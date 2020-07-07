Після карантину – у «Портал»

2 липня в Кропивницькому відновив свою роботу єдиний у місті кінотеатр «Портал». Першими після трьохмісячного карантину на великому екрані показали стрічки для дитячої аудиторії: мультфільм «Галас джунглів» і комедію «Мій шпигун». На перегляд фільмів у перший день завітало шестеро глядачів.

До кінотеатру відвідувачів впускають лише після температурного скринінгу та в масках. Про інші нові деталі роботи закладу журналістці «України-Центр» розповів його директор Олексій Мірошниченко.

«Серед особливостей, що відрізняють нас від інших закладів закритого типу (кафе, ресторанів тощо), є те, що кінозали мають бути наповненими не більш як на 50 відсотків. Таким чином, різні компанії або родини не зможуть придбати собі місця поруч, як це було до карантину. Відтепер поряд можуть сидіти лише пара, наприклад, чоловік і дружина, мати або батько з дитиною або ж одна родина, і відстань між ними та іншими відвідувачами має бути як мінімум у два місця. У будівлі та холі кінотеатру обов’язковий масочний режим, за цим слідкують працівники кінотеатру. На самому сеансі можна бути без маски, оскільки ми перелаштували систему вентиляції в залі, і тепер до неї постійно передається охолоджене до певної температури повітря з вулиці. Завдяки постійній циркуляції повітря в приміщенні навіть якщо, не дай Бог, хтось із людей виявиться хворим, можливість заразитися іншим відвідувачам буде мінімальною.

Ще однією особливістю є скасування прокату окулярів для перегляду фільмів. Тепер їх можна лише купувати. Позитивним моментом у цьому є те, що вони багаторазового користування, тому це доволі вигідно. Коштують такі окуляри від 20 гривень. Вартість квитків ми не змінювали. Також залишили “День кіноглядача”, який уже протягом року проводимо щовівторка. У цей день квиток на будь-який сеанс можна придбати за 50 гривень. З наявністю нових фільмів поки є проблема, адже топових стрічок наразі немає. Коли ситуація у світі буде змінюватись, ми теж зможемо отримувати більш цікавий та якісний матеріал», – пояснює Олексій Сергійович.

Карантин, за словами директора кінотеатру, пережили непросто, адже, поки заклад стояв, з податками та іншими платежами доводилося розраховуватись так само, як зазвичай. Єдиною перевагою цього періоду було те, що встигли зробити давно планований косметичний ремонт.

«Відвідувачів поки зовсім мало. Думаю, на це є декілька причин: люди ще побоюються ходити або ж багато хто ще взагалі не знає, що ми відчинилися», – додає Олексій Мірошниченко.

Надаємо розклад сеансів кінотеатру «Портал», які можна відвідати на цьому тижні:

«Втеча з Преторії»: 14:00 – червона зала

«Галас джунглів»: 10:00 – синя зала, 12:15- червона зала, 13:40 – синя зала

«Мій шпигун»: 10:20 – червона зала, 15:25 – синя зала, 18:30 – червона зала

«Пірати Карибського моря»: 19:15 – синя зала

«Пригоди Піноккіо» : 16:05 – червона зала

«Світ юрського періоду»: 20:30 – червона зала

«Убивства з листівками»: 17:25 та 21:45 – синя зала

«Як приборкати дракона – 3»: 11:40 – синя зала