Последний звонок в режиме онлайн

Карантин поменял, если не сказать поломал планы многих, повлиял на разные сферы жизни: экономику, образование, культуру… Этот учебный год стал поистине уникальным по той причине, что все школьники и студенты завершают его в дистанционном режиме.

«Украина-Центр» выясняла, как закончится учебный год для одиннадцатиклассников и повлиял ли карантин на их планы.

Директор Кировоградского коллегиума Елена Максимова рассказала нам, как школа подведет итоговую черту под 2019-2020-м учебным годом.

– Елена Олеговна, расскажите, как изменился учебный процесс на карантине?

– В таких условиях мы работаем не в первый раз. Однажды мы уже пережили карантин длительностью почти в три недели. Сложившаяся сегодня ситуация для нас не стала катастрофой: все формы и технологии дистанционной работы уже использовались. После того как объявили о переходе в режим карантина, мы понимали, как мы будем работать и что с понедельника уроки будут проходить, согласно расписанию, но только теперь это будет происходить дистанционно. Дети выполняют все виды работы, предусмотренные учебными программами, работают в проектах, сдают задания и получают оценки, которые выставляются в электронный журнал на сайте коллегиума. Поэтому учебный процесс существенно не изменился. Конечно же, и детям, и педагогам не хватает живого общения, которое, в любом случае, не заменишь ничем. Во время проведения онлайн-уроков первые минуты занимают эмоции радости общения. Родительские собрания тоже будут проведены в режиме онлайн.

– А что насчёт одиннадцатиклассников?

– Самой большой заботой сейчас для нас являются именно одиннадцатиклассники. Выпускной, как правило, связан с тем, что дети получают документ об образовании и отправляются во взрослую жизнь, но, когда мы будем выдавать аттестаты в этом году, никто ещё точно не знает, потому что сроки ВНО даны лишь ориентировочно. Последний звонок для всех учеников коллегиума и, конечно же, для одиннадцатиклассников будет проведен однозначно, но в режиме онлайн. Сейчас работаем над тем, как сделать праздник. Конечно же, он будет не такой, как раньше. Конечно же, вальс, который все готовили, впервые не состоится. И мне очень жаль, что так получается. Все будет проходить совершенно по-другому, но всё равно трогательно и красиво. Последний звонок прозвенит. Это точно. Мы собираем сейчас фотографии и детские истории одиннадцатиклассников, их интервью, пожелания для них от нашей большой школьной семьи. Уверены, что выйдет большой и красивый праздник, со слезами радости и грусти.

Думаем также над тем, как будем вручать аттестаты. В любом случае, рано или поздно, мы это сделаем. Если уже не будет карантина, тогда понятно, что всё это, как обычно, состоится в торжественной обстановке. Если карантинные действия не будут сняты и всё ещё будут запреты на массовые сборы, тогда организуем индивидуальное вручение, составим график, и для каждого будет приятный сюрприз. Пока это лишь примерное видение. Мы разрабатываем минимум три плана на различные варианты развития карантина. Структура учебного года для всех учеников школы не поменялась никак. У одиннадцатиклассников 19 мая заканчиваются занятия, согласно расписанию, и начнется консультационная подготовка к ВНО, как и обычно.

– Как готовите выпускников к тестированию? Может, видеоуроки какие-то есть?

– Да, у нас есть определенная видеотека уроков, мы создали что-то по типу банка данных. Сейчас составляется график консультативных занятий к ВНО. Мы планируем их в режиме онлайн-конференций, но не теряем надежды на встречу в учебных аудиториях.

Также к концу учебного года будет проведено мониторинговое исследование результативности дистанционного обучения, все учащиеся коллегиума примут в нем участие. Благодаря этому мы будем четко понимать, с чем дети уходят на каникулы и каким образом будем планировать новый учебный год. Выходное тестирование даст возможность детям понять, что они усвоили, а что нет, а учителю – над чем ему надо будет впоследствии поработать. Помимо этого, ещё открыт вопрос по поводу летних школьных лагерей. Есть вероятность, что они также будут проводиться в онлайн-режиме. Пока ждем нормативных документов.

– Как оцениваете в общем сложившуюся ситуацию?

– Для учителей карантин – время находить и осваивать новые возможности. А вообще вся сложившаяся ситуация – это проверка на гибкость и прочность для каждого из нас. Сложилась ситуация, к которой мы вынуждены подстраиваться. Вирус внёс свои коррективы и лишний раз показал нам, что не всегда люди могут на всё повлиять. Мы пытаемся выйти из этой ситуации с наименьшими моральными потерями для детей и сделаем всё таким образом, чтобы наши выпускники знали, что школа – это часть их жизни, и она прощается с ними с любовью. Дети уходят в большую жизнь, унося частички души каждого из нас. Так устроена школа.

Ученики коллегиума также поделились с нами своими планами и рассказали, внёс ли карантин свои изменения.

«Я, как и планировал, буду сдавать ВНО и поступать в медицинский университет. Делаю дома все задания, занимаюсь по Вайберу с репетиторами. В принципе, нельзя сказать, что что-то изменилось. Я хочу учиться в другом городе и, если карантин затянется, буду смотреть, что предложат университеты и какая будет возможность до них добираться. В любом случае, я нацелен на учебу и другого варианта, кроме как поступать в вуз, даже не рассматриваю. К ситуации с карантином отношусь достаточно спокойно. Единственное, что обидно, – это то, что на улицу практически нельзя выходить, а ещё будет очень неприятно, если отменят выпускной. Но в целом – терпимо, ничего ужасного не случилось», – говорит Николай Юрченко.

«Я в принципе не знала, куда хочу поступать, поэтому карантин никак на это решение не повлиял. А вот на что он действительно повлиял, так это на выпускной, получение аттестатов и медали. Это, конечно, очень подкосило, потому что дистанционное обучение, видео- и онлайн-уроки – всё это мало кому хорошо знакомо и довольно-таки ново. Все мечты и мотивации по поводу выпускного разбились. Многие девочки уже купили или пошили платья, договорились с мастерами о прическе и макияже, а теперь всё это нужно отменять… Это, конечно, очень обидно. Также ещё остаётся загадкой, как будет проходить ВНО. Вроде уже и выставляют информацию по этому поводу: сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга, быть в масках и с антисептиками, но это всё так страшно звучит… Я очень надеюсь, что карантин скоро закончится, и думаю, что летом это всё утихнет. А если нет, то вузы должны как-то приспособиться к этой ситуации и, например, полностью провести всю вступительную кампанию онлайн», – делится мыслями Дарья Суржик.

«Мои планы остались те же. Ничего не поменялось, и не думаю, что поменяется, потому что к поступлению и ВНО я начала готовиться ещё с 10 класса, и вряд ли этот небольшой промежуток времени, который мы не посещаем школу, сильно на что-то повлияет. Дистанционное обучение проходит в нормальном режиме, дополнительное обучение – также в онлайне. Мне кажется, здесь всё зависит от человека: если ученик поставил себе цель поступить, то ему никакое дистанционное обучение и карантин не будут помехой. Я слышала, что, даже если карантин продлят до августа, высшие учебные заведения всё равно проведут вступительную кампанию, просто обучение начнется позже. Я заходила на сайты тех университетов, в которые планирую подавать документы, но никакой информации по поводу вируса и изменений в связи с ним правил приема не видела. Как бы там ни было, я не думаю, что нам придётся повторно учиться в 11-м классе. Надеюсь, что всё будет нормально, а дистанционное обучение помогает не расслабляться», – рассказывает Анна Репетуха.

«Свои планы на поступление я строил ещё до 11 класса, но с течением времени они немного изменились. Раньше я хотел поступать в IT Step University во Львове, но, так как там добавили ещё одним основным предметом физику, я понял, что с этим у меня ничего не получится. Сам по себе карантин на мой выбор университета не повлиял. Но я думаю, что вступительная кампания в связи с этой ситуацией будет отличаться от предыдущих лет. В выборе своей специальности я на данный момент уверен. Это – факультет компьютерных наук, а специальность – кибербезопасность. Я смотрел сайты университетов, в которые хочу поступать, и там говорится, что вступительная кампания будет проходить в режиме онлайн, то есть я им просто отправляю свои документы, а они уже решают, брать меня или нет. Что касается подготовки к ВНО, то в первые дни карантина я чувствовал себя крепостным, но быстро адаптировался к этой рутине и сейчас ощущаю уверенность перед сдачей тестирования, хотя некоторые пробелы ещё есть, но я над ними работаю», – поделился Егор Середа.

«Учеба на карантине идет, но живого общения и контакта всё же не хватает. Поступать я буду туда, куда и планировала, – в лётную академию на авиадиспетчера. Хочу сказать большое спасибо учителям за то, что они даже в таких условиях выставляют уроки и предоставляют нам всю необходимую информацию, делятся полезными источниками. Конечно, очень скучаю по классу. Всё-таки последние школьные деньки хотелось бы провести вместе, но такая ситуация… К ВНО по английскому готовлюсь с учительницей через Zoom. Математикой, конечно, в онлайн режиме заниматься сложно, поэтому прохожу тесты прошлых лет сама, а если возникают вопросы, то уже тогда консультируюсь с учителем», – рассказывает Катерина Шараевская.

«Хоть карантин – это не очень хорошо, но и у него есть свои плюсы. Например, то, что появилось гораздо больше времени на самостоятельную подготовку к поступлению, ведь нагрузка на учеников значительно уменьшилась: нет контрольных и самостоятельных, которые нужно сделать за ограниченное количество времени, и так далее, ты можешь просто спокойно, в своем ритме выполнять задания. Среди минусов – то, что могут возникать какие-то непонятные моменты в изучаемом материале, но всегда можно обратиться к учителю, который объяснит всё в онлайн-режиме. С поступлением тоже всё сложнее, потому что никому до конца не понятно, как всё будет дальше. Поэтому пока ждем решений нашего правительства по этому поводу. Поступать я хочу либо на юридическую, либо на журналистскую специальность в Киеве или Кропивницком. И эти планы пока не изменились», – говорит Дарья Москаленко.

Мы поинтересовались о том, как будет завершен учебный год в ещё одной школе Кропивницкого – гимназии №5, в частности у её директора Галины Войной.

«Окончание учебного года у нас будет происходить так же, как и по всей Украине. Министерство дало свои распорядительные документы, поэтому мы будем следовать их рекомендациям. Структура года не меняется: 31 числа – последний учебный день и каникулы для всех классов, кроме одиннадцатых, у них занятия прекращаются 18 мая, и потом для них будут организованы консультации учителей-предметников по подготовке к ВНО. Последний звонок как таковой мы не проводили даже в прошлом году, поскольку считаем, что эта традиция уже не совсем актуальна. Поэтому просто сделали для одиннадцатых классов небольшую линеечку как последний день учебы, а также благотворительный марафон. В этом году собирались тоже провести нечто такое масштабное. Но теперь, конечно же, нет. Проведем в онлайне родительские собрания, поблагодарим их за всё. Как положено, будет отчет руководителя. И всё. Хоть и невесело, но зато каждый будет здоров. От филармонии и ресторанов для празднования выпускного родители отказались, потому что неизвестно, в каких числах закончится карантин. Вручение аттестатов по одному плану состоится в августе, а по другому – в сентябре. Мы ещё думаем, как это сделать, ведь всё-таки это торжественное событие, которое бывает один раз в жизни», – объяснила Галина Георгиевна.

«В связи с карантином планы поменялись кардинально. Обидно, что мы не идём в школу и не будем делать то, что планировали в конце одиннадцатого класса: ни вальса, ни выпускного, ни красивых нарядов – ничего этого не будет. Вся торжественная часть, скорее всего, будет проходить в Zoom: директор, классный руководитель и другие учителя скажут свои поздравительные слова, и на этом всё. Единственный плюс, что даты ВНО переносят и есть ещё немного времени на подготовку. Если карантин закончится в мае, то в июне мы уже будем сдавать ВНО, но если его продлят до июля, то тестирование будет в августе или сентябре. Таким образом вступительная кампания и начало учебного года могут быть перенесены даже на ноябрь», – говорит ученица 11 класса гимназии №5 Ирина Милютина.

Несмотря на то, что все сейчас находятся в состоянии некой неопределенности и неведения, как видите, наши выпускники относятся к ситуации спокойно и со здравым смыслом. Несомненно, как-нибудь всё это решится, а ВНО и вступительная кампания в любом случае рано или поздно состоятся без особых проблем.