ВНО-2020: маски и дистанция в полтора метра

30 июня в 11 утра по всей стране состоялась вторая сессия ВНО – по украинскому языку и литературе. На Кировоградщине в нём приняло участие 5940 абитуриентов из 8603 зарегистрировавшихся. Всего работало 33 пункта тестирования. Как сдавали ВНО в период пандемии, выясняла журналистка «УЦ».

К участию в тестировании не допустили шесть абитуриентов, трёх из которых из-за повышенной температуры, а трое просто не смогли добраться до пункта назначения: по дороге в Бобринец автобус, на котором ехали студенты Компанеевского колледжа ветеринарной медицины, заглох. И что вы думаете? Ребята не растерялись, а вышли и начали дружно вместе толкать автобус! Правда, это им не сильно помогло, потому что на основную сессию они всё равно опоздали и допущены не были. Будут теперь сдавать тест на дополнительной, поскольку причина опоздания объективна. А вот двое участников, которые сдавали ВНО по физике 2 июля, уже не будут иметь второго шанса: абитуриентов выставили за дверь аудитории после того как обнаружили мобильный телефон и шпаргалки. Так что лучше сдавать тест по-честному.

В каждой аудитории пункта ВНО находилось не больше 15 участников. Перед тем как зайти в класс, каждый абитуриент должен был пройти температурный скрининг, помыть тщательно руки и обработать их антисептиком. И на улице, и в коридорах школ была начерчена разметка с дистанцией в 1,5 метра, которую должны были соблюдать все участники тестирования.

Своими впечатлениями после прохождения оценивания с нами поделилась абитуриентка и выпускница УВК «Кировоградский коллегиум» Дарья Суржик.

– Тестирование проходило в принципе так же, как и всегда, если не учитывать некоторых нюансов. Продезинфицировали руки, нам выдали по две маски, вошли в аудиторию, сели. Некоторым было очень жарко. Мне, например, повезло, потому что я сидела у окна, хотя в маске всё равно было душно. Через два часа, в соответствии с противоэпидемическими мерами, маски нам сказали поменять. Можно было брать воду. В общем, обычное ВНО. Ничего такого особенного.

Я довольна тем, как написала тестирование. Хотя официальные баллы ещё неизвестны, правильные ответы уже опубликовали, поэтому каждый может себя проверить. Вопросы были несложные, но, я бы сказала, с некой подковыркой. Бывало так, что сидишь, смотришь и думаешь просто: «Что это?» Сейчас все очень смеются над «електричною мухобійкою», которая упоминалась в предпоследнем задании перед сочинением. Никто не знал, откуда это, и все были в шоке. Там нужно было найти соответствие между эпизодами из сочинений. Также возникла сложность с заданием, в каком из вариантов ударение падает на первый слог. Многие подумали, что в слове «текстовий», а оказалось в «зручний». Лично я ошиблась ещё в задании с текстом, в котором нужно было по смыслу вставить пропущенное слово. По логике, туда подходило слово либо «бізнес», либо «успіх», но оказалось, что правильным является вариант «крах». А ещё в этом году было задание, которого в прошлых, насколько я знаю, не было. Необходимо было проанализировать стихотворение. Да ещё и такое, которое по программе мы не проходили вовсе! И вопрос был о том, с какой поэзией созвучно это стихотворение, а оно в той или иной степени было созвучно с каждым из предложенных вариантов. Поэтому иногда вопросы были немного странными. А вот тема собственного высказывания мне очень понравилась. Очень легко было её раскрывать и приводить примеры. В целом, всё прошло нормально. Как правило, все сначала говорят, что очень сложно, а потом через год осознают, что следующие задания ещё труднее, – рассказывает Даша.

Автор этой статьи сама сдавала ВНО буквально несколько лет тому назад. И сейчас, спустя немного времени, было интересно вновь проверить свои познания. Некоторые вопросы действительно спорные. Например, тот текст, о котором говорила Дарья. Посудите сами: «У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії, заснованої ще в XVII столітті, їх передала британська компанія BBC. (2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто “в секунду”. (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється, діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям».

Варианты ответа для третьего вопроса: а) краху, б) успіху, в) розвитку, г) бізнесу. Ну и что вы бы выбрали?..