотверженно воевали. К нам в гости приезжали его однополчане. А его штурман, который обгорел в бою над Берлином, стал моим крестным. Добрым словом вспоминаю всех, кто к нам приезжал, о ком папа рассказывал.

Папа после смерти мамы больше не женился. Но он так заполнил мою жизнь, сделал все так, чтобы я не чувствовала себя обделенной любовью. Когда я окончила школу, он сказал: «Выбирай сама, чтобы потом не говорила, что я направил тебя неверно. Ты самостоятельная, и выбор за тобой». Я ему очень благодарна. На моем пути встречались только надежные, верные, добрые люди. Такие, как папа.

Он всегда жил с людьми, в коллективе, общался с молодежью. Почтительно относился к своим ровесникам. Учил меня готовить. Хотел, чтобы в семье росла хозяйка. Благодаря папе я люблю литературу, много читаю. Мне много от него передалось.

Отец к 9 Мая готовился заранее. Начищал ордена, мы готовили мундир, пекли большущий пирог, покупали цветы, которые вручали живым и клали на могилы тех, кого нет. Папа говорил: «Я иду к своим друзьям – живым и мертвым». И всегда хвалил руководство, которое умело организовать праздник для живых. Он всех уважал, ценил и любил.

Мне очень жаль, что утерялись связи со всеми детьми и внуками ветеранов, похороненных на Валах. Но я поддерживаю отношения с семьями Семеновых, Кравец, Суворовых. Мы 9 Мая всегда встречаемся возле наших родителей.

О папе много писали. Но я нигде не читала такого эпизода: после удаления хрусталика глаза (вследствие ранения в конце 44-го) папа продолжал совершать боевые вылеты. Он врачу сказал: «У меня руки и ноги есть, значит, могу летать». И полетел. И победил.

Ирина Верхоланцева.