Перший останній дзвоник онлайн

Першими серед одинадцятикласників Кропивницького провели свято останнього дзвоника в режимі онлайн учні та викладачі «Наукового ліцею». «УЦ» теж віртуально відвідала захід та поспілкувалася з тими, хто був причетним до його створення.

Свято останнього дзвоника Навчально-виховного об’єднання «Науковий ліцей» відбулося у форматі прем’єри на ютуб-каналі закладу в п’ятницю, 22 травня. Глядачам показали 49-хвилинний (!) фільм, до якого ввійшли кадри з карантинного життя випускників і їхніх вчителів, слова вдячності та гарні побажання у форматі відеозвернень, хореографічні та гімнастичні номери просто неба… Уявити останній дзвоник в режимі онлайн було важко, але після перегляду свята від «Наукового ліцею» розумієш, що й у такому форматі воно може бути доволі гарним і цікавим.

Напередодні перегляду фільму журналістка «УЦ» поспілкувалася з ініціатором і головним режисером цього проекту, заступником директора з навчально-виховної роботи «Наукового ліцею» Володимиром Ігоровичем Вященком.

«Через карантинні заходи, з якими ми зіткнулися в цьому році, як і всі школи України, ми не змогли провести традиційний останній дзвоник. Зазвичай у “Науковому ліцеї” це свято супроводжується великим концертом у актовій залі педуніверситету імені Винниченка. Але цьогоріч ми шукали альтернативний спосіб проведення цього заходу, адже не провести його взагалі ми не могли. Тож, зупинилися на тому, що останній дзвоник пролунає онлайн на сайті, що надає послуги відеохостингу YouTube. Ми створили програму, до якої долучилися і учні, і вчителі.

Усі номери відзняті з дотриманням карантинних вимог – вдома, на прибудинкових ділянках, протягом онлайн-конференцій у Zoom та подібних програмах. У рамках підготовки фільму ми запустили флешмоб, в якому випускники розповідали, чим займалися під час карантинних буднів і вихідних, та знімали на відео, як проводять свій час окремо від занять. Було приємно, що на цей флешмоб відгукнулися ще й наші вчителі, які також відзняли свої відео, і ми побачили, наскільки насиченими були їхні карантинні будні. Останній дзвінок теж пролунав онлайн: обрана пара випускників натиснула на спеціальну клавішу, і таким чином кожен із глядачів, у себе вдома почув його дзвін. До виконання даного проєкту ми підійшли з демократичної точки зору і не побоялися відійти від якихось консервативних стандартів і поглядів. У нас було багато жартів, вчителі та керівники випускних класів не посоромилися перевтілитися у занадто молоді образи та зануритися у різні соціальні мережі – такі, як TikTok, Instagram та інші. Думаю, учням було приємно, що багато вчителів доклали стільки зусиль, аби зробити для них онлайн-свято.

Ця ідея у нас виникла місяць тому, і на її реалізацію ми витратили трошки більше ніж три тижні. До створення програми було залучено дуже багато людей. Особливістю є те, що вона є дійсно повноцінним телевізійним продуктом, вийшло щось типу новорічного “вогника” на якомусь каналі», – розповів Володимир Вященко.

Кілька випускниць ліцею та їхня класна керівниця теж поділилися з «УЦ» своїми враженнями після перегляду останнього дзвоника в режимі онлайн.

«Уся підготовка до останнього дзвоника відбувалася в дистанційному режимі на карантині, і, хоч свято й було проведено онлайн, відчуття все одно просто неперевершені, здається, ніби весь захід відбувався в одній залі. Мені навіть важко передати, наскільки круто та емоційно все це вийшло! Ми, викладачі, мали дуже тісний зв’язок із випускниками протягом усього карантину: проводили онлайн-уроки в Zoom та інших мережах, постійно спілкувалися. До цього свята кожен по-своєму готувався, придумував сценки та цікаві історії з повсякденного життя та дистанційного навчання. Було також багато хвилюючих моментів. Думаю, що для наших випускників ці моменти будуть незабутніми.

Після перегляду програми ми з дітьми обмінювались своїми емоціями в офіційній групі у Вайбері. Я бачу, наскільки позитивно діти вражені та захоплені цією подією. За ці два з половиною місяці всі, мабуть, вже дуже скучили одне за одним, і дійсно не вистачало якогось живого спілкування, але ми пережили цей період душею і серцем», – поділилася враженнями Юлія Миколаївна Демченко, класний керівник 11 філологічного-1 класу «Наукового ліцею».

«Коли ми готували цей проект, робили та записували свої номери, нас захоплювало багато різноманітних емоцій: це були і сум, і радість від можливості бачити одне одного та разом співпрацювати навіть в онлайн-режимі. Переглянувши програму повністю, було дуже цікаво подивитися на себе збоку, побачити однокласників і ті спогади за час навчання, які Володимир Ігорович спеціально відібрав. Після онлайн-дзвоника та звернення наших класних “мам” ми ще трохи поспілкувалися по телефону з однокласниками та просто плакали від цих чудових вражень…

Ці три роки мого навчання в ліцеї змінили мене, і саме завдяки викладачам і одноліткам мені вдалося вступити в доросле життя. На мій погляд, якби останнього дзвонику не було взагалі, то цей фінал був би не таким і залишилась би якась порожнеча, а от онлайн останній дзвоник створив дійсно грандіозний фінал! І я дуже рада, що саме ми стали в цьому році новаторами цього свята в нашому місті. Звісно, було б набагато більше емоцій, якби все це проходило в “живому” форматі, аби ми могли побачити одне одного, обійнятися та поспілкуватися, але все ж таки я вважаю, що останній дзвоник онлайн – це теж хороша ідея, було б добре провести його ще раз, але, мабуть, уже з новим поколінням. Перевагою цього формату є те, що не треба хвилюватися за макіяж, сукню, туфлі та інші подібні речі, тобто все відбувається майже так само, але зайвий раз не потрібно витрачатися. Усе, що вимагається, – це креатив і творчість. Щодо випускного, то ми хоча й обговорювали багато різних варіантів його проведення, до чогось одного спільного досі не дійшли. Сумно, звісно, але мені здається, що випускний уже буде недоречним, тому що він перетинатиметься із ЗНО, а потім багато хто пороз’їжджається в інші міста та країни, і зібрати всіх разом уже буде неможливо, тому просто доводиться змиритися з цією ситуацією», – каже випускниця Валерія Назарова.

«Ми, мабуть, одні, у кого був такий останній дзвоник, тому що, наскільки я знаю, в інших школах в основному він проходитиме в форматі Zoom-конференцій. Тому, як сказала наша класна керівниця, таке буває раз на тисячоліття, і приємно розуміти, що ми творимо історію. Дуже добре також, що цю трансляцію ми зможемо показувати друзям, а може, й навіть онукам! Я вдячна за такий останній дзвоник, тому що спочатку ми думали, що взагалі не буде ніякого. Випускний у нас, скоріше за все, має відбутися 18 липня у філармонії після складення останнього предмету ЗНО. Я дуже хочу на нього піти, адже вже є сукня, і в будь-якому випадку хочеться сфотографуватися та залишити хоча б якісь спогади», – ділиться одинадцятикласниця Ірина Данько.

«Звісно, дуже шкода, що так вийшло, але життя людей значно важливіше. Ми дякуємо Володимиру Ігоровичу та всьому колективу “Наукового ліцею” за те, що зробили для нас такий чудовий і душевний останній дзвоник. Це було надзвичайно, навіть незважаючи на те, що це було в онлайн-форматі, атмосфера свята передалася. Як одинадцятикласниця я можу сказати, що все дійсно вдалося і було напевне нічим не гірше, ніж якби це був звичайний останній дзвоник. Мене переповнюють емоції, і я дуже вдячна за таке свято!», – розповідає Дар’я Решетнікова.

Тож, як бачимо, такий формат останнього дзвоника не розчарував випускників, а навіть навпаки, дуже їм сподобався. Хтозна, може, це теж стане новою традицією?