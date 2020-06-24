«Я впервые говорю власти спасибо»

Генеральный директор завода «Друкмаш-Центр» Людмила Шубина отличается принципиальностью и объективностью. Она умеет критиковать и давать правильную оценку. Ее не заподозришь в заангажированности. И когда она хвалит, благодарит – это дорогого стоит.

Людмила Владимировна сказала: «Я всегда ругаю власть. А сегодня впервые говорю ей спасибо». И ведь есть за что благодарить. Но этому предшествовала продолжительная эпопея, похожая на квест.

– Когда началась пандемия, карантин, было ощущение беспомощности. Как будто ты впервые в жизни самостоятельно ничего не можешь предпринять для того, чтобы оградить от опасности заражения коронавирусом себя, своих близких и тех, кто с тобой работает. Мой коллектив – моя большая семья. Мы предприняли беспрецедентные меры предосторожности на заводе, ввели жесточайшие карантинные меры. Но все же нам пришлось остановить работу, потому что категория людей, для которых мы работаем, а это инвалиды, те, кому за шестьдесят, онкобольные, попала в группу риска. Заказы не поступали, и я была вынуждена завод остановить.

Я никогда не давала людям зарплату в конвертах, мы исправно платили все необходимые налоги, и наши пенсионеры получают, я считаю, достойные пенсии, которых хватает на еду, лекарства, коммунальные платежи. Но ведь немало у нас работает не пенсионеров, тех, для кого зарплата – единственный источник дохода.

В марте, апреле наши люди находились в отпусках без содержания. Президент обратился к работодателям с просьбой не увольнять людей, и я не уволила. Была надежда, что власть нас не оставит, поможет. В конце апреля появилось постановление Кабмина об оказании материальной помощи тем, кто был вынужден на время карантина уйти в отпуска. На следующий же день я обратилась в центр занятости с тем, чтобы оформить необходимые для получения денег документы. Но был один нюанс: Кабмин дал работодателю всего тридцать дней с момента остановки предприятия на то, чтобы подать документы. Мы же на карантине были гораздо дольше. Понимаю, что это было сделано не от злого умысла, а от непонимания, незнания, неопытности чиновников.

Я была настроена решительно, если бы пришлось обратиться в суд – обратилась бы, не раздумывая. Меня поддержал центр занятости, мы вместе добивались если не справедливости, то хотя бы логики. В итоге из постановления убрали ограничение срока подачи документов. На прошлой неделе мне сообщили, что в область пришли деньги для нашего предприятия. И вот уже мне звонят наши рабочие и говорят, что на зарплатные карточки пошли зачисления.

Я очень рада за наших работников. Я благодарна всем, кто нас поддержал. Завод получил 180 тысяч гривен. И пусть каждый получил минимальную зарплату, но это сумма за полмарта, апрель, май и часть июня. Рада, что в нашей стране хоть что-то сделали. Не поговорили, не пообещали, а все-таки сделали. Пусть с недоразумениями, пусть несвоевременно, но результат очевиден.

Не знаю, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом. Завод по-прежнему стоит, и в конце месяца я снова подам документы на получение помощи. Да, я приложила большие усилия, но деньги дала не я, а государство, власть, за что еще раз выражаю благодарность.