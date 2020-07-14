Не прыгайте, дети, в реку

В областной больнице прооперировали 19-летнего Анатолия Баутина, который получил серьезнейшие травмы позвоночника после неудачного прыжка в реку 6 июля. О состоянии мальчика рассказал его лечащий врач, заведующий нейрохирургическим отделением Кировоградской областной больницы Игорь Ярошенко.

«Состояние тяжелое, что сейчас, что тогда, когда он к нам поступил. У парня – сильнейшая позвоночно-спинальная травма. При таких повреждениях очень высок уровень летальности или инвалидности. В данном случае мы никаких прогнозов пока делать не можем. Мальчика прооперировали, стабилизировали позвоночник, со своей стороны мы сделали всё, что нужно. А что будет дальше – покажет время», – говорит Игорь Владимирович.

Как оказалось, Анатолий в областной больнице такой не один. Помимо него, есть ещё два пациента с практически идентичными травмами, полученными при аналогичных обстоятельствах: ребята тоже неосторожно прыгнули в реку. Одного из них, по словам врача, уже выписывают, а второй лежит ещё с серьезными повреждениями спинного мозга, как и Толя.

Казалось бы, многие знают, в каком плачевном состоянии находится наш Ингул. Глубина реки сейчас от силы достигает 1,5 метров. О каких прыжках в воду может идти речь? Это не Южный Буг и уж тем более не Днепр.

«Думайте, прежде чем лезть в воду. Вначале нужно убедиться, какой берег и водоем, оборудовано ли место под плавание или нет и только потом решать: заходить медленно или прыгать. Последствия различных ныряний и прыжков зачастую очень непредсказуемые и тяжелые», – предостерегает родителей и детей от необдуманных и рискованных для жизни поступков Игорь Ярошенко.

Редакция «УЦ» присоединяется к этим словам и, конечно же, желает ребятам полноценного выздоровления, а всем остальным – быть осознанными в своих действиях и иметь хотя бы маломальский инстинкт самосохранения.