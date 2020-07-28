То ли еще будет!

Не хочется быть пророком — неприятно видеть, как твои предсказания сбываются.

М.М.Жванецкий

Предыдущая колонка была посвящена громкому событию – НАБУ обвинила главу и судей Окружного суда Киева в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Ужас? Безусловно! Но, оказывается, это еще не ужас-ужас-ужас!

Сначала в Польше задержали бывшего руководителя «Укравтодора» Славомира Новака. Ему инкриминируют деятельность, несовместимую со статусом европейского топ-менеджера, зато вполне привычную для нашей страны: откаты и взятки. Счет, по мнению следователей, идет на десятки миллионов.

Затем громом грянул теракт в Луцке. Слава Богу, без жертв. При всей его странности и театральной развязке говорить об отрежиссированном спектакле нельзя. Жизнь заложников была под реальной угрозой, хотя бы из-за так называемого эффекта исполнителя. Добавлю, явно неадекватного исполнителя.

Эхом Луцка отозвалась Полтава. Снова ранее судимый, снова участник АТО, снова заложники… Как известно, история повторяется в виде фарса. А как назвать то, что изначально было не историей? Фарсом в квадрате? Преступника отпустили и сразу же начали ловить. В смысле изображать, что ловят.

В принципе, этих трех событий вполне хватило, чтобы напрочь забыть о злом замысле судьи Вовка и его команды. Но, оказалось, это еще не все. Борцу с коррупцией за европейские деньги Виталию Шабунину подожгли собственный дом. Слава Богу, родители не пострадали. И Шабунин с женой не пострадали. Потому что живут в другом доме.

Президент написал прочувствованный пост: осудил циничных поджигателей, поддержал погорельцев. Почему Зеленский написал Шабунину? Потому что это его право: кому хочет – тому пишет. Захотел бы, написал бы письмо поддержки противному нардепу Волошину, которого намедни облили зеленкой. Там в тексте Зеленского о поджоге есть просто замечательные слова о том, что любой человек, независимо от взглядов и позиции, имеет в Украине абсолютное право на неприкосновенность. Даже Волошин с Шабуниным. Даже мы с вами.

Ну и чтобы окончательно переключить наше внимание с Вовка на других представителей украинской фауны, выстрелила старая пушка «Авроры» – в смысле, экс-нардеп Давид Жвания вышел на публику с признаниями в преступлении: «Я входил в ОПГ, которая захватила власть в 14-м году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами “Партии регионов”, вели переговоры с иностранными посольствами». «Слуга всех президентов» рассказал, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам – в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.

Типичная «как бы сенсация» в стиле Мельниченко или Деркача. Мне кажется, после этого заявления реально поднимется большой шум. Но не у нас. За кордоном срочно начнут искать «крупных еврочиновников», которым якобы вручил деньги Жвания. И, скорее всего, не найдут, как и полтавского террориста. И по той же причине.

Имя всему выше перечисленному БАРДАК! Он во всех ветвях власти и во всех слоях общества. Полное отсутствие адекватности наказания за преступление. И как следствие – тотальная БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.

Такой «глубокий» вывод наверняка уже давно сделал каждый из вас, уважаемые читатели. Для этого не нужно быть аналитиком или журналистом. Более того, ответ на вопрос «что делать?» тоже давно известен: наводить порядок, используя теорию «разбитых окон». Когда ни одно мелкое правонарушение (типа обливания зеленкой) не остается безнаказанным. Потому что именно мелкие правонарушения, вплоть до оскорблений и провокаций на улицах или в социальных сетях, ведут за собой массовые беспорядки и теракты.

События в Луцке и Полтаве – это те самые круги на воде, в центре которых – безобразия в Киеве. Думаете, до Кропивницкого не дойдет? Дойдет непременно! Неадекватов у нас не меньше, чем у других, поводы найдутся. Навскидку могу назвать пару десятков. Но не хочу психам подсказывать, сами придумают. В общем, ждите неприятных сюрпризов, сограждане.