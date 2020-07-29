Право на успіх Анатолія Кузьменка

З роси та води! Сімдесятирічний ювілей святкує прекрасна людина, мужній чоловік, надійний партнер, висококласний професіонал – генеральний директор групи компаній «АгроВіста» Анатолій Кузьменко.

Протягом десятиліть очолювана ним аграрна структура вважається зразком господарювання на землі не тільки в нашій області. Його особисто та його колектив ставлять в приклад, він – експерт у питаннях землеробства, соціальної складової сільської території, а також меценатства та благодійності.

Ким би він не працював – водієм, агрономом, головою правління, генеральним директором, – до роботи ставився сумлінно, демонстрував результативність, ставав першим, але при цьому завжди зберігав природну скромність та таку рідну нам сільськогосподарську інтелігентність.

Для мене, як і для багатьох сільгоспвиробників, Анатолій Іванович – вчитель. А мати такого вчителя – то велике щастя та гордість. Ви, вчитель, колись сказали: «Все приходить з роками, з досвідом. Сільське господарство – дуже складна галузь. Багато треба враховувати, щоби мати право на успіх». Ви це право відстояли, заслужили мозолями та безсонними ночами, довірою людей, які й у складні часи були поруч.

Учні завжди цитують своїх вчителів, тому я дозволю собі ще одну вашу цитату. Кілька років тому, звертаючись до аграріїв Кіровоградщини, ви говорили: «Нам під силу стати найкращими. Є певні труднощі, але я оптиміст і вважаю, що все це тимчасове. Щоб щось отримати – треба багато працювати. Інших шляхів я не припускаю». Як це правильно! І ви підтверджуєте свої слова справами.

Шановний Анатолію Івановичу! Від щирого серця вітаю вас із 70-річчям, з ювілеєм гордості за прожиті роки. За плечима багато пройдених доріг. Але пам’ятайте, що попереду їх не менше.

Нехай життя буде довгим і насиченим, здоров’я дозволяє реалізовувати задумані плани, щастя не покидає будинок.

Крізь роки від отчого порога

Всі шляхи в один переплелись.

Не одна вже пройдена дорога,

Та у серці юність, як колись.

Тож бажаєм доброго здоров’я,

Усмішок щасливих на вустах!

Й зичимо з повагою й любов’ю

Років ще не менше сімдесят!

Від імені Ради сільгоспвиробників Кіровоградської області Ольга Голобородько.