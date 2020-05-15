Новости валютного рынка: нестабильность и опасения нервируют инвесторов

До стабилизации и четких прогнозов аналитиков еще далеко, а пока рынки продолжают жить в условиях постоянной нервозности. Подливают масла в огонь последние новости из сферы геополитики, прогнозы комитета ОПЕК++, а также заявления председателя ФРС, Д. Пауэлла.

Следить за новостями финансового сектора, узнавать актуальные курсы валют в условиях высокой волатильности и следить за графиком в разных парах вы можете на сайтах аккредитованных СМИ, национальных банков или коммерческих порталах вроде InstaForex.

ФРС не спешит с четкими прогнозами

Федеральная резервная система в лице своего председателя напомнила общественности, что американская экономика может выходить из кризиса дольше, чем предполагалось, а последствия вирусной пандемии могут оказаться серьезнее. Даже если отменять карантин, перезапускать экономику и рисковать получить в итоге куда больше смертей от болезни, чем сейчас.

Также финансовый регулятор отметил, что пока не планирует снижать ставки во второй половине 2020 года. Напомним, что ранее обсуждалось снижение «в минус», то есть до отрицательных ставок. Однако будет ли снижение по факту – покажет только время и новые макроэкономические триггеры.

Взаимные угрозы США и КНР

США продолжают обвинять в мировой пандемии своего главного противника в торговой войне – Китае. По словам Президента США, даже сотня торговых сделок не в состоянии компенсировать тот вред, который якобы нанесла КНР. Не исключено, что дело дойдет до санкций и ответных мер со стороны Китая на эти санкции.

С другой стороны, стоит вспомнить, как Поднебесная способна нивелировать конфликты. Ранее на обвинения Австралии Китай ответил отказом закупать товары у «страны кенгуру», для которой Китай был основным покупателем в масштабах всей экономики. Официальная причина отказа – несоответствие стандартам, но реальная причина очевидна.

Нефть не спешит дорожать

С «черным золотом» ситуация тоже неясная. С одной стороны, Минэнерго США впервые с января заявил о сокращении запасов энергоносителей. С другой стороны – ОПЕК поделился пессимистичными прогнозами об объемах потребления нефти в этом году. На фоне геополитической напряженности и риска затяжной пандемии из-за второй волны, нефтяные фьючерсы не стабильно спешат уходить вверх. Как и в случае с рисковыми активами, инвесторы предпочитают выждать, пока картина не будет более ясной.