Дорогие мои «Старики»

Возможно, одно из самых ярких впечатлений от юбилейного фестиваля «Вересневі самоцвіти» – это спектакль одесского «Театра на Чайной» «Старики». Был ранее наслышан, что эти ребята очень хороши, но впервые убедился в этом своими глазами. Не просто хороши. Рос­кошны. Блистательны.

Спектакль поставлен по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс». Ее много ставили по всему миру, в том числе в СССР, к примеру, роль Бокка в этой пьесе была одной из любимых ролей легендарного Сергея Юрского.

Решился на эту постановку и «Театр на Чайной», который вообще-то не просто театр, а театральная лаборатория, так они себя называют.

Декорации скупы – скамья в парке да фонарь рядом (который тоже своего рода актер, он то угасает, то вспыхивает, и все это не просто так, а в определенные моменты). Да еще между сценами на заднике чуть-чуть показывают затертые пленки домашних архивов далекого прошлого.

Два старика по 76 лет каждому случайно знакомятся на этой лавке. Больше ссорятся, ругаются, однажды до драки дошло с их-то вялыми кулачонками. Но вскоре оказывается, что они жить друг без друга не могут. Они вспоминают, как оба воевали в молодости, своих женщин, детей. Как работали с утра до ночи. Не ходили в рестораны, как их дети. Оказывается, своим детям они давно в обу­зу, но ни один признаться в этом не хочет.

Третий герой – женщина «на отдыхе» Амбра. Трогательно смотреть, как старички разыгрывают сцены ревности из-за нее, считают, что она может их разлучить…

Однажды один из героев, Луиджи Палья, пропадает на несколько дней. Второй, Либеро Бокка, после закатывает ему грандиозную сцену за это. «А позвонить?» В итоге оказывается, что дети попробовали отдать Луиджи в дом престарелых. Идет к тому дело и у Либеро. И старики решают бежать! В деревню у моря, где в детстве бывал один из них. Собирают вещи, покупают билеты. Но уехать так и не получается, один из них на той же лавочке незадолго до поезда умирает… А оставшийся в живых кричит на весь зал: «Я живой!»

Жанр этого двухчасового спектакля сложно определить. В нем много мягкого юмора и самоиронии. Но больше всего трогательности какой-то такой настоящей. Как будто ты знаешь этих ворчливых стариков, они же вот, в соседнем подъезде почти такие же живут.

А после финала в груди еще долго щемит, и приходит такое глубокое понимание, что и ты не вечен, и тебя ждет старость, такая или не совсем, но ждет…

Потрясает, когда по окончании на сцену выходят актеры, отыгравшие спектакль. Да им и тридцати никому нет! И так прекрасно они сыграли почти втрое старших людей! С симптомами Альцгеймера и Паркинсона, повадками, привычками, походкой, жестами. Это было так талантливо!

Либеро Бокка сыграл Денис Фалюта, Луиджи Палья – Владислав Костыка, их даму Амбру – Валерия Задумкина.

Кстати, этот спектакль в исполнении этих ребят стал лауреатом фестиваля в Литве – приз за лучшую мужскую роль разделили между собой актеры.

Спектакль долго не выходил из головы. Поневоле думаешь – а каким ты будешь в такие годы? И какие у тебя будут отношения с детьми и внуками? И что тебя будет интересовать в этой жизни? Карамельки, которые так любит Луиджи и которые ему не дает дочь, потому что вредно и зубов нет? И не захочется ли самому куда-то сбежать от такой старческой жизни?

Самое замечательное, что спектакль не «грузит» своей пенсионерской тематикой. Все два часа его смотришь с улыбкой или полуулыбкой на устах. Понимаешь, что это спектакль о том, какими мы станем. Ну что ж, это жизнь. Спасибо, «Театр на Чайной»!

Фото Ирины Романовской.