Асфальтные волны

Общеизвестно, что нас всю жизнь преследуют две беды: дураки и дороги, но вот к какой категории отнести дураков, которые уничтожают дороги, – непонятно. Свидетелем именно такого случая пришлось стать автору этого материала.

Бывая на аппаратных еженедельных совещаниях специалистов городского совета, все время удивляюсь, с какой регулярностью мэр Кропивницкого поднимает вопрос о контроле за выполнением его распоряжения о запрете въезда в город крупногабаритного транспорта. При этом Андрей Райкович достаточно резко критикует руководство патрульной полиции и сотрудников городских служб.

Да, улучшение качества городских магистралей стало фактом, который трудно опровергнуть даже будущим кандидатам на выборные должности, но вся беда в том, что асфальтовое покрытие безжалостно уничтожается теми самыми фурами, которые мэр призывает не пускать на городские улицы.

Надо признать, что с фурами сражается и наша полиция, например, на сайте «Полиция Кировоградской области» есть сообщение, что 24 июня этого года была проведена проверка на дорогах с участием представителей полиции, прокуратуры, областной государственной администрации, и «Укртрансбезпеки» на предмет «недопущення пошкодження дорожнього покриття». Короче говоря, проверяли вес фур на въезде в город, остановили 30, пятерым водителям выписали административные протоколы за превышение веса. Сотрудник пресс-службы патрульной полиции Кропивницкого Янина Лыкова предоставила статистику, из которой следует, что только с начала лета инспекторами было вынесено 118 постановлений за нарушения Кодекса Украины об административных правонарушениях («порушення правил перевезень та проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»).

Работа как бы ведется, даже в Законе «Об автомобильном транспорте» есть статья, преду­сматривающая материальную ответственность за перегруз фур, правда, там нет ответственности за уничтожение дорожного покрытия. Выходит, и в этом законе оставили лазейку, по которой фуры практически безбоязненно заезжают в города, рискуя отделаться разве что штрафом за перегруз, прекрасно зная, что это они разрушают дорожное покрытие.

Именно такой момент я и наблюдал 6 июля в 13.25 возле пешеходного моста через Ингул в конце улицы Пашутинской. Там только в прошлом году наконец-то оборудовали ливневку, которая помогла избавиться от вечной лужи перед мостом и на повороте к рынку, заасфальтировали проезжую и пешеходную часть, уложили бордюры. И что же? Спускаясь от рынка, вижу, как по пешеходной (!) аллее набережной со стороны Михайловского моста движется фура, потом прямо по бордюрам поворачивает на улицу Смоленчука и удаляется в сторону завода «Сахгидромаш».

Фура-параллелепипед скрылась, а после нее остались асфальтовые волны и вывороченные бордюрные камни, что я и сфотографировал на телефон. Сфотографировал и удаляющуюся фуру, даже вроде бы заметил, но не полностью, номер фуры, что-то типа «21 00 ХО».

Поскольку бежать за фурой сразу, как и позвонить «куда следует», не было возможности, ограничился фотографированием улик с места происшествия в надежде, что это поможет наказать нарушителя. Во всяком случае, нарушителей находят и при наличии более неопределенных улик или свидетельств. Тем более что городским советом финансируется программа «Безпечне місто», отвечающая за установку камер видеонаблюдения, есть базы данных транспортных средств, сопроводительные документы и все такое прочее, но мою наивную веру в справедливость и способности контролирующих органов разрушил начальник специнспекции Кропивницкого Андрей Максюта:

«Це пряме порушення правил благоустрою, пошкодження елементів благоустрою. Але цим потрібно займатися, потрібна доказова база. Потрібно доводити, що саме ця людина чи авто зруйнувала покриття. Відео, звичайно, можна, але що це дасть? Ну їхав автомобіль, але потрібно, щоб було видно, що бордюри ламало саме це авто, що за кермом була конкретна людина, потрібно встановлювати особистість. У нас траплялися випадки, коли за пошкодження бордюрів люди затримували сміттєвози, фіксували це на відео, водій погоджувався, але це штраф 1360 гривень, або 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Боюся, що порушене асфальтове покриття ніхто не буде відновлювати, потрібно проводити експертизу, викликати поліцію, зафіксувати момент руйнації. Якщо по-народному, то цей водій – скотина. Фури там часто їздять, бо поряд ринок, “Сільпо”, різні склади, вони ламають асфальт, але як це довести? Потрібно затримувати на місці, актувати, потім передавати в суд, але вірогідність вироку й покарання – 0,01%. Це просто нереально в наших умовах. Душа болить, але ми – не цивілізована країна, у нас демократія та презумпція невинуватості. У мене часом опускаються руки, коли я ловлю порушників, виписую штрафи, а суди потім їх скасовують. Дуже важко працювати, але потрібно, щоб люди не мовчали, повідомляли про порушення».

Вот, как говорится, мы и сообщаем, но похоже, что это все равно, что звонить в рельсы. Кстати, ничем окончилась и наша с Андреем Максютой попытка двухгодичной давности добиться справедливости в деле поиска похитителей нескольких километров чугунного канализационного коллектора между Кущевкой и Завадовкой. Понятно разочарование одного из самых активных и как бы наделенных полномочиями чиновников, но еще сильнее разочарование от бессилия всей нашей правоохранительной системы. И уж тем более зла не хватает на равнодушие судебной системы, которая по формальным поводам «отмазывает» и более неочевидные случаи нарушений и причинения ущерба.