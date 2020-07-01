Удобная регистрация в 1xBet

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Завершается насыщенный сезон в Германии, который подарил нам немало интересных новостей. Причем осталось всего несколько туров в чемпионате, а также уже известны финалисты национального Кубка. Ими стали “Бавария” и “Байер”.

В целом мюнхенский клуб проводит очередной убедительный сезон на внутренней арене. На финише бундеслиги он уже успел обыграть “Боруссию” и тот же “Байер”, что лишний раз доказывает его силу. И в финале Кубка страны именно “Бавария” видится фаворитом.

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Конечно, финал – это всего один матч, но и в нем фаворитом видится “Бавария”. Поэтому если подопечным Флика удастся правильно настроиться на эту встречу, то титул наверняка будет у них в кармане.

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Что же касается шансов “Баварии” на выигрыш национального Кубка, то они видятся очень хорошими по следующим причинам:

У команды гораздо лучший подбор футболистов, чем у “Байера”. Благодаря этому Флику будет кем усилить игру, даже если что-то пойдет не по сценарию его команды. Лидеры “Баварии” сейчас находятся в отличной форме. Регулярно забивает Левандовски, стабильно ассистирует ему Мюллер, Гнабри. Также хорош Горецка, Коман. Все это должно сыграть решающую роль в завоевании очередного титула. Опыт. Игроки “Баварии” неоднократно брали трофей и хорошо знают, как выстроить стратегию поединка. Это должно помочь им добиться желаемого результата.

Именно поэтому шансы “Баварии” столь велики. Впрочем, на футбольном поле может случиться всякое, тем более, это финал, что должно добавлять мотивации футболистам “Байера”.

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