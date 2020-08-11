1 вересня діти йдуть до школи!

Саме так заявив під час апаратної наради з фахівцями Міської ради Кропивницького мер міста Андрій Райкович і закликав директорів шкіл максимально підготувати школи до початку навчального року.

Разом з тим він підняв кілька питань, які напряму стосуються організації навчального процесу. При цьому мер застеріг від будь-яких спроб вирішувати питання ремонту класних кімнат за рахунок батьків. Окрім цього звернув увагу на посилення контролю за дотриманням в школах карантинних правил та норм техніки безпеки при використанні антисептичних засобів.

Тема коронавірусу знайшла своє продовження й у зверненні мера до населення: «Вірусологи кажуть, що коронавірус нікуди не зник, хоча люди масово відмовляються від використання засобів індивідуального захисту. Це проблема, як і вдвічі більша кількість хворих на пневмонію проти минулого року, і не кожен колектив здатен допомогти хворим фінансово, бо дуже часто схеми лікування індивідуальні».

Потребує особливої уваги й питання дотримання правил безпеки на дорогах поблизу навчальних закладів, бо діти відвикли за півроку від дотримання правил дорожнього руху, тому потрібно використовувати будь-які можливості для обмеження швидкості транспортних засобів. Особливе занепокоєння викликають порушення правил дорожнього руху деякими учасниками, які влаштовують у місті справжні авто- чи мотогонки. Андрій Райкович розкритикував керівництво патрульної поліції за зволікання з встановленням у місті камер фіксації перевищень швидкості та пообіцяв звернутися до радника міністра внутрішніх справ. Принагідно мер нагадав поліції й про необхідність активізувати боротьбу проти реклами наркотичних засобів, яка потроху знову заполонила стіни будинків.

Потребує посилення й робота по наведенню ладу на територіях, які орендують недобросовісні утримувачі. Через це в місті досить багато об’єктів з незадовільним санітарним станом. З такими орендарями доведеться боротися за допомогою судів, бо лише через суд можна скасувати право на оренду. У першу чергу це стосується Центрального скверу та будівель і довгобудів, які «прикрашають» місто заростами амброзії та руїнами.